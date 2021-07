Wyniki finansowe Biedronki za I półrocze 2021 roku

Biedronka należąca do Jeronimo Martins Polska SA kontynuuje aktywną ekspansję w Polsce i utrzymuje pozycję lidera na rynku artykułów spożywczych. W pierwszej kolejności, ten dynamiczny wzrost jest związany z racjonalnym podejściem do wydatków konsumpcyjnych, które można zaobserwować wśród Polaków. Według Euromonitor International Lifestyles Survey 2021, dla 56% polskich konsumentów oferty i okazje jest jedną z motywacji do robienia zakupów. Jest to wynik o 10 punktów procentowych wyższy niż średnia światowa, co potwierdza tezę, że polscy konsumenci wykazują się racjonalnością w codziennych zakupach. W związku z tym dyskonty pozostają najszybciej rozwijającym się, od niedawna wiodącym kanałem dystrybucji artykułów spożywczych w Polsce. Udział dyskontów w dystrybucji w 2020 roku zwiększył się o 11% osiągając 35% całości sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w Polsce w ujęciu wartościowym. Tego typu preferencje konsumentów przyczyniają się do dobrych wyników takich graczy rynkowych jak Biedronka.

Biedronka koncentruje się na przystępnych cenach i rozwoju asortymentu, gdzie chce się szczególnie wyróżnić kategorii Fresh, podążając za rosnącym zainteresowaniem zdrowym stylem życia. 73% Polaków stara się jeść więcej świeżych owoców i warzyw, aby poprawić swoją dietę – wynika z badania Euromonitor International Health and Nutrition Survey 2021.

Z jednej strony Biedronka korzysta z ogólnego zainteresowania kanałem dyskontów, z drugiej zaś realizuje skuteczną strategię, koncentrując się na zmieniających się preferencjach konsumentów: racjonalności, wygodzie i zdrowym stylu życia. Ostatnio firma wprowadziła do swojej codziennej pracy politykę zrównoważonego rozwoju, co również pozytywnie wpłynęło na wyniki Biedronki. Co więcej, jest to inwestycja na przyszłość, ponieważ uważa się, że zrównoważony rozwój ma długoterminowy wpływ na rynek detaliczny nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.