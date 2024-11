Polskie firmy w czołówce ekspansji handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Co najmniej 26 polskich marek zdecydowało się na ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajach bałtyckich i otworzyło łącznie około 2 900 sklepów – wynika z raportu Colliers „ExCEEding Borders”. Daje im to trzecią pozycję pod względem aktywności w tym obszarze. Pierwszą zajmują czeskie sieci, drugą litewskie.

Kluczowe sektory ekspansji

Wśród marek pochodzących z Polski, które rozwinęły swoją działalność za granicą szczególnie wyróżniają się segmenty dyskontów, odzieży i obuwia. Silna pozycja polskiej mody w regionie wynika głównie dzięki ekspansji marek z Grupy LPP, do której należą Reserved, Sinsay, Mohito, House i Cropp. Budując solidną pozycję w regionie, Grupa LPP już teraz należy do grona kluczowych graczy europejskiej branży odzieżowej. Odnotować należy także rozwój marek takich, jak HalfPrice czy 4F, które posiadają już kilkadziesiąt sklepów poza Polską.

Na uwagę zasługuje także silna pozycja sektora obuwniczego i artykułów skórzanych. Jest to zasługa przede wszystkim działalności marek CCC oraz e-obuwie, należących do jednej grupy. W regionie popularne są też produkty marek Wittchen czy Wojas. We wrześniu pierwszy salon w Słowacji otworzyła polska marka Ochnik.

Polskie marki konsekwentnie pracują nad zwiększaniem swojej dostępności w analizowanych krajach. Ekspansję prowadzą również marki z branży spożywczej, artykułów dziecięcych i dla matek (Cocodrillo), a także kosmetyczne, takie jak Inglot czy Ziaja.

– Podczas gdy wcześniejsza ekspansja sektora spożywczego w regionie napędzana była głównie przez marki z Europy Zachodniej, obecnie polskie sieci zaczynają podążać tą samą ścieżką. Biedronka zadebiutowała niedawno na rynku słowackim, z kolei Żabka, popularna sieć sklepów convenience, rozpoczęła swoją działalność w Rumunii pod nazwą Froo. Dla Biedronki wejście na Słowację oznacza rozszerzenie grupy potencjalnych konsumentów o 2,12 mln słowackich gospodarstw domowych – tłumaczy Wojciech Wojtowicz, Starszy Analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers. – Właściciele marek handlowych, które rozwinęły się już na rynku polskim, poszukują możliwości ekspansji na rynkach zagranicznych. Naturalnym kierunkiem ekspansji jest region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i krajów bałtyckich. Marki korzystają ze zbliżonego środowiska gospodarczego, dziedzictwa kulturowego, wspólnych preferencji konsumenckich, gustów i stylów mody, a dla wybranych krajów: przypadkach podobieństw językowych – dodaje Wojciech Wojtowicz.

Obiecujące nisze

Polskie firmy coraz częściej wchodzą też na europejskie rynki niszowe, charakteryzujące się bardziej długoterminowym potencjałem. Dlatego poza sektorem detalicznym warto zwrócić uwagę też na zagraniczny rozwój polskich marek z branży fitness, napędzany zarówno konsolidacją, jak i ekspansją. Przykładem jest tu ruch wykonany przez Benefit Systems, właściciela programu MultiSport, który dynamicznie rozwija swoją działalność w regionie, m.in. przejmując w Bułgarii kluby fitness działające pod marką „Flais”.

Czechy i Litwa wyprzedzają Polskę

Ekspansja lokalnych przedsiębiorstw na sąsiednie rynki staje się coraz bardziej powszechnym krokiem także u naszych sąsiadów. Na polskim rynku działa łącznie już ponad 2 440 sklepów należących do 22 marek pochodzących z regionu CEE i krajów bałtyckich.

– Ekspansja zagranicznych marek do Polski widoczna jest przede wszystkim w sektorze spożywczym oraz zdrowia i urody – aż 75% wszystkich marek z regionu obecnych na polskim rynku reprezentuje jedną z tych dwóch kategorii – tłumaczy Alicja Tucholska-Kuran, Senior Associate w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers. – Polska, z populacją liczącą niemal 38 milionów osób i rosnącą siłą nabywczą, obecnie na poziomie ponad 10 tys. EUR na osobę rocznie, stanowi dość atrakcyjny rynek dla międzynarodowych firm, które dostrzegają w nim rosnący popyt szczególnie na produkty z branży FMCG – dodaje Alicja Tucholska-Kuran.

Pod względem ekspansji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnia się przede wszystkim rynek czeski, z którego aż 43 marki prowadzą w regionie łącznie 5 226 sklepów.

Szeroki zakres działalności eksportowej wykazuje również Litwa z 32 lokalnymi markami działającymi w regionie CEE i krajach bałtyckich – głównie w Polsce i na Łotwie. Reprezentują one szeroką gamę sektorów – od mody, przez gastronomię, po DIY. Zdecydowanym liderem litewskiej ekspansji jest jednak sektor spożywczy, na czele z Grupą Maxima, która pod marką Stokrotka tylko w Polsce posiada prawie 1 000 sklepów.

Najmniej aktywnych marek poza granicami kraju posiada Słowacja. Tamtejsze firmy były dotychczas stosunkowo ostrożne w rozszerzaniu swoich sieci detalicznych na rynki międzynarodowe. Tymczasem marki z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej poczyniły na słowackim rynku znaczące postępy. Czesi, traktując często Słowację jako pierwszy etap swojej ekspansji międzynarodowej, mogą pochwalić się tam ponad 1 700 sklepami, głównie w sektorze opieki zdrowotnej i farmaceutycznym. Tuż za nimi plasują się marki z Polski, z ponad 350 sklepami na terenie Słowacji, głównie w segmencie mody.

Autorzy raportu przeprowadzili analizę wybranych największych marek pochodzących z regionu CEE-6 oraz krajów bałtyckich, które dokonały ekspansji. Są to marki, które powstały w jednym z tych krajów i tam rozpoczęły swoją ekspansję. Do badań Colliers włączono tylko sklepy monobrandowe, działające pod daną marką.