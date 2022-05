Bez ciśnienia. Czyli jak produkować zbiornik ciśnieniowy?

Czy w dzisiejszych czasach można konkurować czymś innym niż ceną? Można. Pytanie tylko czym i co jest ważne oprócz ceny. O to zapytałem polskiego producenta zbiorników ciśnieniowych. Jaka jest recepta na sukces w przemyśle według Gpi Poland? Gotowe wskazówki poniżej.

Czym jest zbiornik ciśnieniowy?

Zbiorniki ciśnieniowe to rodzaj konstrukcji, która stanowi najlepsze rozwiązanie do magazynowania cieczy, substancji półpłynnych i gazów. Trzeba spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania, które są tak szalenie istotne kiedy mowa o ciśnieniu powyżej 0,5 bara.

Zbiorniki ciśnieniowe nierzadko muszą być wytrzymałe na wysokie ciśnienie bądź próżnię, duże skoki temperatur i substancje silnie żrące lub niebezpieczne. Wtedy też mówimy o zbiornikach podlegających pod UDT, ale to temat na osobny wpis. Ryzyko wybuchu w tego typu konstrukcjach jest wysokie, dlatego już na etapie projektowania inżynierowie muszą je ograniczyć do minimum. Ciśnieniowe zbiorniki nierdzewne mogą być wyposażone, w zależności od rodzaju medium, w dodatkowe elementy, jak mieszała, systemy grzewczo-chłodzące, drabiny zewnętrzne, włazy, okno inspekcyjne, stację CIP, czujniki wycieku itp.

Normy i regulacje prawne

Zbiorniki ciśnieniowe można produkować na podstawie certyfikatu PED 2014/68/EU, zgodnie z EN 13445, AD 2000, ASME VIII-1 i wielu innych regulacji. Wszystko zależy od kraju w jakim dane zbiorniki mają pracować i od ogólnych założeń i preferencji odbiorcy. Są zakłady, których oddziały znajdują się w Polsce, Niemczech, Holandii, a zbiorniki projektowane są według normy amerykańskiej. Ze względu na globalizację przemysłową przepisy te są akceptowane również na terenie ponad 140 krajów poza USA i Kanadą. Taka praktyka jest częsta, choć dla zbiorników i urządzeń ciśnieniowych najpopularniejszą normą jest ta europejska EN 13445, jako dopełnienie dyrektywy PED (Pressure Equipment Directive).

Zbiorniki ciśnieniowe dla spożywki i browarów

Zapytałem producenta zbiorników, kto najczęściej zamawia ciśnieniowe odpowiedniki i jakie wymagania są stawiane przez klientów, „Mogę zdradzić, że najczęściej zbiorniki ciśnieniowe są zamawiane przez duże międzynarodowe koncerny oraz polskie, niemieckie i belgijskie browary. Co nie dziwi, gdyż ten rodzaj zbiorników najlepiej sprawdza się w kwestii żywności i wszelkich napojów, zwłaszcza w przypadku tych, u których zachodzi proces fermentacji. Odpowiadając na pytanie o wymagania jakie musi spełnić producent zbiorników, aby liczyć się na rynku, to będąc obiektywną, z całą pewnością w dzisiejszych realiach ważny jest czas realizacji zamówienia. Firmy często nie mogą i nie chcą czekać na dostawę, a z drugiej strony dostępność stali jest ograniczona. Co więcej, klienci stawiają na przepływ informacji o tym, na jakim etapie jest produkcja i możliwość dostosowania zbiornika do procesu i miejsca w zakładzie klienta. Oczywiście, cena to też ważny czynnik decyzyjny, natomiast zastanowiłabym się skąd wynikają różnice między jedną ofertą, a drugą. Szczegóły, w tej branży mają ogromne znaczenie”. – Aleksandra Chmiel-Karakuła, Marketing Coordinator Gpi Poland.

Zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej ze względu na swoją odporność materiałową znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym na przykład do produkcji leków, czy szczepionek. Konstrukcje są produkowane najczęściej ze stali nierdzewnej 304 (L) i 316 (L) w zależności od właściwości chemiczno-fizycznych medium. Z drugiej strony magazynowanie piwa, mleka, koncentratów, syropów wiąże się również z koniecznością zastosowania neutralnego i odpornego materiału. Wydaje się, że stal nierdzewna jest najlepszym rozwiązaniem.

Od czego zależy wytrzymałość zbiorników ciśnieniowych?

Ze wszystkich rodzajów zbiorników, jakie są budowane, zbiorniki ciśnieniowe stanowią najbardziej szczególną konstrukcję, z którą inżynierowie musza się zmierzyć. Na wytrzymałość zbiornika, co się wiąże także z bezpieczeństwem, ma wpływ rodzaj materiału, ścisłe przestrzeganie wszelkich norm czy odpowiednie testy kontroli. Podczas projektowania zbiorników zawsze bierze się pod uwagę możliwość powstawania korozji, starzenie materiału po formowaniu metodą na zimno czy kruchość wodorową. Producent zbiorników posiada wewnętrzny system identyfikacji materiałów, które wykorzystywane są do produkcji.

Doświadczony inżynier na podstawie danych od klienta prowadzi obliczenia wytrzymałościowe bazując na wybranej wcześniej normie projektowej. Od tego w jakim stopniu przepisy będę przestrzegane, zależy jakość nierdzewnych urządzeń oraz jednocześnie bezpieczeństwo pracowników danej firmy, w której stalowa konstrukcja ma się znajdować.

Chcąc uzyskać jak największą wytrzymałość zbiorników ciśnieniowych i jednocześnie nie tworzyć „ciężkiej”, kosztownej konstrukcji, specjaliści zwracają szczególną uwagę nie tylko na ciśnienie, ale i na właściwości chemiczne produktu magazynowanego w zbiorniku. Inną grubość będzie miał zbiornik chemiczny, mający styczność z substancją żrącą, a jeszcze inną zbiornik na mleko, czy czekoladę.

Kalkulacje są szczegółowe i sprawdzane przez nowoczesne programy obliczeniowo-projektowe.

Odpowiedzialna produkcja bez ciśnienia

Produkując zbiorniki ciśnieniowe nie ma miejsca na najmniejsze przeoczenie i błąd. Choć w Gpi produkowane są zbiorniki z zadanym przez klienta ciśnieniem projektowym, to sama praca konstruktora, mówiąc kolokwialnie, tego ciśnienia musi być pozbawiona. Pośpiech jest złym doradcą.

Polski oddział Gpi od dekady dostarcza zbiorniki nierdzewne, w tym zbiorniki procesowe, zbiorniki buforowe czy magazynowe, dla największych firm w Europie. Producent słynie z dużych zbiorników i niecodziennej praktyki jeśli chodzi o podejście do pracy. Dziś w Gpi pracuje prawie 100 osób.

Zmieniająca się sytuacja na rynku gospodarczym i ekonomicznym, zapoczątkowana w 2020 roku, rosnące ceny stali, wysoka inflacja, czy wojna za wschodnią granicą, która doprowadziła do destabilizacji gospodarczej w Europie, ma wpływ na produkcję zbiorników. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zapotrzebowanie na zbiorniki zależy od rozwoju branż, dla których są produkowane – od możliwości tworzenia zakładów pracy, rozbudowy istniejących fabryk lub wprowadzenia nowego produktu na rynek.

„Nasza filozofia działania, choć skrupulatna, profesjonalna i przemyślana, zdecydowanie odbiega od idei korporacyjnych firm. Jesteśmy nastawieni na indywidualne potrzeby każdego pracownika, staramy się stwarzać dobrą atmosferę, która sprawdza się nawet przy dużych i trudnych projektach. Konkurencja była, jest i będzie. Natomiast, mówiąc w przenośni i czerpiąc z doświadczenia moich kolegów wiem, że nieodpowiednie ciśnienie może położyć wszystko”.

Przed dzisiejszymi dostawcami stawia się wymagania jak; gwarancję na optymalizacja procesów, krótki czas dostawy, szukanie alternatywnych rozwiązań i przede wszystkim na wiedzę. Firmy wiedzą czego potrzebują, ale to od producenta powinna wychodzić informacja, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Klient wie CO chce magazynować, producent zbiorników musi wiedzieć JAK to zrobić bezpiecznie.