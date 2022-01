Dlaczego faktoring to dobre rozwiązanie dla małych firm?

Zwykło się uważać, że faktoring zarezerwowany jest wyłącznie dla dużych podmiotów. I rzeczywiście w początkowej fazie rozwoju usługi tak było. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących usługi faktoringowe, które specjalizują się we wsparciu mikro- i małych firm. Nie tylko do przedsiębiorstw zatrudniających kilka osób, lecz także jednoosobowych działalności gospodarczych. Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

W jakich sytuacjach warto sięgnąć po faktoring?

Aby skorzystać z usługi faktoringowej, trzeba dysponować nieprzeterminowaną fakturą z odroczonym terminem płatności. Wbrew pozorom nie jest to trudny do spełnienia warunek. W wielu branżach udzielanie tzw. kredytu kupieckiego jest wręcz standardem i warunkiem rozpoczęcia współpracy z kontrahentem. O ile dla kontrahenta jest to bardzo korzystne rozwiązanie, o tyle dla przedsiębiorcy już niekoniecznie.

Konieczność oczekiwania na należność 1–3 miesiące istotnie utrudnia zarządzanie płynnością finansową i niejednokrotnie zmusza do sięgania po zewnętrzne finansowanie, co generuje dodatkowe koszty, wpływa na ogólny poziom zadłużenia podmiotu i obniża jego zdolność kredytową. Alternatywę dla kredytu lub pożyczki stanowić może faktoring, na który z roku na rok decyduje się coraz większe grono przedsiębiorców.

Faktoring dla małej firmy

Każdy mały przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że uzyskanie środków na rozwój biznesu jest sporym wyzwaniem. Banki niechętnie udzielają pożyczek małym podmiotom lub robią to na mało korzystnych warunkach. Szansa na pozyskanie inwestora lub otrzymanie dotacji również nie są zbyt duże, więc większość małych biznesów finansuje swoją działalność ze środków własnych założycieli oraz generowanych na bieżąco zysków.

W sytuacji, gdy mała firma funkcjonuje w środowisku, w którym standardem są faktury z odroczonym terminem płatności, zarządzanie płynnością staje się naprawdę trudnym zadaniem. Na szczęście dostęp do usług faktoringowych nie jest zależny od skali prowadzonego biznesu. Sięgać po nie mogą zarówno duże podmioty, jak i małe przedsiębiorstwa. Duża konkurencja na rynku korzystnie przekłada się na koszty takich usług, więc i one nie powinny stanowić przeszkody dla małych przedsiębiorców.

Koszt usług faktoringowych

Ile kosztują usługi faktoringowe? Nie jest łatwo odpowiedzieć na tak postawione pytanie, gdyż faktoring jest usługą, którą w wielu przypadkach można „szyć na miarę” i dostosowywać do bieżących potrzeb swojego biznesu. Co więcej, można ją często rozszerzać o dodatkowe usługi (np. windykacyjne), by w ten sposób uwolnić zasoby firmy i skoncentrować się na tych obszarach działalności, które generują największe korzyści.

Aby zorientować się, ile zapłacisz za sfinansowanie konkretnej faktury, zajrzyj na stronę NFG, na której znajdziesz kalkulator faktoringu. Podając kwotę faktury oraz czas, na jaki zamierzasz ją sfinansować, szybko dowiesz się, z jakim kosztem musisz się liczyć.