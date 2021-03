Dlaczego warto korzystać z usługi Quality Assurance, czyli zapewnienia jakości?

QA pod tymi dwoma literami kryje się niezawodność, wysoka jakość i produkt dopasowany do potrzeb klienta końcowego. Quality Assurance to proces, który zaczyna się na długo przed wdrożeniem testów. Na czym polega i dlaczego warto go wdrożyć?

Quality Assurance – na czym polega zapewnianie jakości?

QA, czyli Quality Assurance, to usługa zapewnienia jakości, która kryje się za sukcesem niejednego produktu lub firmy. Jeżeli czujesz, że to, co tworzysz, mogłoby działać lepiej, QA pomoże Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to poprawić. Ta usługa obejmuje szereg działań, które pozwalają na podwyższenie jakości i osiągnięcie pożądanego efektu. Wymagają skrupulatnej analizy, zaplanowania, a następnie wdrożenia zgodnie z dokumentacją. Być może zadajesz sobie pytanie, do czego to wszystko dąży, czy nie da się stworzyć dobrego produktu bez wsparcia specjalistów QA. Oczywiście, istnieje taka możliwość, ale należy liczyć się w takim przypadku z wysokim ryzykiem biznesowym. Jeżeli nie musisz go podejmować, to dlaczego miałbyś to robić?

Wytworzenie i wypuszczenie niesprawdzonego produktu wiąże się z wysokim ryzykiem. W efekcie mogą pojawić się bugi, których naprawa będzie niosła za sobą jeszcze większe koszty. Dodatkowo produkt może nie spełniać oczekiwań klienta końcowego, co wpłynie negatywnie na wizerunek firmy. Koszt może być liczony nie tylko w jednostkach monetarnych, ale również wartościach niematerialnych. Jeżeli chcesz tego uniknąć, pomoże Ci w tym usługa Quality Assurance.

Jakie działania składają się na usługę Quality Assurance?

Quality Assurance ma na celu zapobieganie błędom, które mogą pojawić się w przyszłości. Specjaliści biorą na warsztat nie tylko sam produkt, ale również wprowadzane technologie, metody oraz procesy biznesowe. Do podstawowych działań należy weryfikacja, czy każdy z tych elementów jest prawidłowo zaprojektowany oraz implementowany. Dlatego też warto wprowadzać usługę Quality Assurance na samym początku procesu wytwarzania oprogramowania lub innego produktu. Jak wspomnieliśmy, działania specjalistów mają charakter prewencyjny, więc im wcześniej, tym lepiej. Pojawia się pytanie, czy warto wprowadzać usługę Quality Assurance, kiedy produkt został wdrożony, a klient zaczął z niego korzystać. Odpowiedź brzmi: tak, oczywiście.

W takim przypadku specjaliści pomogą w wykryciu obecnych już błędów, zarekomendują dalsze działania, a także zdefiniują potencjalne zagrożenia i bugi. Po wdrożeniu zaleceń zredukujesz określone ryzyka biznesowe, a także podniesiesz bezpieczeństwo i skuteczność procesu.

Quality Assurance a doskonalenie procesów

Jak wspomnieliśmy, Quality Assurance ma na celu doskonalenie procesów. Jeżeli zdecydujesz się na wdrożenie odpowiednich działań i rekomendacji specjalistów, zyskasz transparentne schematy komunikacji oraz postępowania pracowników w określonych sytuacjach. Dzięki temu unikniesz chaosu, a w razie problemów i wątpliwości możesz zawsze wrócić do procesu i znaleźć w nim odpowiedź, co należy zrobić w danym przypadku. Bez wątpienia Quality Assurance poprawia funkcjonowanie firmy, a nawet wpływa na optymalizację czasu pracy i zwiększa efektywność pracowników. Specjaliści QA zajmą się w ramach doskonalenia procesów metodami pozyskiwania wymagań, sposobami komunikacji, procesami wytwarzania oprogramowania, a także wdrożonymi technikami.

QA w zarządzaniu projektem

Zarządzanie projektami to działania, które mają na celu osiągnięcie najwyższej jakości, terminowości oraz pełnej satysfakcji klienta. Wewnątrz firmy skupiają się na optymalizacji czasu, kosztów oraz prawidłowym wykorzystaniu zasobów ludzkich. Jak widać, cele są niemal takie same jak w przypadku QA. Jeżeli połączysz te usługi i skupisz zarządzanie projektami wokół jakości, osiągniesz złoty środek, który pozwoli na poprawienie wyników firmy. Specjaliści QA opracują dla Ciebie plan wykorzystujący w pełni potencjał zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo.

Wsparcie ekspertów QA w zarządzaniu projektami opiera się przede wszystkim na działaniach, które mają na celu zidentyfikowanie procesów oraz zdefiniowanie i udokumentowanie luk. Następnie przychodzi czas na ich uzupełnienie poprzez opracowanie nowych zasad działania oraz określenie priorytetów.

Outsourcing usługi QA

Outsourcing usługi QA daje Ci pewność, że korzystasz z pomocy osób doświadczonych, posiadających niezbędną wiedzę do tego, by procesy zyskały na jakości i skuteczności. Aby wprowadzić odpowiednie standardy jakości, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów:

jak przeprowadzać testy,

co robisz i dlaczego,

skąd bierzesz specyfikację,

jak kontrolować cały proces.

Pomożemy Ci zweryfikować, czy wszystkie działania są realizowane zgodnie z harmonogramem, oczekiwaniami klienta i budżetem. Jedną z firm, która oferuje usługę QA, jest Testspring. W zakres jej działań wchodzą nie tylko wyżej wymienione zadania, ale również ulepszenie procesu developmentu. Opracuje dla Ciebie również metody i procedury. Dzięki temu możesz wytwarzać taniej lepiej i szybciej. Twoi pracownicy otrzymają wdrożenie w nowe procesy poprzez odpowiednie szkolenia. Jak widać, usługa QA to nie tylko testy, ale również szereg innych działań, które pomogą osiągnąć pożądaną jakość.