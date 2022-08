W marketingu liczy się trafność przekazywania informacji i skuteczność na szeroką skalę, dlatego coraz częściej duże firmy decydują się na reklamy o dużym formacie. Jednak billboardy i banery to zadanie dla profesjonalistów, którzy przy wykorzystaniu specjalnych maszyn drukarskich są w stanie zaoferować klientom gotowe produkty reklamowe.

Takim niekwestionowanym profesjonalistą jest z pewnością SigmaDruk — drukarnia oferująca specjalistyczne usługi druku wielkoformatowego w postaci banerów, billboardów, tablic reklamowych i wielu innych popularnych nośników reklamy.

Czym jest druk wielkoformatowy?

Druk wielkoformatowy to nowoczesna forma poligrafii, czyli przenoszenia obrazu cyfrowego na papier lub inny materiał. Ściślej mówiąc — jest to proces nanoszenia tuszu przez drukarkę wieloformatową na materiał o dużych rozmiarach.

Dziedzina ta już jest bardzo rozwinięta, ale nadal się doskonali, przez co rynek drukarski ma klientom wiele do zaproponowania. Druk cyfrowy to narzędzie, bez którego trudno byłoby się obejść w dzisiejszym świecie, dlatego usługi drukarni wielkoformatowych są wysoce cenione.

Rodzaje druku wielkoformatowego

Druk drukowi nierówny, a to dlatego, że do produkcji form drukowanych wykorzystuje się różne techniki. Każda z nich charakteryzuje się czymś innym, przez co łatwo dostosować je do konkretnego projektu. A oto rodzaje druku wielkoformatowego:

Druk solwentowy — inaczej zwany twardym solwentem (z ang. hard solvent ); jest to technika, która daje najtrwalsze połączenie barwników z materiałem. Na podkład nakładana jest dość duża doza gęstej farby, przez co grafika może mieć gorszą jakość od reklam wykonanych innymi technikami, ale wytrzymałość i odporność na czynniki atmosferyczne zdecydowanie to rekompensuje. Wysoka jakość, a tym samym długa żywotność, pozwala na ekspozycję w trudnych warunkach.

Druk ekosolwentowy — po angielsku mild solvent , po polsku zwany także drukiem precyzyjnym; to technika pozwalająca na osiągnięcie lepszej jakości wydruku niż w przypadku klasycznego solwentu, lecz jednocześnie oferująca mniejszą trwałość. Jak sama nazwa wskazuje, jest to technologia sprzyjająca środowisku, pozbawiona toksyn szkodzącym ludziom. Barwnik nanoszony metodą ekosolwentową jest dużo rzadszy, dzięki czemu grafika powstaje w sposób niezwykle precyzyjny. Drukowanie techniką eko stosuje się przede wszystkim tam, gdzie nie wystawia się produktu na trudne warunki pogodowe.

Druk UV — ta metoda pozwala drukować na niemal każdym materiale. Wykorzystywany w tej metodzie tusz jest suszony i utrwalany promieniowaniem UV. Potencjał druku wielkoformatowego UV jest praktycznie nieograniczony, gdyż daje możliwość tworzenia grafik nawet na drzwiach czy lampach. Warto dodać, że reklama wykonana tą techniką jest niezwykle odporna, więc z sukcesem można ją stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Druk lateksowy — to sposób na drukowanie w wersji ekologicznej, gdyż do produkcji stosuje się lateks i wodę, bez toksycznych rozpuszczalników. Po odparowaniu wody z tuszu na papierze pozostaje już sam pigment. Brak szkodliwych substancji pozwala na umieszczanie plakatów lub tablic w zamkniętych miejscach użyteczności publicznej.

Zastosowanie druku wielkoformatowego

Druk wielkoformatowy z powodzeniem wykorzystywany jest w szeroko pojętym marketingu, ponieważ daje sporo możliwości. Każdy z nas codziennie mija przynajmniej kilka reklam w różnych formach i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Czym więc może być reklama z wykorzystaniem druku wielkoformatowego? Poniżej prezentujemy kilka najbardziej popularnych nośników.

Tablice reklamowe — to jedne z najpopularniejszych rozwiązań wśród przedsiębiorców. Tablice mogą być wolnostojące (przytwierdzone do stelaża) lub przymocowane do ściany czy dachu. Rozmiar może być dowolny, dzięki czemu nadają się także do zamkniętych przestrzeni. W zależności od tego, czy mają znajdować się na zewnątrz, czy wewnątrz budynku montuje się je na spienionym PCV lub plexi.

Banery reklamowe — wykorzystanie banerów to kolejne bardzo powszechne zjawisko i to nie tylko w reklamie — popyt na banery zwiększa się m.in. przed wyborami. Tego typu reklamy czy kampanie umieszczane są najczęściej na budynkach, płotach i ogrodzeniach.

Billboardy — cechą charakterystyczną billboardów jest to, że ich rozmiary są naprawdę duże. Oczywiście dokładne wymiary dostosowuje się do życzeń klienta, jednak cechą charakterystyczną tej formy reklamy jest właśnie wielkość — to ona ma przyciągać wzrok i sprawić, by prezentowana treść była zauważona. Zazwyczaj widzimy je, jadąc autostradą lub obwodnicą dużego miasta.

Plakaty — niektórym kojarzą się z młodzieżowymi gazetkami i zdjęciami idoli sprzed lat, ale to jest właśnie największa zaleta plakatów — dobrze się kojarzą. Te pozornie banalne plansze mogą wydawać się kompletnie nieużyteczne, podczas gdy jest dokładnie na odwrót. Plakaty możesz powiesić wszędzie (i w dużej liczbie), co zwiększa szansę na zobaczenie treści przez przechodniów,

Folie samoprzylepne — samoprzylepnych folii używa się głównie do oklejania witryn sklepowych. Tego rodzaju wydruki wielkoformatowe są świetnym sposobem na przedstawienie oferty na dużej powierzchni i, co istotne, nie blokują przy tym dostępu światła.

Rollupy — składają się z prostokątnych wydruków na stojakach; są to konstrukcje raczej średnich wielkości, dlatego też nadają się na różnego rodzaju konferencje i targi. Korzystanie z rollupów jest niezwykle wygodne, ponieważ jest to produkt mobilny — po zwinięciu łatwo je przenieść i schować do bagażnika czy szafy.

Wydruki wielkoformatowe jako klucz do sukcesu

O druku wielkoformatowym można mówić w zasadzie w samych superlatywach. Usługi, jakie oferują nam dziś drukarnie wielkoformatowe to sprawdzone sposoby na przyciągnięcie uwagi konsumenta. Niezależnie od branży i potrzeb druk wielkoformatowy to jednocześnie najprostsza i najefektywniejsza forma wpłynięcia na klienta. Jakościowe materiały, solidna drukarnia wielkoformatowa i dobry projekt to klucz do sukcesu!