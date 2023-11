Koperty bąbelkowe – dostępne rodzaje i rozmiary

W świecie sprzedaży internetowej równie ważnym aspektem co jakościowe produkty jest ich właściwe zapakowanie. Dodatkowo sama wysyłka musi przebiegać bezpiecznie i nie kosztować zbyt dużo, aby obie strony transakcji nie ponosiły nadmiernych kosztów. Dlatego też idealnym rozwiązaniem jest wykorzystanie wytrzymałej koperty bąbelkowej oferowanej w Heykapak. W naszej ofercie dostępne są różne typy tego produktu, wyróżniające się swoimi unikalnymi cechami.

Zalety kopert bąbelkowych

Podstawową zaletą kopert jest ich wyjątkowa odporność na uszkodzenia. Dzięki zastosowaniu kilku warstw folii przy produkcji, grubego papieru ekologicznego a także samego sposobu konstrukcji, naruszenie zawartości paczki jest bardzo trudne. W przypadku zerwania wierzchniej warstwy koperty, wysyłkę w dalszym ciągu chroni gruba folia bąbelkowa, zabezpieczająca go szczególnie pod kątem uszkodzeń mechanicznych np. upadku z wysokości.

Koperty bąbelkowe charakteryzują się także wysoką ochroną zawartości przed szkodliwym działaniem wilgoci czy przed zalaniem. Sam papier użyty przy produkcji tego opakowania wstępnie chroni przed warunkami zewnętrznymi, co w połączeniu z jeszcze bardziej przystosowaną do tego folią, pozwala na uzyskanie maksymalnej odporności. Dlatego też takie koperty najczęściej stosuje się do przewozu książek czy małej elektroniki.

O bezpieczeństwo przesyłki poza samymi materiałami dba także łatwy w użyciu mechanizm zamknięcia koperty. Wytrzymały pasek kleju przymocowany do zamknięcia z powodzeniem wytrzyma w każdych warunkach przewozu. Jego naruszenie jest także wyraźnym sygnałem udziału osób postronnych, chcących dostać się do zawartości paczki. Takie aspekty pozwalają na dostarczenie zamówień bez konieczności dodatkowego zabezpieczania zamknięcia przed wysyłką.

Koperty bąbelkowe to także znakomity wybór dla oszczędnych. Ich niewielka waga w połączeniu z niższym nawet od kartonu kosztem jednostkowym pozwala na uzyskanie korzystnej ceny wysyłki. Jest to wskazane rozwiązanie szczególnie w kontekście wysyłek międzynarodowych, gdzie ciężar przesyłki ma bardzo duże znaczenie. Również sam biznes może dzięki temu nieco obniżyć cenę samej wysyłki.

Poza ekologicznym papierem użytym przy produkcji, sama forma tego produktu pozwala na zminimalizowanie odpadów opakowaniowych. Koperty z powodzeniem można wykorzystywać wielokrotnie. Dzięki temu sami klienci sklepów internetowych mogą skorzystać z takiej koperty w swoich własnych wysyłkach, dbając tym samym o ekologię.

Rozmiary i rodzaje kopert bąbelkowych

Oferowane produkty do pakowania są dostępne w różnych wariantach i rozmiarach, dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb naszych klientów. Standardowo kopertą bąbelkowym nadaje się oznaczenia tożsame z formatami kartek papieru, takimi jak: A11, B12, C13, D14, E15, F16, G17, H18, I19, K20 oraz CD23. Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy także mniej popularne, ale równie funkcjonalne rozmiary naszych kopert.

Koperty bąbelkowe z papieru pakowego

Zewnętrzna warstwa jest wykonana z tańszego papieru pakowego możliwego do ponownego odzyskania, co ma wpływ na niższą cenę takiej koperty. Sam materiał jest przy tym wytrzymały i ma dobre wskaźniki odporności na czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć. Idealnie nadaje się do mniej wymagających i oficjalnych przesyłek.

Białe koperty bąbelkowe

Wykonane z białego, bardziej wytrzymałego papieru koperty, znakomicie nadadzą się do wykorzystania w oficjalnych przesyłkach. Często wykorzystywane na poczcie. Charakteryzują się bardziej szlachetnym wyglądem, choć są przy tym mniej przystosowane do odzysku surowca. Dlatego też powinny być wykorzystywane wielokrotnie.

Koperty bąbelkowe z tektury

Najbardziej wytrzymały wariant produktu pozwala na uzyskania najwyższego poziomu bezpieczeństwa przesyłki. Grubsza od standardowego papieru tektura pozwala wzmocnić całą konstrukcję koperty, a dzięki czemu folia bąbelkowa jest mniej narażona na uszkodzenia. Z powodzeniem przydadzą się do pakowania naprawdę delikatnych przedmiotów.

Koperty bąbelkowe z samoprzylepnym zamknięciem

Taka koperta pozwala na łatwe i skuteczne zamknięcie przesyłki. Wytrzymały klej zastosowany na zamknięciu wytrzyma przewóz przesyłki nawet w bardziej wymagających warunkach. Uszkodzenie zamknięcia tożsame jest z próbą dostania się do zawartości osoby z zewnątrz. Sprawdzi się w przypadku wysyłki dokumentów czy innych wrażliwych w kontekście bezpieczeństwa przesyłek.

Koperty bąbelkowe z nadrukiem

Są znakomitym rozwiązaniem dla klientów potrzebujących odpowiedniego wyróżnienia przesyłki na tle konkurencji. Dzięki zastosowanemu materiałowi zewnętrznemu, taka koperta może być niemal w dowolny sposób personalizowana, co pozwoli na uzyskanie bardziej profesjonalnego wizerunku sklepu także na poziomie samej wysyłki.

Koperty bąbelkowe z system zamykania TRIFIX

Taki produkt opiera się na unikalnym systemie TRIFIX dbającym o jego większe bezpieczeństwo zawartości paczki. Jest on oparty na dziurkowaniu przed zamknięciem klamrą, zastosowaniu mocnego kleju typu Hotmelt, a także dołączeniu taśmy transparentnej. Dzięki niej paczkę można dowolnie zamykać i otwierać, co pozwala na wielokrotne korzystanie z koperty bąbelkowej bez jej uszkodzenia.

Jakie są największe koperty bąbelkowe?

Największą kopertą bąbelkową dostępną w ofercie jest produkt w rozmiarze 370 x 480 mm (A3), przeznaczony do wysyłki większych plansz, projektów czy dokumentów.

Czy rozmiar koperty C4 jest tym samym co A4?

Koperty zwykłe, jak i te bąbelkowe w formacie A4 są oznaczane jako C4. Z powodzeniem można w nich zmieścić standardową kartkę papieru A4.

Ile waży koperta bąbelkowa?

Koperty bąbelkowe ważą od 9 do 74 gramów w zależności od rozmiaru i wykorzystanych do produkcji materiałów. W Heykapak dbamy o jak najniższą wagę naszych produktów.

Gdzie wyrzucać koperty bąbelkowe?

Kopertę bąbelkową należy wyrzucać do pojemnika na odpady mieszane, ponieważ papieru kopertowego nie można całkowicie odseparować od folii bąbelkowej.

