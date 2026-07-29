Projektowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w ustawach podatkowych stały się przedmiotem wystąpienia Minister Agnieszki Majewskiej, Rzecznika MŚP, do Ministra Andrzeja Domańskiego. Przywołując wątpliwości i obawy sygnalizowane przez przedsiębiorców, Agnieszka Majewska krytycznie odniosła się do projektu zmian dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, który zdaniem resortu finansów służyć miał przeciwdziałaniu agresywnej optymalizacji podatkowej. Jak argumentował projektodawca, podstawową stawką ryczałtu przewidzianą dla opodatkowania przychodów ze świadczenia usług jest stawka 8,5%, stosowana przez wszystkich przedsiębiorców niezależnie od ponoszonych kosztów, w szczególności kosztów zatrudnienia. Ministerstwo proponowało, by w przypadku braku zatrudniania przynajmniej jednego pracownika na pełny etat na podstawie umowy o pracę ryczałt wynosił 15% od określonych w ustawie rodzajów przychodu, w szczególności przychodu z działalności usługowej, innych określonych usług oraz prowizji. Stawka ta miałaby być stosowana od nadwyżki powyżej 100 000 zł przychodu.

W wystąpieniu Minister Majewska wskazała, że „proponowane regulacje budzą istotne obawy i wątpliwości przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców, jako nieproporcjonalne, a także nieuwzględniające rzeczywistych warunków prowadzenia działalności gospodarczej”, zwłaszcza przez mikroprzedsiębiorców. W wielu branżach objętych projektowaną zmianą dominująca forma prowadzenia działalności jest oparta na osobistej pracy przedsiębiorcy. Szczególne zastrzeżenia Rzecznika budził wymóg utrzymywania zatrudnienia przez cały okres prowadzenia działalności w roku podatkowym, który oznaczał, że nawet krótkotrwałe ustanie stosunku pracy z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, takich jak rezygnacja pracownika, porzucenie pracy, choroba czy inne zdarzenia losowe, skutkować miało koniecznością zastosowania podwyższonej stawki ryczałtu do przychodów osiągniętych od początku roku.

Rzecznik MŚP zwróciła też uwagę, że proponowany limit 100 000 zł przychodu, uprawniający do niższej stawki ryczałtu, był bardzo niski i nieadekwatny do tempa wzrostu cen usług. W efekcie – wyjaśniała Minister Majewska – „proponowane zmiany mogą skłaniać podatników do rezygnacji z opodatkowania ryczałtem, co stoi w sprzeczności z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do upraszczania systemu podatkowego”. Jednocześnie w uzasadnieniu projektu brak było pogłębionej analizy potencjalnych skutków projektowanej regulacji dla mikroprzedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie. Dlatego Agnieszka Majewska postulowała zaniechanie omawianej zmiany lub też znaczące podniesienie progów kwotowych uprawniających do stosowania 8,5-procentowej stawki ryczałtu.

W efekcie powyższego Ministerstwo Finansów po konsultacjach dotyczących projektu zrezygnowało w całości ze zmian dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, co wynika z opublikowanej aktualnej wersji projektu.