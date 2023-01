Nadawanie paczek w InPost. Jak to robić?

Wysyłanie paczek z InPost jest proste i przyjemne. By to zrobić, wystarczy smartfon lub komputer. Co dalej? Oto szybki proces nadawania przesyłek w InPost krok po kroku.

Jak nadać przesyłkę w InPost?

Wysyłanie paczek za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost możliwe jest m.in. w aplikacji mobilnej. Na początku użytkownik jest proszony o zarejestrowanie się w niej lub zalogowanie. Potem pojawia się główna strona aplikacji. Aby nadać paczkę, z dolnego interfejsu trzeba kliknąć opcję Nadaj. Następnie wyświetla się ekran, na którym należy wybrać metodę dostarczenia przesyłki i wielkość paczki.

Istnieją dwa sposoby nadawania przesyłek w InPost. Pierwsza to wysyłka z jednego urządzenia Paczkomat® do kolejnego. Zamiast tego można wybrać usługę odbioru przesyłki z automatu paczkowego i doręczenie jej adresatowi przez kuriera. Transfer pakunku między dwoma maszynami Paczkomat jest tańszy o złotówkę od jej dostawy do domu.

Przesyłkę należy uprzednio zmierzyć i zważyć. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność, że zmieści się ona do skrytki w automacie Paczkomat. Wybrać można jeden z trzech rozmiarów. Warto przy tym pamiętać, że maksymalny ciężar przesyłki nie może przekroczyć 25 kg. Po wybraniu wymiarów paczki można przejść do kolejnego kroku.

Na następnym ekranie należy wypełnić dane osobowe i wpisać adres odbiorcy. Wystarczy uzupełnić pola takie jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail. Później aplikacja przenosi użytkownika do sekcji, w której trzeba wpisać adres odbiorcy lub docelowego urządzenia Paczkomat. Zamiast tego można go też wybrać, używając mapy. Ostatnia czynność to opłata za usługę przy pomocy karty bankomatowej lub BLIKA.

Po uregulowaniu należności w aplikacji generuje się kod nadania w formie QR oraz liczbowej. W automacie Paczkomat można zeskanować pierwszy z nich lub przepisać na ekranie maszyny drugi. Umożliwi to otwarcie drzwiczek do skrytki. Żeby zakończyć nadawanie przesyłki, na ekranie urządzenia paczkowego trzeba wybrać opcję Kończymy na dziś.

Wysyłanie paczek przez Szybkie Nadania i Managera Paczek InPost

Osoby zainteresowane wysyłką paczek za pośrednictwem InPost mają możliwość skorzystania z usługi Szybkie Nadania. W tym przypadku nie ma potrzeby zakładania żadnego konta. Wystarczy wejść na stronę internetową https://inpost.pl/wysylam, a następnie wpisać adres wysyłki oraz rozmiar przesyłki.

Tak samo, jak przy zwykłych nadaniach można ją przekazać z jednego automatu Paczkomat do innego lub odesłać kurierem. Po zrealizowaniu płatności pozostaje wydrukować etykietę, nakleić ją na przesyłkę, a na koniec zeskanować i umieścić w maszynie paczkowej.

Klienci InPost mogą też skorzystać z Managera Paczek. Usługa dostępna jest na stronie internetowej. W przeciwieństwie do Szybkich Nadań trzeba założyć konto i zalogować się do niego. Kolejny krok to wybór opcji Wyślij przesyłki i uzupełnienie danych osobowych oraz adresu odbiorcy. Po opłaceniu usługi strona tworzy etykietę. Można ją nadać w maszynie Paczkomat lub zamówić kuriera.