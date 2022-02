Największe gospodarstwa i rolnicy w Polsce

Ze względu na metodę obliczania wielkości gospodarstw w Polsce, ciężko jest wskazać jednoznacznie największego właściciela ziemskiego.

Wśród gospodarstw z polskim kapitałem przoduje Spółdzielcza Agrofirma Witkowo koło Stargardu Szczecińskiego. Powierzchnia pól wynosi ponad 13,2 tys. hektarów. Grunty rozłożone są w dziesięciu zakładach rolnych.

Największe gospodarstwo rolne

Największym gospodarstwem rolnym, które nie jest spółką, a należy do jednego właściciela jest gospodarstwo braci Romanowskich z Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Początki gospodarstwa sięgają roku 1978, kiedy z pół hektarowego zagonu powierzchnia gruntów zwiększyła się do aż 12 tys. ha (ponad 8 tys. jest ich własnością). Pozostałe 4 tys. dzierżawione są od Agencji Nieruchomości Rolnych. Z każdego hektara bracia osiągają przychód na poziomie 3,5 tysiąca złotych, z czego czysty zysk wynosi 500 złotych. Gospodarstwo braci Romanowskich zajmuje się głównie produkcją zbóż, mięsa i mleka. Mają ponad 2000 krów mlecznych i drugie tyle z przeznaczeniem na mięso.

Zagraniczne koncerny w Polsce

Według danych z Onet.pl na polskich gruntach gospodaruje również wiele zagranicznych koncernów. Jednym z pionierów w branży jest spółka Poldanor, należąca w większości do Duńczyka Toma Axelgaarda, która posiada areał o powierzchni ponad 15 tys. ha w okolicach Człuchowa (woj. pomorskie).

Największy kombinat rolny

Jednym z głównych graczy na liście największych gospodarstw rolnych w Polsce jest również Kombinat Rolny Kietrz w województwie opolskim. KR Kietrz to ogromne przedsiębiorstwo rolne, którego działalność prowadzona jest w wielu obszarach. Powierzchnia upraw to prawie 8,5 tys. ha , niemal 9 tys. sztuk bydła, a zatrudnienie w kombinacie znajduje 300 osób. Na tak dużej powierzchni uprawowej w KK uprawia się pszenicę ozimą, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, a także rośliny z przeznaczeniem na paszę. Średnia wielkość jednego pola to około 100 ha. Obecnie kombinat to jedna z 41 spółek strategicznych należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oprócz wielkiego areału uprawowego przystosowana jest również infrastruktura. Kombinat dysponuje wielkopowierzchniowymi magazynami. Centralny o pojemności 70 tys. ton pozwala przechowywać zebrane plony, a także odkupione od lokalnych rolników. Tak duża powierzchnia składowania bardzo dobrze wpływa na wydajność i sprawne funkcjonowanie kombinatu. Oprócz budynków kluczową rolę odgrywają również maszyny rolnicze. W KK pracuje w sumie 126 ciągników. Latem i jesienią praca odbywa się 24 godzinę na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pracownicy pracują wówczas w systemie dwuzmianowym. Kombinat Kietrz to spółka otwarta również na nowe technologie, np. w zakresie rolnictwa precyzyjnego, a także pójście w całkowicie nowe kierunki upraw, jak np. soja. Takie podejście charakteryzujące się stałym poszerzaniem zakresu działalności pozwala dyrekcji kombinatu spoglądać w przyszłość z optymizmem.

Rozwój gospodarstwa rolnego

