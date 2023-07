Obecna Ustawa o systemie kaucyjnym zniszczy dobrze funkcjonujący mechanizm kaucyjny dla szklanej butelki zwrotnej

Sejm przyjął projekt ustawy o systemie kaucyjnym nie przyjmując poprawki dotyczącej obrotu butelkami zwrotnymi. Tym samym rozmontowuje się bardzo sprawnie funkcjonujący i osiągający poziom zwrotności rzędu 90% system kaucyjny dla szklanych butelek zwrotnych. Piwni producenci budowali ten system wraz z dystrybutorami, sprzedawcami i samymi konsumentami przez wiele lat. Nowe przepisy mogą całkowicie to zaprzepaścić, bo przewidziane przez nie kary oraz podatek VAT, którym zostanie obłożona kaucja, sprawią że cena za piwo w butelce zwrotnej będzie musiała wzrosnąć o 10 zł. Chcąc uniknąć wysokich kar producenci zaczną odchodzić od szklanych butelek zwrotnych, a to oznacza, że tysiące ton butelek, zamiast do ponownego napełnienia, trafi na stłuczkę. Mamy nadzieję, że ten scenariusz się nie ziści, a Senat, który teraz ma zająć się ustawą, uwzględni postulaty zgłoszone przez branżę.

Autor: Agata Koppa, dyrektorka ESG i Corporate Affairs, Carlsberg Polska