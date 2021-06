Umowa wynajmu długoterminowego. Na co trzeba w niej uważać?

Wynajem długoterminowy – obok leasingu – jest drugim co do popularności sposobem zewnętrznego finansowania składników trwałych przedsiębiorstwa. Pozwala on na optymalizację kosztów prowadzenia działalności i pozyskanie w krótkim czasie majątku, na który firma musiałaby zbierać środki latami. Umowa, jaką podpisujesz z wynajmującym, powinna być wolna od „kruczków prawnych”, ale w praktyce bywa z tym różnie. Sprawdź, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę!

Prawo odstąpienia od umowy

Kontrakty zawierane na czas oznaczony z założenia mają zagwarantować stałość stosunku prawnego. Dlatego zawierając umowę wynajmu samochodu np. na 4 lata, możesz być pewien, że przez ten okres będziesz korzystał z auta.

Niekiedy jednak w życiu pojawiają się sytuacje, które skłaniają Cię do rezygnacji z zobowiązania. Pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z paragrafem, który wymienia sytuacje uprawniające strony do wcześniejszego zakończenia współpracy. Zwróć także uwagę na zastrzeżoną w umowie karę umowną z tytułu odstąpienia – kiedy i w jakiej wysokości finansujący może dochodzić jej zapłaty?

Ukryte koszty, o których nikt Ci nie powie

Nie bój się pytać, za co tak naprawdę płacisz. Niestety firmy zajmujące się wynajmem pojazdów niekiedy zaniżają ceny (przez co oferta pozornie wydaje się bardziej atrakcyjna) kosztem zakresu usługi.

W parze z niską ratą może iść bardzo niski kilometraż roczny, ograniczony zakres napraw lub brak ubezpieczenia. Czasami może Ci się wydawać, że to niewielka różnica – do czasu, aż polisę lub naprawy w ASO opłacisz z własnej kieszeni. Będzie to dość dotkliwe doświadczenie.

Rezygnacja z wkładu własnego

W trakcie poszukiwań korzystnych ofert natkniesz się również na „zerowy wkład własny”. Musisz jednak pamiętać, że nie ma nic za darmo. Brak opłaty początkowej wynajmujący zrekompensuje sobie w wyższych ratach.

Przelicz, ile zaoszczędzisz w jednym i drugim przypadku. Może się okazać, że lepiej zapłacić na początku 10%, a nawet 15% ceny samochodu, ale i płacić niższe zobowiązanie okresowe, niż martwić się co miesiąc, czy wystarczy Ci pieniędzy na opłaty.

Co z karami umownymi?

Instytucja kary umownej jest bardzo skutecznym straszakiem, który prawnicy układający kontrakt wykorzystują do zdyscyplinowania kontrahenta. Zanim wybierzesz samochód, dowiedz się, czy wybrana przez Ciebie firma stosuje takie praktyki.

Nie zdziw się, jeżeli w treści umowy znajdziesz zapisy o karze umownej za palenie papierosów, przewóz zwierząt, otrzymanie mandatu lub przekazanie pojazdu osobie trzeciej. Oczywiście spełnienie niektórych przesłanek może być trudno udowodnić, ale jeżeli finansującemu się to uda, pozostaje Ci tylko zapłacić kwotę wymienioną w umowie.

Zewnętrzne finansowanie samochodu jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nie chcesz lub nie możesz wyłożyć od razu większej kwoty. Musisz jednak podejść do sprawy odpowiedzialnie i wybrać wynajem długoterminowy dopasowany do Twoich potrzeb.