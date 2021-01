Finaliści 18. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku

– Co roku polska edycja międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w polskich firmach. Za każdym razem jury przygląda się szczególnie uważnie ludziom, którzy stoją za sukcesami tych firm, przygląda się przedsiębiorcom. Trudne doświadczenia pandemii dotknęły każdego z uczestników konkursu, nieważne czy był to startup rozpoczynający swoją biznesową działalność, czy wielka firma od lat będąca na rynku. Z ekonomicznymi skutkami COVID-19 zmagali się wszyscy, dlatego w tym roku jury oceniało również działalność w okresie kryzysu gospodarczego. Nowa rzeczywistość, w której znaleźli się przedsiębiorcy wymagała przede wszystkim szybkich i zdecydowanych decyzji, odwagi do ich realizacji, ale też empatii i odpowiedzialności – nie tylko za własne firmy i pracowników, ale też kontrahentów. Czas pandemii jak w soczewce pokazał, jak ważna i złożona jest rola lidera – osoby, która nie tylko potrafi na co dzień sprawnie zarządzać organizacją, ale wie, jak zwycięsko wyjść z tej bezprecedensowej sytuacji. Tym bardziej cieszy nas, że w tym tak trudnym roku, mieliśmy tak wielu uczestników, a w gronie finalistów konkursu EY Przedsiębiorca roku znalazło się 15 przedsiębiorców, założycieli i zarządzających 12 firmami – mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska.

– Tegoroczna edycja konkursu przyniosła obfitość mocnych kandydatur do nagrody. Jury stoi przed nie lada wyzwaniem. Co szczególne, widzimy liczną reprezentację przedsiębiorców, którzy swoją działalność biznesową, a czasem nawet całe swoje życie, poświęcili zagadnieniom związanym ze zdrowiem, propagowaniem aktywnego stylu życia i poprawą jego jakości. Jest to znak najnowszych czasów, choć dynamiczny rozwój tego segmentu rynku obserwowany był jeszcze przed wybuchem pandemii. Tegoroczni finaliści reprezentują różne branże, mają też różne doświadczenia. Oprócz założycieli firm, które działają na rynku stosunkowo krótko i wyrosły na gruncie najnowszych trendów, są wśród finalistów przedsiębiorcy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, którzy swoje pierwsze firmy zakładali jeszcze w latach 80-tych czy 90-tych. Mamy więc w tym roku niezwykle ciekawe i zróżnicowane grono – dodaje Marek Jarocki, audytor konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

W finale 18. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku znaleźli się:

Kategoria „Produkcja i Usługi”

Leszek Krysieniel, Arkadiusz Kozak – 4Kraft

Ewa Chodakowska – BeBio

Leszek Gierszewski – DRUTEX

Igor Klaja – OTCF

Jacek Sarnowski – PORTA KMI POLAND

Kategoria „Nowe Technologie/Innowacyjność”

Dawid Zieliński – Columbus Energy

Michał Mikulski – EGZOTech

Krzysztof Folta – TIM

Jacek Świderski – Wirtualna Polska Holding

Kategoria „Nowy Biznes”