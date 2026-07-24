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Boom na polskie nieruchomości handlowe. Wartość transakcji wzrosła pięciokrotnie

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Jak podsumowali eksperci Cushman & Wakefield Polska, w drugim kwartale 2026 roku na rynku nieruchomości handlowych sfinalizowano 10 transakcji o łącznej wartości blisko 713 mln euro. Był to wynik ponad pięciokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy wartość transakcji wyniosła 140 mln euro. Łącznie w pierwszej połowie 2026 roku inwestycje w sektorze handlowym przekroczyły 1 mld euro, co było najwyższym wynikiem spośród wszystkich segmentów rynku nieruchomości.

Pod względem liczby transakcji dominowały parki handlowe, które stanowiły połowę wszystkich umów zawartych w drugim kwartale. Sfinalizowano również trzy transakcje dotyczące centrów handlowych oraz dwie obejmujące pojedyncze sklepy. Sektor handlowy odpowiadał tym samym za 36% wartości inwestycji w drugim kwartale. Dla porównania udział sektora mieszkaniowego wyniósł 29%, logistycznego 17%, a biurowego 16%. W całym pierwszym półroczu udział sektora handlowego również był dominujący i wyniósł około 33%.

Największą transakcją kwartału było przejęcie przez czeski fundusz Trigea Real Estate Fund części udziałów w Posnanii – największym, bo oferującym ponad 100 tys. mkw. powierzchni, centrum handlowym w Poznaniu, należącym do Apsys. Drugą największą transakcją był zakup za 110 mln EUR portfela sześciu parków handlowych należących do TREI Real Estate i Patron Capital. Portfel o łącznej powierzchni 68 tys. mkw. został nabyty przez joint venture Generali Investments i Star Capital Finance. Była to pierwsza inwestycja obu podmiotów w segment parków handlowych.

Po kilku latach ostrożniejszego podejścia inwestorów obserwujemy wyraźny powrót zainteresowania najlepszymi centrami handlowymi, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej aktywności w segmencie parków handlowych. Wynik przekraczający 1 mld EUR już po pierwszym półroczu potwierdza atrakcyjność polskich aktywów handlowych. Na uwagę zasługuje także rosnąca aktywność kapitału z Europy Środkowo-Wschodniej – czescy inwestorzy uczestniczyli w sześciu transakcjach sfinalizowanych w drugim kwartale. Przy utrzymaniu obecnego tempa aktywności całoroczna wartość może zbliżyć się do najlepszych wyników z ostatnich 5-7 lat, komentuje Aleksandra Włodarczyk, Associate, Capital Markets, Cushman & Wakefield.

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