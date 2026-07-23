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Regionalny rynek biurowy przyspiesza. Najwięcej umów podpisano w Krakowie

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Aktywność najemców na ośmiu największych regionalnych rynkach biurowych wyraźnie wzrosła. W drugim kwartale 2026 roku zawarto umowy obejmujące 187,5 tys. mkw., czyli o 56 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Jednocześnie do natychmiastowego wynajęcia pozostawało ponad 1,17 mln mkw. biur, a wskaźnik pustostanów wyniósł 17,3 proc. – wynika z danych Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała dane dotyczące rynku powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) za II kwartał 2026 roku. Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark, Savills), a podsumowanie dotyczy istniejących zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

Na koniec II kwartału 2026 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 764 500 mkw. Największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 870 000 mkw.), Wrocław (1 353 800 mkw.) oraz Trójmiasto (1 077 000 mkw.).

W II kwartale 2026 roku do użytku oddano cztery obiekty biurowe o łącznej powierzchni 26 600 mkw. Dla porównania, w I kwartale 2026 roku do użytku oddano pięć obiektów biurowych o łącznej powierzchni 47 200 mkw. W całym 2025 roku nowa podaż wyniosła łącznie 20 500 mkw.

Na koniec czerwca 2026 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było oferowane około 1 170 100 mkw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 17,3% (spadek o 0,1 p.p. względem poprzedniego kwartału i spadek o 0,2 p.p. wobec analogicznego okresu 2025 roku). Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Katowicach – 22,2%, a najniższy w Szczecinie – 8,4%.

Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w II kwartale 2026 roku wyniósł 187 500 mkw., o 56% więcej względem ubiegłego kwartału oraz o 13% mniej względem analogicznego okresu 2025 roku. Najwięcej powierzchni biurowej zostało wynajęte w Krakowie (58 400 mkw.), w Poznaniu (42 800 mkw.) oraz w Katowicach (25 100 mkw.).

W II kwartale 2026 roku nowe umowy najmu odnotowały największy udział w wolumenie transakcji, który wyniósł 45%. Renegocjacje stanowiły 42%, ekspansje 10%, natomiast powierzchnie użytkowane na potrzeby właścicieli budynków stanowiły 3% całkowitej aktywności najemców.

Wśród największych transakcji odnotowanych w II kwartale 2026 roku znalazły się m.in. wynajęcie całego budynku WITA C o powierzchni 13 700 mkw. przez najemcę Brown Brothers Harriman w Krakowie oraz przedłużenie umowy połączone z ekspansją Grupy Enea, obejmujące 11 500 mkw. w poznańskim kompleksie Business Garden.

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