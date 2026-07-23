Wartość transakcji inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych osiągnęła w pierwszej połowie 2026 roku 3,06 mld EUR, co oznacza wzrost o blisko 80% rok do roku. Ożywienie objęło wszystkie główne sektory rynku – od handlu i magazynów, przez biura, po sektor living. Coraz wyraźniej zmienia się również profil krajowego kapitału. Zwłaszcza na rynku biurowym polscy inwestorzy odpowiadają już za największą liczbę zawieranych transakcji i coraz częściej konkurują o aktywa typu Core+.

Pierwsze półrocze potwierdziło powrót płynności na rynku inwestycyjnym. Obserwujemy większą gotowość inwestorów do realizacji dużych transakcji, poprawę warunków finansowania oraz rosnącą konkurencję o najlepsze aktywa. Co istotne, aktywność widoczna jest praktycznie we wszystkich segmentach rynku, co pokazuje, że ożywienie ma mocne fundamenty, mówi Paweł Partyka, Head of Capital Markets Poland, Cushman & Wakefield.

Handel ponownie liderem rynku

Największy wolumen inwestycyjny w pierwszej połowie roku odnotował sektor handlowy, w którym sfinalizowano transakcje o łącznej wartości ponad 1 mld EUR.

Po kilku latach ostrożniejszego podejścia inwestorów wyraźnie powróciło zainteresowanie najlepszymi centrami handlowymi, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej aktywności w segmencie parków handlowych. Prognozujemy, że przy utrzymaniu obecnego tempa aktywności całoroczny wolumen inwestycyjny w sektorze handlowym może zbliżyć się do najlepszych wyników z ostatnich 5-7 lat, dodaje Paweł Partyka, Head of Capital Markets Poland, Cuchman & Wakefield.

Jednocześnie rynek retail parków wchodzi w bardziej dojrzałą fazę rozwoju, a inwestorzy instytucjonalni coraz chętniej realizują transakcje portfelowe.

Magazyny utrzymują wysoką aktywność

Sektor logistyczny zakończył pierwsze półrocze z wolumenem inwestycyjnym na poziomie 782 mln EUR, co oznacza wzrost o 13% rok do roku. Na rynku ponownie pojawiły się duże transakcje – zarówno pojedynczych aktywów, jak i portfeli logistycznych, w tym dwie o wartości przekraczającej 150 mln EUR.

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się projekty BTS oraz transakcje sale & leaseback z długoterminowymi umowami najmu, które odpowiadały za ponad połowę wartości inwestycji. Jednocześnie utrzymuje się silna aktywność w strategiach value-add, choć na rynku widoczne są już pierwsze oznaki kompresji stóp kapitalizacji dla najlepszych aktywów logistycznych.

Polski kapitał dojrzewa na rynku biurowym

W pierwszej połowie roku wartość transakcji w sektorze biurowym wyniosła 594 mln EUR, a rynek wszedł w kolejną fazę ożywienia. Po raz pierwszy od końca 2024 roku finalizowane są duże transakcje typu Core obejmujące prestiżowe warszawskie wieżowce, co przekłada się na dalszą kompresję stóp kapitalizacji dla najlepszych aktywów.

Jednym z najciekawszych trendów jest rosnąca aktywność polskiego kapitału. Choć największe wartości transakcji nadal generują przede wszystkim inwestorzy zagraniczni, to właśnie krajowy kapitał dominuje pod względem liczby zawieranych transakcji. Jednocześnie zmienia się strategia inwestycyjna polskich nabywców – obok projektów oferujących potencjał wzrostu wartości coraz częściej przedmiotem zainteresowania stają się aktywa klasy Core+, zapewniające stabilne dochody i długoterminowy potencjał wzrostu wartości, mówi Marcin Kocerba, Partner, Capital Markets, Cushman & Wakefield.

Rynek biurowy wspierają także ograniczona podaż nowych projektów oraz rosnące czynsze – zarówno w Warszawie, jak i coraz wyraźniej na głównych rynkach regionalnych. W efekcie stopy kapitalizacji dla najlepszych warszawskich biurowców spadły już poniżej 6%, natomiast w miastach regionalnych zbliżają się do poziomu 7%.

Mocne fundamenty na drugą połowę roku

Na rynku mieszkaniowym wartość transakcji osiągnęła 575 mln EUR, co potwierdza utrzymujące się zainteresowanie inwestorów sektorem living. Łącznie wszystkie główne klasy aktywów, wspierane dodatkowo przez transakcje w segmencie hotelowym (blisko 50 mln EUR) oraz planowane projekty mieszkaniowe (ponad 30 mln EUR), zanotowały wysoką aktywność, dzięki czemu całkowity wolumen inwestycyjny przekroczył 3 mld EUR już po sześciu miesiącach roku.

Eksperci Cushman & Wakefield spodziewają się utrzymania wysokiej aktywności inwestorów również w drugiej połowie roku. W procesie jest szereg transakcji obejmujących wszystkie główne klasy aktywów, a poprawiające się warunki finansowania oraz stopniowa stabilizacja kosztu kapitału powinny sprzyjać finalizacji kolejnych dużych umów.