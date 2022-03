Cła antydumpingowe na folię z Chin utrzymane

Od 11 marca 2022 Komisja Europejska przedłużyła na kolejne pięć lat cła antydumpingowe na import z Chin folii aluminiowej przeznaczonej do użytku domowego. Dochodzenie, które było prowadzone w tej sprawie wykazało dumping chińskich eksporterów, utrzymujący się mimo obowiązujących środków ochronnych. Gdyby UE zniosła te środki ochronny to przemysł unijny poniósłby ogromne straty – komentuje dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł i handlu zagranicznego.

Cła antydumpingowe na sprowadzaną z Chin folię aluminiową przeznaczoną do użytku domowego zostają utrzymane na obecnym poziomie czyli 6,4 % i 30%. Ich nałożenie ma eliminować nieuczciwą przewagę cenową, jaką charakteryzował się bardzo popularny import tego produktu.

„Gdyby Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu tych środków ochronnych, to doprowadziłoby to do utraty przez unijne przedsiębiorstwa znacznego udziału w rynku przemysłu UE oraz zagroziłoby miejscom pracy i rentowności zakładów produkcyjnych w kilku państwach członkowskich UE” – tłumaczy dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł i handlu zagranicznego.

Unia Europejska jest najbardziej atrakcyjnym rynkiem zbytu dla Chin jeśli chodzi o folię aluminiową, dlatego chińscy producenci angażują swoje wolne moce produkcyjne, aby zwiększyć eksport do UE. Komisja Europejska podaje, że w UE rocznie zużywa się folii aluminiowej do użytku domowego o wartości 200 mln euro.

Chińscy eksporterzy próbowali wcześniej obchodzić obowiązujące cła antydumpingowe w UE, modyfikując nieznacznie produkt lub wysyłając towary przez Tajlandię.

Jak wyjaśnia dr Tymińska – „Chińczycy łamali przepisy prawa wprowadzając naszych importerów w sankcje domiarowe”.

UE już w 2017 roku zajęła się tymi próbami obejścia ceł i rozszerzyła wówczas środki antydumpingowe na zmodyfikowany produkt, a w 2021 roku także na import produktu pochodzącego z Tajlandii w 2021 r.