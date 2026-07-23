Jakie samochody używane kupują Polacy? Najnowszy ranking marek i modeli

Jakie marki i modele są aktualnie najbardziej popularne wśród tzw. młodych samochodów używanych w Polsce? Które auta z drugiej ręki mają najmniejszą utratę wartości w ciągu kilku lat? Jak zmieniają się ceny na rynku samochodów używanych oraz preferencje Polaków? Na te i inne pytania odpowiada przygotowany we współpracy Związku Dealerów Samochodów (ZDS) oraz Autoplac.pl raport „Indeks cenowy aut używanych u autoryzowanych dealerów w I półroczu 2026”.

Raport prezentuje kluczowe trendy na rynku używanych samochodów osobowych w I połowie 2026 roku, opracowane na podstawie rzeczywistych danych pochodzących z ogłoszeń sprzedaży aut z tzw. drugiej ręki oferowanych przez autoryzowanych dealerów. Analiza obejmuje pojazdy z roczników 2021–2025 i pokazuje zarówno poziom zainteresowania ofertami, jak również zmiany cen oraz utratę wartości pojazdów w czasie.

Przygotowany przez nas we współpracy z Autoplac.pl raport jest użytecznym i cennym źródłem informacji dla całego rynku samochodów używanych w Polsce – mówi Paweł Tuzinek, Prezes Związku Dealerów Samochodów (ZDS). – Opracowanie dostarcza ważnych danych zarówno dla firm i osób zajmujących się sprzedażą aut na rynku wtórnym, jak i osób prywatnych poszukujących dla siebie wymarzonego pojazdu. Pozwala w szybki i łatwy sposób ocenić najważniejsze parametry takie jak np. popularność danego modelu, co wpływa nie tylko na cenę jego zakupu, ale i łatwość późniejszej odsprzedaży takiego pojazdu, czy tempo spadku wartości wybranego auta. Są to kluczowe informacje, potrzebne w równym stopniu przy wycenie samochodu przy tworzeniu oferty sprzedaży, co w momencie podejmowania decyzji o zakupie.

Jakie marki są najbardziej popularne wśród samochodów używanych w Polsce?

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie, w rankingu popularności młodych aut używanych w naszym kraju, tworzonym w oparciu o punktację powiązaną z zainteresowaniem kupujących poszczególnymi ofertami sprzedaży, wyraźnie prowadzi Toyota. Na kolejnych miejscach na podium znajdują się kolejno Skoda oraz Volkswagen. W pierwszej piątce najbardziej popularnych marek samochodów używanych w I półroczu uplasowały się jeszcze Kia i Audi.

A jak popularność aut używanych kształtuje się pod względem modeli samochodów?

Zgodnie z danymi zawartymi w analizie, liderem zestawienia pozostaje Toyota Corolla. Na kolejnych miejscach znajdują się Skoda Octavia, Kia Sportage, Skoda Superb oraz Hyundai Tucson.

Porównanie rankingu popularności modeli za I półrocze 2026 roku z wynikami za I kw. 2026 roku pokazuje stabilność liderów oraz wyraźniejsze przesunięcia w środkowej części zestawienia. Czołówka rynku pozostaje oparta na modelach praktycznych, rodzinnych i dobrze rozpoznawalnych – mówi Marcin Korzeniewski, Członek Zarządu Autoplac.pl. – Toyota Corolla i Skoda Octavia utrzymały dwa pierwsze miejsca, co potwierdza ich bardzo silną i przewidywalną pozycję. To modele o szerokiej akceptacji rynkowej, dobrze znane klientom i postrzegane jako bezpieczny wybór na rynku wtórnym. Największy awans w naszym zestawieniu odnotowała Cupra Formentor, która przesunęła się o dwie pozycje i zajęła 8. miejsce. To ważny sygnał, że wśród klientów rośnie zainteresowanie modelami o bardziej emocjonalnym charakterze, łączącymi funkcjonalność SUV-a z mocniejszym designem i sportowym pozycjonowaniem.

Jak duża jest utrata wartości popularnych w Polce modeli samochodów używanych?

Przygotowany przez Związek Dealerów Samochodów (ZDS) i Autoplac.pl raport pokazuje również bardzo ważną – zarówno dla sprzedających, jak i kupujących – informację, dotyczącą indeksu wartości dla najpopularniejszych, młodych aut używanych w Polsce. W opublikowanym raporcie przyjęto metodologię obrazującą procentowy spadek wartości dla niemalże nowego – ale jednak – samochodu używanego – z rocznika 2025 oraz jego odpowiednika z rocznika 2021. Dla obydwu przypadków przyjęto ceny ofertowe u autoryzowanych dealerów ze stycznia 2026 roku.

Kluczowym wnioskiem wypływającym z analizy danych pod tym kątem jest znaczna rozpiętość procentowego spadku wartości w zależności od marki i modelu samochodu, która waha się w granicach od ok. 25% do niemalże 50%. Największe różnice cenowe widoczne są w przypadku Toyoty Camry (-49%), Kii Sportage (-48%), Skody Superb (-46%), Hyundaia i30 (-46%), Toyoty RAV4 (-44%) oraz Volkswagena Passata (-44%). Oznacza to, że ceny kilkuletnich egzemplarzy tych modeli na rynku wtórnym są znacząco niższe względem poziomu cen najmłodszych roczników.

Raport „Indeks cenowy aut używanych u autoryzowanych dealerów” jest przygotowywany przez Związek Dealerów Samochodów (ZDS) i Autoplac.pl. od 2025 roku.