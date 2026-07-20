Rekordowy wzrost liczby autobusów elektrycznych. Ponad 600 proc. rok do roku

Według danych z końca czerwca 2026 r. w Polsce było zarejestrowane łącznie 154 947 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). W pierwszej połowie b.r. ich liczba zwiększyła się o 22 737 szt., czyli o 22% więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSNM.

Pod koniec czerwca 2026 r. po polskich drogach jeździły 292 472 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 142 130 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 150 342 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 13 817 szt. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec czerwca b.r. składała się z 31 180 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 452 156 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 2 647 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 2 444 szt., zaś wodorowe 203 szt.).

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec czerwca 2026 r. w Polsce funkcjonowało 13 201 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 49% z nich (6 668 szt.) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 51% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W przypadku 21% punktów DC możliwe jest również alternatywne skorzystanie z ładowania AC.

– W okresie od stycznia do czerwca 2026 r. odnotowaliśmy wzrost rejestracji w każdym segmencie rynku BEV. Dotyczy to zarówno osobowych, jak i dostawczych oraz ciężarowych samochodów elektrycznych. Również w obszarze infrastruktury DC pierwsze półrocze zakończyło się dobrym wynikiem – operatorzy zainstalowali łącznie ponad 1000 szybkich punktów ładowania. Świetny rezultat osiągnął sektor zeroemisyjnego transportu ciężkiego. Do samorządów systematycznie dostarczane są autobusy objęte dofinansowaniem z programu „Zielony Transport Publiczny” oraz z funduszy unijnych. To poskutkowało wzrostem rejestracji e-busów bateryjnych aż o ponad 600% r/r. Liczba takich pojazdów w pierwszym półroczu wzrosła o 715 szt. To ponad dwa razy więcej niż w całym 2025 r. – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.

– Pierwsze półrocze 2026 roku zamykamy wynikiem blisko 155 tys. zarejestrowanych samochodów bateryjnych wszystkich rodzajów. Jeśli popatrzymy na dane dotyczące rejestracji samochodów osobowych, to liczba zarejestrowanych hybryd plug-in przekroczyła liczbę elektrycznych samochodów bateryjnych. Hybryd plug-in zarejestrowano ponad 150 tys. podczas gdy samochodów elektrycznych – nieco powyżej 142 tys. sztuk. Klienci bardzo chętnie wybierają także klasyczne hybrydy. Ich liczba w pierwszym półroczu b.r. wzrosła o 11 procent w stosunku do pierwszego półrocza ub. roku. Obecnie po polskich drogach jeździ 1,45 mln klasycznych hybryd. Należy podkreślić bardzo dynamicznie rosnącą liczbę elektrycznych autobusów – po naszych ulicach jeździ ich już 2647 sztuk, z czego 203 to autobusy wodorowe. W porównaniu z pierwszym półroczem ub. roku, liczba autobusów wzrosła o ponad 600 proc. Rosną rejestracje jednośladów, których w pierwszym półroczu b.r. zarejestrowano o 50 proc. więcej niż w pierwszym półroczu roku 2025. Rośnie liczba punktów ładowania. Obecnie mamy ich prawie 13 tys. z czego blisko połowa to ładowarki DC – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.