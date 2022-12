Dwa etaty w fizjoterapii to standard

System opieki zdrowotnej zdominowany jest przez pracę w różnych miejscach zatrudnienia, dotyczy to także fizjoterapeutów. Jej ograniczenie do jednego etatu przybliży dochody fizjoterapeutów do płacy minimalnej.

Zarobki fizjoterapeutów są znacząco różne pomiędzy publiczną i prywatną służbą zdrowia. Wiele osób łączy pracę w kilku miejscach zatrudnienia.

W Polsce zarejestrowanych jest prawie 75 tys. fizjoterapeutów. To trzecia co do liczebności medyczna grupa zawodowa.

– Z badań, które przeprowadziliśmy wynika, że 28-30 tys. fizjoterapeutów pracuje w ramach umów podpisanych z NFZ, jednocześnie mamy zarejestrowanych ok. 15 tys. prywatnych praktyk zawodowych – mówi w rozmowie z MarketNews24 Weronika Krzepkowska, starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów (KIF). – Wielu fizjoterapeutów pracuje więc więcej niż na jednym etacie.

Żeby zostać fizjoterapeutą trzeba skończyć pięcioletnie studia magisterskie. Zarobki młodych fizjoterapeutów, pracujących w ramach umów podpisanych z NFZ, rosną doganiając wzrost płacy minimalnej. W 2023 r, płaca minimalna ma wzrosnąć dwukrotnie, a już obecnie jej relacja do średniego wynagrodzenia jest najwyższa w UE.