Jak sprawdzić dom/mieszkanie przed kupnem? – profesjonalne działanie krok po kroku

Kupując dom bądź mieszkanie z rynku wtórnego, musimy mieć stałą świadomość, że mimo wizualnej atrakcyjności, nie wszystko może odpowiadać stanowi rzeczywistemu. Dlatego też tak istotne jest kompleksowe sprawdzenie domu lub mieszkania przed dokonaniem formalności. Dzięki takiemu działaniu unikniemy w przyszłości niejednej nieprzyjemności.

Zakup mieszkania lub domu jest zapewne wielkim przeżyciem, realizacją marzeń o znalezieniu miejsca dla siebie oraz swoich bliskich. Właśnie dlatego powinniśmy podejść do zadania z pełną odpowiedzialnością i uwagą, aby poczyniona inwestycja była prawdziwie udana. Jak sprawdzić dom/mieszkanie przed kupnem? Dowiedz się już teraz…

Co sprawdzić przed kupnem domu?

Zadając sobie pytanie, co sprawdzić przed kupnem domu, pierwszym, co przychodzi nam do głowy, jest jego stan techniczny. I w istocie, ocena domu przed kupnem pozwoli nam poznać jego kondycję, wszelkie wady i usterki (bardzo często maskowane – celowo bądź nie). Kluczowe okaże się badanie termowizyjne, które może wskazać ewentualne zawilgocenia, zacieki czy też ogniska korozji biologicznej.

Stan prawny nieruchomości

Zarówno w przypadku sprawdzania domu, jak i mieszkania przed kupnem, musimy zgłębić ich aktualny stan prawny. Tego typu działanie pozwoli nam dowiedzieć się, czy na nieruchomości nie ciążą jakiekolwiek zadłużenia lub też czy osoby trzecie nie roszczą do niej pretensji. Sprawdzenie stanu prawnego domu i mieszkania przed kupnem najlepiej przeprowadzić za pomocą księgi wieczystej.

Co sprawdzić przed zakupem mieszkania?

W przypadku mieszkania, czynności weryfikacyjne powinny być bardziej rozbudowane. Tak więc, co sprawdzić przed zakupem mieszkania? Otóż, oprócz samego lokalu (co odbywa się podobnie jak przy zakupie domu), cały budynek, w którym przyjdzie nam żyć.

Profesjonalna pomoc

Co jednak istotne, żeby sprawdzenie mieszkania przed zakupem odbyło się w pełni skutecznie, warto skierować się po pomoc do specjalisty. Posiadając wiedzę oraz doświadczenie, przeprowadzi on kompleksowy audyt, wskazując nam wszelkie nieprawidłowości, które mogą zaważyć na finalnej decyzji, ale równie dobrze być wyjściem do negocjacji ceny z dotychczasowym właścicielem. Tego typu współpracę z profesjonalistą możemy podjąć również w przypadku kupna domu – bo zawsze warto mieć kontrolę nad wydarzeniami.