Pogłowie bydła w Polsce najniższe od 2016 roku. Świń i drobiu przybywa

Na koniec 2025 roku pogłowie bydła w Polsce zmniejszyło się do najniższego poziomu od 2016 roku. Jednocześnie liczba świń wzrosła po spadku odnotowanym rok wcześniej, a pogłowie drobiu kurzego utrzymało się na historycznie wysokim poziomie. Najnowsza publikacja GUS „Zwierzęta gospodarskie w 2025 r.” pokazuje także silną koncentrację chowu w kilku województwach. Wielkopolskie, mazowieckie i podlaskie dominują w hodowli bydła, wielkopolskie i mazowieckie w chowie świń, a niemal połowa krajowego pogłowia drobiu kurzego przypada na województwa mazowieckie i wielkopolskie.

6,14 mln pogłowie bydła w grudniu 2025 r. 9,23 mln pogłowie świń w grudniu 2025 r. 247,5 mln pogłowie drobiu kurzego w grudniu 2025 r.

Bydło: pogłowie najniższe od 2016 roku

Na koniec grudnia 2025 r. krajowe pogłowie bydła wyniosło 6 143,3 tys. sztuk i było o 0,8% mniejsze niż rok wcześniej. W tej liczbie znajdowało się 2 091,0 tys. krów, o 0,5% mniej niż w grudniu 2024 r.

Spadek był znacznie wyraźniejszy w danych czerwcowych. W czerwcu 2025 r. pogłowie krów wynosiło 2 159,0 tys. sztuk wobec 2 335,6 tys. rok wcześniej, co oznacza zmniejszenie o 7,6%.

Duża różnica między roczną dynamiką notowaną w czerwcu i grudniu może wynikać ze zmian zachodzących w ciągu roku, jednak sama publikacja nie przedstawia ich szczegółowych przyczyn. Przy analizie wieloletnich danych należy ponadto pamiętać, że od 2022 r. GUS wykorzystuje w odniesieniu do bydła dane z rejestru administracyjnego ARiMR. Wcześniej podstawą były wyniki badań statystycznych, dlatego długi szereg czasowy wymaga ostrożnej interpretacji.

Pogłowie bydła, świń i drobiu kurzego w Polsce, stan w grudniu, 1990–2025 (tys. sztuk). Zakres i metoda pozyskiwania części danych zmieniały się w czasie. Źródło: GUS.

Chów bydła pozostaje silnie skoncentrowany w kilku częściach kraju. Trzy województwa — wielkopolskie, mazowieckie i podlaskie — skupiały na koniec 2025 r. około 54% całego krajowego pogłowia.

Największe stado znajdowało się w województwie wielkopolskim, gdzie utrzymywano 1 231,1 tys. sztuk bydła, czyli około 20% pogłowia krajowego. Kolejne miejsca zajmowały województwa mazowieckie z 1 109,3 tys. sztuk oraz podlaskie z 1 003,3 tys. sztuk.

Największą bezwzględną liczbę krów odnotowano w województwie mazowieckim — 419,9 tys. sztuk. Niewiele mniej znajdowało się w województwie podlaskim, gdzie utrzymywano około 410,0 tys. krów. Podlaskie pozostaje jednym z najważniejszych krajowych ośrodków produkcji mlecznej, ale nie miało najwyższego udziału krów w całym stadzie bydła.

Pogłowie bydła i świń według województw, stan w grudniu 2025 r. (tys. sztuk). Źródło: GUS.

Zmiany roczne według województw

Największe roczne spadki pogłowia bydła odnotowano w województwach świętokrzyskim, gdzie stan odpowiadał 94,5% poziomu sprzed roku, małopolskim — 95,4% — oraz podkarpackim — 95,9%.

Na drugim biegunie znalazło się województwo wielkopolskie, w którym pogłowie bydła wzrosło o 3,6%, a liczba krów o 2,0%. Dane pokazują, że znaczenie Wielkopolski w krajowym chowie bydła nadal rośnie.

Świnie: odbicie po spadku w 2024 roku

Pogłowie świń wyniosło w grudniu 2025 r. 9 225,2 tys. sztuk i było o 1,6% większe niż rok wcześniej. Był to wzrost po spadku odnotowanym w 2024 r., ale wynik nadal pozostawał znacznie niższy niż jeszcze na początku poprzedniej dekady.

W czerwcu 2025 r. stado liczyło 9 123,5 tys. sztuk i było zbliżone do poziomu z czerwca 2024 r., kiedy wynosiło 9 132,0 tys. sztuk. W grudniu liczba loch ogółem osiągnęła 618,2 tys. sztuk, z czego 427,9 tys. stanowiły lochy prośne.

Chów świń jest w Polsce bardzo silnie skoncentrowany terytorialnie. W województwie wielkopolskim utrzymywano 2 297,9 tys. sztuk, czyli niemal jedną czwartą krajowego pogłowia. Na kolejnych miejscach znajdowały się województwa mazowieckie z 1 613,3 tys. sztuk oraz łódzkie z 1 092,0 tys. sztuk.

Łącznie te trzy województwa skupiały ponad 54% krajowego pogłowia świń. Dla porównania w województwach małopolskim i podkarpackim znajdowało się łącznie niespełna 180 tys. sztuk, czyli mniej niż 2% krajowego stada.

Uwaga metodologiczna: GUS nie analizuje w tej publikacji ekonomicznych przyczyn wzrostu pogłowia świń, takich jak ceny skupu, koszty pasz, opłacalność produkcji czy sytuacja związana z ASF. Na podstawie jednego rocznego odczytu nie można przesądzić, że wieloletni trend spadkowy został trwale odwrócony.

Drób: najsilniejszy długoterminowy wzrost

Największą zmianę w wieloletniej strukturze polskiej hodowli widać w sektorze drobiarskim. W grudniu 1990 r. pogłowie drobiu kurzego wynosiło około 52,0 mln sztuk, natomiast w grudniu 2025 r. sięgnęło 247,5 mln sztuk. Oznacza to wzrost do poziomu niemal 4,8 razy wyższego.

Przy porównywaniu danych historycznych trzeba jednak uwzględnić zmiany zakresu statystyki. W kolejnych okresach zmieniały się między innymi kryteria wieku drobiu uwzględnianego w danych. Długi szereg czasowy pokazuje więc ogólny kierunek rozwoju sektora, ale nie powinien być interpretowany jako całkowicie jednorodny metodologicznie.

Łączne pogłowie wszystkich ujętych w zestawieniu gatunków drobiu wyniosło około 273,0 mln sztuk. Oprócz 247,5 mln sztuk drobiu kurzego obejmowało ono między innymi 15,9 mln indyków oraz około 8,6 mln kaczek i pozostałego drobiu wodnego.

Największe pogłowie drobiu kurzego znajdowało się w województwie mazowieckim — 70,1 mln sztuk, czyli około 28% stanu krajowego. Drugie miejsce zajmowało województwo wielkopolskie z 50,9 mln sztuk, odpowiadającymi za ponad 20% pogłowia.

Łącznie te dwa województwa skupiały około 49% krajowego pogłowia drobiu kurzego. Produkcja indyków miała inną geografię. Liderem było województwo warmińsko-mazurskie z około 5,0 mln sztuk, czyli ponad 31% krajowego pogłowia. Kolejne miejsca zajmowały województwa mazowieckie z około 2,4 mln oraz lubuskie z około 1,7 mln indyków.

Owce i kozy: niewielka skala i silna koncentracja regionalna

Pogłowie owiec wyniosło w grudniu 2025 r. 267,9 tys. sztuk wobec 291,7 tys. w czerwcu. Różnica między stanem czerwcowym i grudniowym może być związana między innymi z sezonowym charakterem chowu i obrotem zwierzętami, jednak publikacja GUS nie przedstawia bezpośredniego wyjaśnienia tej zmiany.

Największe pogłowie owiec odnotowano w województwie małopolskim — 62,3 tys. sztuk, czyli ponad 23% stanu krajowego. Tak wysoka pozycja regionu jest zgodna z jego tradycją pasterską i znaczeniem chowu owiec na terenach górskich oraz podgórskich.

Kolejne miejsca zajmowały województwa wielkopolskie z około 29,5 tys., podlaskie z 22,4 tys. oraz lubelskie z 18,5 tys. sztuk. Wielkopolska miała zatem drugie pod względem wielkości pogłowie owiec w kraju.

Liczba kóz wyniosła 64,3 tys. sztuk. Największe stada znajdowały się w województwach wielkopolskim — około 9,3 tys. — oraz mazowieckim — około 7,4 tys. sztuk.

Ubój: mniej bydła, więcej świń

Dane z rzeźni i ubojni pokazują odmienne kierunki zmian w uboju bydła i świń. W 2025 r. ubito 2 029,8 tys. sztuk bydła, o 4,5% mniej niż w 2024 r., kiedy liczba ta wynosiła 2 126,4 tys. sztuk.

Łączna masa żywa ubitego bydła zmniejszyła się z 1 261,7 tys. ton do 1 228,9 tys. ton. Wartości tej nie należy określać jako produkcji wołowiny, ponieważ dane GUS odnoszą się do wagi żywej zwierząt, a nie do masy uzyskanego mięsa.

W tym samym czasie ubój świń wzrósł do 20 749,1 tys. sztuk, czyli o około 4,1% w skali roku. Masa żywa ubitych świń wyniosła 2 611,7 tys. ton.

Zwiększył się także ubój owiec, do 90,3 tys. sztuk, oraz królików, do 1 240,8 tys. sztuk wobec 806,5 tys. rok wcześniej. W przypadku królików oznaczało to wzrost o około 54%.

Miesięczny ubój bydła i świń w rzeźniach i ubojniach w 2025 r. (szt.). Ze względu na różną skalę wartości serie przedstawiono na dwóch osiach. Źródło: GUS.

Pogłowie w najważniejszych województwach

Województwo Bydło

(tys. szt.) Świnie

(tys. szt.) Drób kurzy

(tys. szt.) Wielkopolskie 1 231,1 2 297,9 50 941,0 Mazowieckie 1 109,3 1 613,3 70 099,9 Podlaskie 1 003,3 347,7 16 466,6 Kujawsko-pomorskie 491,2 852,2 14 622,3 Warmińsko-mazurskie 437,2 553,4 7 128,5 Łódzkie 408,8 1 092,0 18 993,0 Lubelskie 324,0 454,0 12 772,2 Pomorskie 225,1 825,9 8 261,4

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, „Zwierzęta gospodarskie w 2025 r.”, Warszawa 2026. Opracowanie własne na podstawie publikacji oraz załączonych tablic XLSX. Dane o bydle, owcach i kozach pochodzą z rejestru administracyjnego ARiMR, natomiast dane o świniach i drobiu opracowano na podstawie badań reprezentacyjnych i sprawozdawczości statystycznej.