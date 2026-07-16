Uniwersytet Gdański podsumował rekrutację. Oto najbardziej oblegane kierunki

Ponad 32 tys. osób zgłosiło się na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie oferowane przez Uniwersytet Gdański. Największa konkurencja występuje na kryminologii, dziennikarstwie i komunikacji społecznej oraz psychologii. Pod względem łącznej liczby zgłoszeń zdecydowanym liderem pozostaje natomiast prawo.

Wstępne wyniki rekrutacji pokazują, że na najbardziej obleganych kierunkach o jedno miejsce ubiega się od kilku do kilkunastu kandydatów. Najwyższy wskaźnik odnotowano na kryminologii, gdzie na jedno miejsce przypada 15,03 osoby.

Drugą pozycję zajęło dziennikarstwo i komunikacja społeczna z wynikiem 13,32 kandydata na miejsce. Kolejne miejsca przypadły psychologii – 11,01 osoby, produkcji form audiowizualnych – 10,70 oraz japonistyce – 10,63. Dużym zainteresowaniem cieszy się także administracja, na której o jedno miejsce rywalizuje średnio 9,62 kandydata.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej z wynikiem 8,63 osoby na miejsce, a także Cultural Communication, sinologia oraz prawo. Na każdym z trzech ostatnich kierunków wskaźnik wyniósł 8,56 kandydata na miejsce.

Nowe kierunki przyciągnęły kandydatów

Zainteresowanie wzbudziły także kierunki, które niedawno pojawiły się w ofercie Uniwersytetu Gdańskiego. Na analitykę kryminalistyczną przypada 7,7 osoby na jedno miejsce. W przypadku prawa w sporcie wskaźnik wyniósł 4,18.

Władze uczelni podkreślają, że wyniki rekrutacji potwierdzają utrzymującą się popularność Uniwersytetu Gdańskiego. Zdaniem prorektorki ds. studenckich dr hab. Urszuli Patockiej-Sigłowy kandydaci zwracają uwagę między innymi na szeroką ofertę kierunków, jakość kształcenia, zaplecze dydaktyczne oraz warunki panujące na kampusach.

Prawo z największą liczbą zgłoszeń

Inaczej przedstawia się zestawienie uwzględniające nie liczbę osób przypadających na miejsce, ale całkowitą liczbę zgłoszeń. W tej kategorii pierwsze miejsce zajmuje prawo, które wybrało ponad 2 tys. kandydatów.

Na psychologię zgłosiło się ponad 1,9 tys. osób, a na ekonomię ponad 1,6 tys. Międzynarodowe stosunki gospodarcze zainteresowały ponad 1,5 tys. kandydatów. Pierwszą piątkę zamyka zarządzanie, na które złożono ponad 1,1 tys. zgłoszeń.

Procedura rekrutacyjna przebiega według harmonogramów przygotowanych dla poszczególnych wydziałów i kierunków. Jako pierwszy listę osób zakwalifikowanych opublikował 13 lipca Wydział Chemii. Ostateczna lista osób przyjętych na studia na tym wydziale ma zostać ogłoszona 20 lipca.

Szczegółowe terminy publikowania list kandydatów zakwalifikowanych oraz przyjętych są dostępne w serwisie rekrutacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.

Na część kierunków nadal można się zgłaszać

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański nie została jeszcze całkowicie zakończona. Nadal przyjmowane są zgłoszenia na religioznawstwo, rosjoznawstwo oraz niemcoznawstwo.

Otwarty pozostaje także nabór na studia niestacjonarne i studia drugiego stopnia. Oznacza to, że osoby, które nie uczestniczyły w pierwszym etapie rekrutacji lub nadal szukają odpowiedniego kierunku, wciąż mogą znaleźć miejsce w ofercie uczelni.

Uniwersytet Gdański deklaruje, że rozwija programy studiów z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku pracy. Uczelnia zwraca jednocześnie uwagę na wsparcie studentów, ich rozwój naukowy, kulturalny i sportowy oraz dostęp do nowoczesnej infrastruktury akademickiej.