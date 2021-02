Jak działają promocje bankowe i jak z nich skorzystać?

Nowoczesne banki robią wszystko by zdobyć klientów. Reklama typu ulotki i banery wiszące w miastach nie wywierają na klientach już praktycznie żadnego wrażenia. Dobry bank pozwoli klientom bawić się zarabianiem na swoich produktach. Pozwala również generować oszczędności na opłatach bankowych.

Wyścig o klienta trwa w każdej branży. Banki starają się zdobywać klientów w rozmaity sposób. To co sprawdzało się dawniej, dzisiaj może wcale nie działać. Marketing skuteczny w XX wieku w ogóle nie musi sprawdzać się współcześnie. Czasy, w których klienci nie mieli zbyt dużego wyboru dotyczącego banków, przeszły już do historii. Dzisiaj przeciętny klient oczekuje od banku zaangażowania – to bank ma kusić klientów i rywalizować w promocjach bankowych z innymi bankami. Nowoczesny klient doskonale wie, że bank, który nie oferuje żadnych korzyści, nie jest bankiem godnym wieloletniej współpracy.

Firma a dobry rachunek bankowy

Klienci nie powinni się godzić na sytuacje, w których to gołym okiem widać, że ze współpracy z bankiem może nic nie wynikać. Czyli otwierają firmowe konto i nie dostają za to nic w zamian. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: zazwyczaj generują spore obroty na koncie, przechowują środki pieniężne, korzystają z rozmaitych opcji kredytowania bieżącej działalności gospodarczej. Z powodu stanu epidemii w Polsce banki zmieniły opłaty, zatem raczej nie można spodziewać się bezpłatnego prowadzenia rachunku bankowego. Wyjątkiem mogą być konta dla jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie faktycznie funkcjonują oferty prowadzenia rachunku za zero zł. Najnowszy ranking kont firmowych 2021 ułatwi znalezienie najkorzystniejszej oferty na prowadzenie konta dla biznesu.

Które banki najlepiej rozumieją potrzeby klientów?

Banki XXI-go wieku doskonale wiedzą, że klienci szukają dobrych okazji – w tym przypadku idealne są promocje finansowe. Czasy pandemii to znakomity moment by zastanowić się nad własnymi finansami osobistymi i dokonać zmiany banku lub firmy ubezpieczeniowej. Zwolnienie stylu życia pozwala mieć czas na dokonywanie analiz dotyczących własnych potrzeb finansowych. Jest to moment dobry na zmiany – jeśli do tej pory ktoś nie miał satysfakcji ze współpracy z bankiem, to ma teraz czas by bank zmienić na inny. Przy zmianie można uzyskać na przykład dodatkowe środki na rachunku bankowym przy spełnieniu warunków obowiązującej promocji, można otrzymać środki na zakupy do sklepu współpracującego z bankiem w ramach akcji promocyjnej lub skorzystać na najniższej w Polsce bankowej tabeli opłat związanych z prowadzeniem konta.

Czy rzeczywiście można zarobić na bankach?

Ludzie często słyszą od swoich znajomych: „zarabiaj na bankach„. Niektórzy podchodzą do tematu z niedowierzaniem, ale przecież przykładem mogą być kreatywne promocje niektórych banków, które dawały możliwość odzyskania jakiegoś procentu z zakupów. Nie jest więc to hasło – reklama, ale fakt autentyczny. Na bankach można zarobić, kwoty zależą od skali zaangażowania. Obecnie banki bardzo chętnie oferują dodatkową gotówkę dla nowych klientów w zamian za założenie rachunku bankowego. Mogą oferować też inne rozwiązania typu vouchery do sklepów partnerskich. By zarobić na banku trzeba zapoznać się z regulaminem promocji – bez spełnienia warunków nie będzie zysku. Jeśli dopilnuje się zasad i terminów, to należy spodziewać się obiecanego przez bank wpływu na konto.