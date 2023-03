Konto firmowe dla jednoosobowej działalności. Jak wybrać?

Od kilku lat chodził Ci po głowie pomysł, by założyć własną działalność gospodarczą i w końcu udało się? Rozpoczynając jednoosobową działalność warto zastanowić się, jak będziesz rozliczać się z ZUS-em czy urzędem skarbowym. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, musisz posiadać rachunek w banku do regulowania swoich należności – także z innymi przedsiębiorstwami. Jakie konto firmowe dla jednoosobowej działalności wybrać?

Konto firmowe dla JDG a polskie prawo

W myśl aktualnych przepisów, konto firmowe w banku nie jest obowiązkiem dla wszystkich przedsiębiorców, ale zdecydowanie zawsze warto je mieć. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązane do posiadania rachunku bankowego, który będzie służył im m.in. do regulowania bieżących płatności. Warto jednak zauważyć, że o ile zwykły rachunek w banku nie służy do rozliczeń dotyczących prowadzonej działalności, o tyle konto firmowe daje szerokie spektrum możliwości w tym zakresie. Konto tego typu jest też niezmiennie obowiązkowe choćby dla spółek cywilnych, jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością czy fundacji.

Jak wybrać konto firmowe?

Jeśli planujesz otworzyć konto firmowe, na etapie porównywania ofert różnych banków, zwróć uwagę na takie kwestie, jak:

opłata za prowadzenie rachunku – niekiedy jest pobierana, dlatego tym bardziej warto poszukać takiej opcji, gdzie jest to darmowe;

opłata za przelewy do ZUS-u i US – przelewy tego typu to standard w przypadku rachunków firmowych, dlatego warto upewnić się, że będą bezpłatne;

księgowość online – to wygodna opcja dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dlatego upewnij się, że jest ona dostępna w danym banku;

dodatkowe korzyści – zanim otworzysz konto firmowe, sprawdź, na jakie dodatkowe korzyści możesz liczyć. Przykładowo, korzystając z bankowości internetowej, wielu przedsiębiorców prowadzących JDG zyskuje dostęp do kantoru czy możliwości pozyskania dodatkowych środków niezbędnych do prowadzenia firmy (np. kredytu lub leasingu).

Jakie konto firmowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przeglądasz dostępne oferty kont firmowych i nie potrafisz zdecydować się na jedno, najlepsze dla siebie? Interesującą propozycję ma w tym zakresie np. Santander Bank Polska: https://www.santander.pl/firmy/konta/konto-firmowe-godne-polecenia.

Możesz postawić na Konto Firmowe Godne Polecenia, w przypadku którego:

nic nie płacisz za prowadzenie rachunku pod warunkiem, że co miesiąc zrobisz przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na minimum 200 zł;

możesz za darmo prowadzić dodatkowe konto walutowe w USD, EUR lub GBP;

masz darmowe przelewy do ZUS i US w systemie ELIXIR w prostej i intuicyjnej bankowości internetowej;

zyskujesz za darmo aż 10 pierwszych przelewów internetowych w miesiącu (w systemie ELIXIR).

Jak otworzyć konto firmowe?

Otwarcie konta firmowego dla JDG jest zaskakująco proste i o ile Twoja firma jest w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz posiada kompletny wpis (wraz z numerami NIP i REGON), potrzebujesz do tego jedynie dowodu osobistego.

Jeśli jednak prowadzisz inną działalność gospodarczą, oprócz dowodu przygotuj umowę spółki bądź statut stowarzyszenia lub inny dokument potwierdzający formę działalności. Przyda się także wpis CEiDG lub KRS.

Jak otworzyć konto firmowe w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej?

Udaj się do najbliższego oddziału banku. Doradca otworzy Ci konto. Podpisz umowę i od razu korzystaj z możliwości, jakie da Ci rachunek firmowy. Złóż wniosek o kartę – jeśli cenisz sobie wygodę transakcji bezgotówkowych, złóż wniosek o kartę. Bank prześle Ci ją na wskazany adres.

Dlaczego warto mieć konto firmowe?

Konto firmowe to rozwiązanie, z którym wiąże się wiele możliwości. Przede wszystkim jest to wygodna opcja – posiadając dwa konta (osobiste oraz firmowe), możesz swobodnie rozróżniać swoje transakcje. Oznacza to, że z łatwością możesz śledzić historię obu rachunków i na bieżąco kontrolować wpływy oraz wydatki. To także komfortowa opcja na wypadek kontroli urzędów – wszystko, co związane z prowadzoną działalnością możesz szybko wyszukać na koncie firmowym. Co więcej, jako posiadacz takiego rachunku, możesz budować relację z bankiem jako przedsiębiorca. Warto mieć to na uwadze zwłaszcza, jeśli w przyszłości planujesz skorzystać z kredytu dla firmy. Pamiętaj również, że jeśli w ramach swojej działalności zechcesz korzystać z terminalu płatniczego, bez konta firmowego nie będzie to możliwe.