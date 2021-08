Oprogramowanie SaaS przyszłością sprzedaży B2B w Polsce

Dedykowane, duże systemy on-premise są wyznacznikiem zamożności organizacji i jej pozycji lidera? Wcale nie. Coraz więcej dużych graczy inwestuje w oprogramowanie SaaS (w chmurze). Poznaj realne wdrożenie dla lidera rynku e-commerce z segmentu dystrybucji elektroniki użytkowej, który postawił na SaaS.

Na początek zacznijmy od teorii. Czym jest to tajemnicze zwierzę SaaS?

SaaS w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza “oprogramowanie jako usługa”. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania dostarczanego przez dostawcę za pośrednictwem Internetu.

Najprościej mówiąc, użytkownik uzyskuje dostęp do gotowego oprogramowania bez konieczności instalowania go na swoim komputerze. Może uruchomić taki system na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Loguje się i już działa. A dostawca przejmuje na siebie wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem, utrzymaniem i aktualizacją danego systemu.

Dlaczego oprogramowanie SaaS zdobywa popularność i zaufanie wśród większych firm?

Badanie IDC wskazuje, że wydatki na usługi biznesowe oparte na chmurze przekroczą 1 trylion dolarów do 2024 roku. Najczęściej za przejściem na oprogramowanie w chmurze przemawiają następujące czynniki:

Niskie koszty wdrożenia – miesięczne rozliczanie na zasadzie abonamentu jest nieporównywalne z wydatkiem ponad 250 tys. zł na własne oprogramowanie on-premise i późniejszymi kosztami jego utrzymania.

Gotowe rozwiązanie z niezbędnymi funkcjonalnościami – dział sprzedaży B2B może pracować na gotowym narzędziu zaraz po jego zakupie, bez konieczności oczekiwania na zakończenie prac deweloperskich, utrzymując ciągłość działania firmy.

Większa elastyczność – około 63% firm wybiera SaaS, ponieważ chce sprawnie reagować na zmieniające się warunki biznesowe.

Brak kłopotów związanych z utrzymaniem oprogramowania – jak pisaliśmy wyżej, wszystkie te kwestie są obsługiwane w całości przez software house, który dostarcza rozwiązanie SaaS. Klient może po prostu robić swoje. Dostarczanie bezpiecznego oprogramowania jest priorytetem dla dostawcy SaaS.

Podsumowując część teoretyczną, oprogramowanie SaaS daje możliwość szybkiego i efektywnego kosztowo włączenia się do gry zwanej cyfrową transformacją sprzedaży B2B. Przejdźmy teraz do części praktycznej.

Liderzy rynku inwestują w oprogramowanie SaaS

Do grona klientów platformy e-commerce B2B Saly dołączył lider polskiego rynku e-commerce z segmentu dystrybucji elektroniki użytkowej – Morele.net.

Na potrzeby Morele.net platforma e-commerce B2B biznes.morele.net została skonfigurowana jako system zamówieniowy, z dedykowanym projektem panelu klienta i zaawansowaną analityką danych sprzedażowych, zintegrowany ze środowiskiem informatycznym firmy.

Co Morele.net uznało za must have w oprogramowaniu SaaS dedykowanym do obsługi klientów biznesowych?

Możliwość definiowania indywidualnych cenników

Firmy handlowe B2B, w przeciwieństwie do B2C, wymagają znacznie większej elastyczności, aby sprostać różnym wymaganiom klientów biznesowych.

Dlatego możliwość efektywnego zarządzania polityką cenową jest jedną z najważniejszych funkcjonalności e-commerce B2B. To właśnie ona sprawia, że platforma B2B jest platformą B2B. Dzięki temu można definiować i udostępniać indywidualne cenniki wynikające z polityki handlowej firmy nie tylko dla pojedynczego klienta biznesowego, ale także dla całych grup klientów.

Integrację z systemem ERP

Przeciętna firma codziennie korzysta z wielu systemów wspierających jej działalność. Aby zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas, kluczowa jest praca na jednym strumieniu danych, aktualizowanych w czasie rzeczywistym.

Saly został zintegrowany z ERP Comarch XL oraz jednocześnie z autorskim panelem stojącym za morele.net. Dzięki takiemu rozwiązaniu i integracji z wykorzystaniem już istniejących mechanizmów, Morele.net jest w stanie automatycznie synchronizować nie tylko kartoteki towarowe czy stany magazynowe. Jego klienci biznesowi mają dostęp do wszystkich swoich zamówień i płatności niezależnie od ich źródła. Nie ma znaczenia czy zamówienie zostało złożone drogą mailową czy przez Saly. Pełne wsparcie omnichannel pozwoliło Morele.net w jasny i czytelny sposób kontrolować np. kredyty kupieckie.

Efekty? Klienci biznesowi i pracownicy Morele.net zawsze pracują na aktualnych danych, bez konieczności przełączania się między różnymi systemami w firmie. Pełna integracja zapewnia szybką i wydajną pracę oraz ogranicza powstawanie błędów. Nikt przecież nie musi ręcznie wprowadzać tych informacji do platformy B2B.

Szybki import bazy produktowej

Import bazy produktów Morele.ent, zawierającej prawie 180 000 pozycji, trwał zaledwie 7 minut. Dużym zaskoczeniem dla klienta Saly było to, że migracja danych na platformę B2B nie musiała trwać kilka godzin, jak przewidywali inni dostawcy rozwiązań SaaS.

Pozytywny Customer Experience

Każdy nowy klient odwiedzający po raz pierwszy platformę B2B szuka produktów w jak najprostszy sposób. Dlatego tak ważne jest dla Morele.net dysponowanie wewnętrzną wyszukiwarką z zaawansowanymi możliwościami filtrowania, która szybko przeszukuje całą bazę danych i szybko reaguje na każde “zapytanie” klienta. Dzięki Saly, nie ma znaczenia, czy klienci wpisują nazwę produktu z literówką, czy posługują się numerami SKU.

To, że gotowa platforma e-commerce B2B jest zgrana z kluczowym oprogramowaniem dla klientów B2C i zapewnia spójne, pozytywne Customer Experience, jest dla nas największą wartością. Możemy skutecznie obsługiwać klientów biznesowych dzięki dostępności funkcjonalności dedykowanych dla tego typu sprzedaży, np. możliwości definiowania indywidualnych cenników nie tylko dla pojedynczego klienta biznesowego, ale również dla całych grup klientów – podkreśla Grzegorz Czernecki, Kierownik Działu Sprzedaży Projektowej B2B Morele.net.

Efekty współpracy dla obu stron

Dział B2B Morele.net otrzymał gotowe oprogramowanie SaaS do prowadzenia sprzedaży B2B online bez konieczności angażowania do tego swoich zasobów ludzkich. Mając do dyspozycji platformę e-commerce B2B, mogą skuteczniej obsługiwać klientów biznesowych dzięki dostępności funkcjonalności dedykowanych dla tego typu sprzedaży.

Platforma e-commerce B2B Saly wzbogaciła się o silnego partnera, dzięki czemu będzie dynamicznie rozwijana o funkcjonalności dedykowane dla segmentu Enterprise.

Wdrożenie oprogramowania Saly do tak znanej marki e-commercowej jak Morele.net jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem i jednocześnie wyzwaniem. Wiemy, jak ważna jest świetna obsługa klienta B2B i dostarczanie aktualnych informacji handlowych partnerom biznesowym „w locie”, co przy ok. 180 000 indeksów towarowych może stanowić wyzwanie, z którym Saly radzi sobie świetnie – mówi Sebastian Religa, CEO Saly S.A.

Jeśli, podobnie jak Morele.net, uważasz, że oprogramowanie SaaS to przyszłość (i teraźniejszość) sprzedaży B2B – proponujemy Ci wypróbowanie demo takiej platformy. Wystarczy tylko wypełnić formularz.