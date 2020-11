Oxygen S.A. potwierdza plan realizacji gier do końca 2020 roku

Notowana na NewConnect spółka Oxygen SA poinformowała o stopniu realizacji gier zapowiedzianych przez spółki z Grupy Kapitałowej Oxygen. Mousetrap Games i HyperCat wydadzą w tym roku łącznie 15 tytułów.

Zgodnie z zapowiadaną strategią, spółki z grupy kapitałowej Oxygen produkują gry z czterech kategorii: hyper casual, casual i mid-core i premium. Mousetrap Games rozpoczął w tym roku także działalność wydawniczą, w ramach której na rynku pojawi się tytuł „Train City Station” od studia gamingowego Goobsta.

Dzięki wsparciu inwestorów indywidualnych i giełdowych, a także środkom pozyskanym w akcji crowdinvestycyjnej GK Oxygen mogła w 100% zrealizować plan wydawniczy i produkcji gier na ten rok – mówi Edward Mężyk, Prezes Oxygen SA. – Sytuacja epidemiologiczna w kraju sprawiła, że przeszliśmy na system hybrydowy i większość zespołu pracuje zdalnie, w żadnym stopniu nie przeszkadzało to zespołowi w trzymaniu się założonych planów – dodaje.

Gry premium

„Jars” to gra typu tower defence, będzie ją można kupić na Steamie. Produkcja przypomina swoją stylistyką klimat z „Rodziny Addamsów” i filmów Tima Burtona. Gracz wciela się w postać ciekawskiego chłopca, który schodzi do ciemnej piwnicy i rozbija słoiki z paskudnymi robakami oraz straszydłami. Premiera demo na Steamie: grudzień 2020.

Fabularna gra muzyczna „Lovely Music” to historia Jacka, nastolatka, który dzięki przeniesieniu się w świat muzyki zapomina o problemach, odkrywa swoje mocne strony i buduje pewność siebie. Premiera demo na urządzenia mobilne: grudzień 2020.

Po przeanalizowaniu danych dotyczących rozgrywek, zespół Mousetrap Games zdecydował o przebudowaniu dwóch produkcji na wersję premium. Jest to nagrodzona złotem w konkursie The Big Indie Pitch gra muzyczna „Run the Beat” (premiera wersji premium odbyła się w lutym) i hypercasual „Circle Protector”. „Circle Protector” w wersji premium będzie dystrybuowany przez Inlogic Software na wielu platformach mobilnych poza App Store i Google Play w grudniu 2020 .

Casual i mid-core (free to play)

Mocnym segmentem w Mousetrap Games są produkcje dla graczy casual i mid-core, dla których rozgrywka musi być przyjemna, ale także wymagająca. Od początku roku wydane zostały już cztery gry. Na początku roku gracze mogli poznać nową wersję przeboju Quiz 96%, a w maju nastąpił soft launch nagrodzonego złotem na The Very Big Indie Pitch roguelite’a „Rocat Jumpurr”. Pod koniec wakacji szerokiej publiczności zaprezentowano „Shape Up!”, którego mocną stroną jest połączenie dopracowanej grafiki, ukochanej przez graczy mechaniki łączenia wzorów i coraz trudniejszych wyzwań. W październiku wrocławska spółka wydała produkcję RPG pod tytułem „Sword of Glory”. Wyróżnia się wyjątkową mechaniką walki dostosowaną do urządzeń mobilnych, w której gracz rozwija swoją postać i mierzy się z coraz trudniejszymi wyzwaniami, a struktura gry zmienia się w myśl zasad rogualike tak, aby była zawsze świeża i dynamiczna.

Na swoją premierę czekają jeszcze dwa tytuły free-2-play: układanka „Cards Up!” oraz wyprodukowana przez Goobsta Games gra o transportowaniu zasobów koleją i rozbudowie miast pod roboczym tytułem „Train City Station”. Obie produkcje są na zaawansowanym etapie i zostaną wydane najpóźniej w grudniu 2020 roku.

Hyper casual

W 2020 roku Mousetrap Games wyprodukowało pięć tytułów hyper casual. Cztery z nich zostały już wydane: „Joist” (kwiecień), gra zręcznościowa „Trainy Trains” (październik), sterowanie zmianami pasów w korku „Crowdy Road” (październik) i najnowsza produkcja „Bouncy Maze” połączenie łamigłówki w stylu labiryntu z fliperem. W grudniu odbędzie się także premiera „Merge Pack” – gry, w której trzeba łączyć czasem bardzo nieoczywiste pary do pudełka.

Selekcja gier

Spółki z grupy kapitałowej Oxygen dopasowują obłożenie pracy ponad 20-osobowego zespołu artystów, deweloperów i wsparcia marketingowego do potencjału gier. Każda produkcja poddawana jest testom wewnętrznym, zewnętrznym, a finalne wersje przedstawiane są jeszcze grupie inwestorów. W ten sposób zdecydowano o odrzuceniu czterech gier, trzech hyper casuali, w tym gry „Play with Fire” polegającej na układaniu zapałek.

Zakończono także negocjacje dotyczące produkcji gry opartej na serialu animowanym „Kosmiczny Wykop”. Mousetrap Games zdecydowało, że nie może poświęcić odpowiednich zasobów ludzkich, aby jakość gry odpowiadała standardom spółki w czasie określonym przez Orange Studio Animacji.

– Jestem dumny z zespołów pracujących w tym roku nad grami, które zaplanowaliśmy. Nie chcemy zwalniać tempa, choć w przyszłym roku na pewno chcielibyśmy zmienić proporcje pomiędzy self-publishingiem, a produkcjami pozyskanymi z rynku – mówi Edward Mężyk, Prezes Oxygen SA. – Ten rok jest przełomowy dla wszystkich spółek z GK Oxygen. Wierzę, że w przyszłym będziemy zbierać plony naszej ciężkiej pracy. Cieszę się, że pozyskaliśmy na rynku wielu partnerów, którzy wspierają nas swoim know how, zasobami i dopingują do dalszego rozwoju.