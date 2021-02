Przełom w zdalnej diagnostyce płuc: polski AioCare podpisał umowę z amerykańskim Vyaire Medical Inc.

HealthUp, twórca AioCare ™ – cyfrowego systemu do zdalnej diagnostyki pacjentów z chorobami płuc – podpisał kluczową umowę z amerykańskim partnerem na wyłączną dystrybucję AioCare.

Umowa z Vyaire Medical jest rynkowym potwierdzeniem jakości polskiej technologii i zabezpiecza wdrożenie rozwiązania na 3 kontynentach i 15 rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.[1]

Vyaire to globalna firma skupiająca się wyłącznie technologiach i urządzeniach związanych z oddychaniem. Ma z 65-letnie doświadczenie we wsparciu terapii oraz diagnostyki chorób układu oddechowego poprzez portfolio wielu zintegrowanych rozwiązań.

Komercjalizacja AioCare, cyfrowego systemu do diagnostyki i wsparcia pacjentów z chorobami płuc, złożonego z wielofunkcyjnego urządzenia (spirometru i pulsoksymetru), aplikacji mobilnej oraz panelu online, nabiera nowej dynamiki. Twórca AioCare – spółka HealthUp z portfela Joint Polish Investment Fund – podpisała właśnie umowę partnerską z Vyaire Medical. To globalny lider w dystrybucji urządzeń związanych z zaawansowaną diagnostyką układu oddechowego. W ramach partnerstwa, amerykański koncern zagwarantował sprzedaż systemu AioCare na ponad 15 rynkach w 3 regionach (Europa, Bliski Wschód, Australia).

– Partnerstwo z Vyaire, w tak kluczowym okresie, otwiera nam szeroko dostęp do czołowych specjalistów i do ich pacjentów w krajach liczących kilkaset milionów mieszkańców. Nasze rozwiązanie jest szczególnie potrzebne właśnie w czasie pandemii, pozwalając pacjentom kontynuować terapie i diagnozować się na bieżąco, z domu, w sposób 100 proc. bezpieczny i skuteczny – podkreśla dr Łukasz Kołtowski, prezes i współzałożyciel HealthUp.

Tylko w Polsce, okresowej spirometrii wymaga ponad 6 mln pacjentów, co wobec obecnej sytuacji w służbie zdrowia nie jest wykonalne tradycyjną metodą, poprzez wizytę u specjalisty. Po to właśnie powstał AioCare, by wydajnie i łatwo diagnozować, monitorować i w efekcie leczyć niebezpieczne choroby płuc i tym samym ratować ludzkie życia.

– Warto uświadomić sobie, że przewlekła obturacyjna chorba płuc (POChP) jest trzecią wiodącą przyczyną zgonów na świecie, cierpi na nią 10 proc. osób powyżej 40. roku życia[2], a jej rozpoznanie nie jest możliwe bez wykonania badania spirometrycznego – dodaje Piotr Bajtala, współzałożyciel HealthUp.

Wedle ostatnich szacunków, na świecie jest ponad 600 mln pacjentów z[3] astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, którzy dzięki AioCare będą mogli się lepiej monitorować i skuteczniej się leczyć.

[1] Sprzedaż w kolejnych krajach będzie postępować wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód na danych rynkach

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7273182/

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7096989/