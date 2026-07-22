Trzoda chlewna tańsza o 27,6 proc., mleko o 22,7 proc. Ceny skupu mocno w dół

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych były w czerwcu 2026 roku o 15,2 proc. niższe niż przed rokiem i o 0,2 proc. niższe niż w maju. Największe spadki dotyczyły trzody chlewnej, mleka i owsa. Za kilogram żywca wieprzowego płacono przeciętnie 5,08 zł, czyli o 27,6 proc. mniej niż rok wcześniej, a cena mleka obniżyła się o 22,7 proc. Wyjątkiem pozostawał żywiec wołowy, którego cena skupu wzrosła w skali roku o 5,2 proc.
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych obniżyły się w czerwcu 2026 roku zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. W porównaniu z majem spadek wyniósł 0,2 proc., natomiast względem czerwca 2025 roku ceny były niższe o 15,2 proc.
Do podstawowych produktów uwzględnianych w tym wskaźniku GUS zalicza ziarno pszenicy i żyta, żywiec wołowy, wieprzowy i drobiowy oraz mleko krowie.
W ujęciu miesięcznym spadły ceny skupu większości produktów wchodzących w skład wskaźnika. Wyższe niż w maju były ceny pszenicy, żywca wołowego i drobiowego. W ujęciu rocznym jedynym produktem z tej grupy, który podrożał, był żywiec wołowy.
Trzoda chlewna i mleko z największymi spadkami
Najsilniejszy roczny spadek wśród analizowanych produktów odnotowano w przypadku żywca wieprzowego. W czerwcu za kilogram trzody chlewnej płacono w skupie średnio 5,08 zł, czyli o 27,6 proc. mniej niż przed rokiem.
Cena mleka spadła w skali roku o 22,7 proc. Za hektolitr płacono przeciętnie 174,09 zł. Znaczące obniżki dotyczyły również owsa, żyta, pszenżyta i jęczmienia.
Pszenica podrożała w ciągu miesiąca, ale nadal była tańsza niż przed rokiem
Za pszenicę w skupie płacono w czerwcu średnio 80,96 zł za decytonę, czyli za 100 kilogramów. Cena wzrosła o 2,9 proc. w porównaniu z majem, ale pozostawała o 9 proc. niższa niż w czerwcu poprzedniego roku.
Na targowiskach pszenica kosztowała przeciętnie 104,65 zł za decytonę. Było to o 0,2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 9,3 proc. mniej niż przed rokiem.
Cena żyta w skupie wyniosła 63,57 zł za decytonę. Nie zmieniła się w porównaniu z majem, ale była o 14,4 proc. niższa rok do roku. Na targowiskach za żyto płacono 78,78 zł, o 0,3 proc. więcej niż w maju i o 12,8 proc. mniej niż rok wcześniej.
Kukurydza najmocniej podrożała w ujęciu miesięcznym
Wśród zbóż największy miesięczny wzrost ceny skupu odnotowano w przypadku kukurydzy. Za decytonę płacono 88,16 zł, o 5,9 proc. więcej niż w maju. Cena była jednak nadal o 1,6 proc. niższa niż przed rokiem.
Cena pszenżyta wzrosła w ciągu miesiąca o 2,3 proc. do 72,53 zł za decytonę, ale w ujęciu rocznym obniżyła się o 13,1 proc.
Owies kosztował w skupie 55,72 zł za decytonę. Cena wzrosła o 1,1 proc. w stosunku do maja, jednak była aż o 23,1 proc. niższa niż w czerwcu 2025 roku.
Jęczmień był jednym z nielicznych zbóż, których cena spadła zarówno w skupie, jak i na targowiskach. W skupie płacono 72,18 zł za decytonę, o 1,7 proc. mniej niż w maju i o 12,6 proc. mniej niż rok wcześniej.
Ziemniaki droższe w skupie, ale znacznie tańsze na targowiskach
Za ziemniaki w skupie płacono przeciętnie 120,89 zł za decytonę. Cena wzrosła o 3,4 proc. w porównaniu z majem i o 5,4 proc. rok do roku.
Odmienna sytuacja występowała na targowiskach, gdzie ziemniaki kosztowały średnio 151,24 zł za decytonę. Cena obniżyła się o 6,3 proc. w ciągu miesiąca oraz o 24,9 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 roku.
Żywiec wołowy droższy niż rok wcześniej
Cena żywca wołowego w skupie wyniosła w czerwcu 14,15 zł za kilogram. Była o 0,7 proc. wyższa niż w maju oraz o 5,2 proc. wyższa niż w czerwcu poprzedniego roku.
Na targowiskach za kilogram żywca wołowego płacono przeciętnie 12,15 zł, o 0,6 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. GUS nie podał porównania rocznego z uwagi na objęcie danych za czerwiec 2025 roku tajemnicą statystyczną z powodu małej liczby notowań.
Zdecydowanie słabsza była sytuacja na rynku trzody chlewnej. Cena skupu żywca wieprzowego spadła w ciągu miesiąca o 7,5 proc. i wyniosła 5,08 zł za kilogram. W skali roku obniżka osiągnęła 27,6 proc.
Drób podrożał w czerwcu, mleko nadal taniało
Za kilogram drobiu rzeźnego płacono w skupie średnio 6,22 zł. Cena wzrosła o 6,2 proc. w stosunku do maja, ale nadal była o 3,5 proc. niższa niż przed rokiem.
W przypadku mleka odnotowano spadki w obu analizowanych ujęciach. Cena 174,09 zł za hektolitr była o 3,5 proc. niższa niż w maju i o 22,7 proc. niższa niż w czerwcu 2025 roku.
Pszenica w skupie
Ziemniaki w skupie
Żywiec wołowy
Trzoda chlewna
Drób rzeźny
Mleko
Ceny skupu i targowiskowe w czerwcu 2026 roku
|Produkt
|Cena skupu
|Zmiana m/m
|Zmiana r/r
|Cena targowiskowa
|Zmiana m/m
|Zmiana r/r
|Pszenica, za 1 dt
|80,96 zł
|+2,9%
|−9,0%
|104,65 zł
|+0,2%
|−9,3%
|Żyto, za 1 dt
|63,57 zł
|0,0%
|−14,4%
|78,78 zł
|+0,3%
|−12,8%
|Jęczmień, za 1 dt
|72,18 zł
|−1,7%
|−12,6%
|98,77 zł
|−0,1%
|−10,5%
|Pszenżyto, za 1 dt
|72,53 zł
|+2,3%
|−13,1%
|88,87 zł
|+1,1%
|−9,9%
|Owies, za 1 dt
|55,72 zł
|+1,1%
|−23,1%
|86,15 zł
|−0,8%
|−14,7%
|Kukurydza, za 1 dt
|88,16 zł
|+5,9%
|−1,6%
|120,48 zł
|+0,2%
|−3,8%
|Ziemniaki, za 1 dt
|120,89 zł
|+3,4%
|+5,4%
|151,24 zł
|−6,3%
|−24,9%
|Żywiec wołowy, za 1 kg
|14,15 zł
|+0,7%
|+5,2%
|12,15 zł
|−0,6%
|brak danych
|Trzoda chlewna, za 1 kg
|5,08 zł
|−7,5%
|−27,6%
|—
|—
|—
|Drób, za 1 kg
|6,22 zł
|+6,2%
|−3,5%
|—
|—
|—
|Mleko, za 1 hl
|174,09 zł
|−3,5%
|−22,7%
|—
|—
|—
Większość produktów nadal tańsza niż rok wcześniej
W porównaniu z czerwcem 2025 roku ceny większości produktów rolnych obniżyły się zarówno w skupie, jak i na targowiskach. Wyjątkami były ziemniaki i żywiec wołowy w skupie.
Na obu rynkach w ujęciu miesięcznym wzrosły ceny pszenicy, pszenżyta i kukurydzy, a spadły ceny jęczmienia. Na targowiskach mniej niż w maju płacono również za ziemniaki i żywiec wołowy.
Dane pokazują duże zróżnicowanie sytuacji poszczególnych producentów. Wzrost cen bydła kontrastuje z silnym spadkiem cen trzody chlewnej i mleka. W przypadku zbóż miesięczne odbicie cen nie zrekompensowało wcześniejszych spadków, dlatego ich ceny nadal były przeważnie wyraźnie niższe niż rok wcześniej.
Jak GUS oblicza ceny skupu
Ceny skupu obliczane są na podstawie informacji o wartości i ilości produktów kupowanych od producentów przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dane nie obejmują skupu dokonywanego przez osoby fizyczne.
Wskaźniki cen są wyliczane na podstawie danych bezwzględnych z większą dokładnością niż wartości prezentowane w tabelach. Z tego powodu zmiany procentowe obliczone bezpośrednio na podstawie zaokrąglonych cen mogą nieznacznie różnić się od wskaźników opublikowanych przez GUS.