Trzoda chlewna tańsza o 27,6 proc., mleko o 22,7 proc. Ceny skupu mocno w dół

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych były w czerwcu 2026 roku o 15,2 proc. niższe niż przed rokiem i o 0,2 proc. niższe niż w maju. Największe spadki dotyczyły trzody chlewnej, mleka i owsa. Za kilogram żywca wieprzowego płacono przeciętnie 5,08 zł, czyli o 27,6 proc. mniej niż rok wcześniej, a cena mleka obniżyła się o 22,7 proc. Wyjątkiem pozostawał żywiec wołowy, którego cena skupu wzrosła w skali roku o 5,2 proc.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w czerwcu 2026 roku o 15,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Największe roczne obniżki dotyczyły trzody chlewnej, mleka, owsa i żyta. Wyjątkiem pozostawał żywiec wołowy, którego cena była wyższa niż rok wcześniej.

−15,2% zmiana cen skupu podstawowych produktów rolnych rok do roku −0,2% zmiana cen skupu w porównaniu z majem 2026 roku +5,2% roczny wzrost ceny skupu żywca wołowego

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych obniżyły się w czerwcu 2026 roku zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. W porównaniu z majem spadek wyniósł 0,2 proc., natomiast względem czerwca 2025 roku ceny były niższe o 15,2 proc.

Do podstawowych produktów uwzględnianych w tym wskaźniku GUS zalicza ziarno pszenicy i żyta, żywiec wołowy, wieprzowy i drobiowy oraz mleko krowie.

W ujęciu miesięcznym spadły ceny skupu większości produktów wchodzących w skład wskaźnika. Wyższe niż w maju były ceny pszenicy, żywca wołowego i drobiowego. W ujęciu rocznym jedynym produktem z tej grupy, który podrożał, był żywiec wołowy.

Ceny skupu odnoszą się do cen płaconych producentom rolnym przez podmioty dokonujące skupu. Nie są to ceny detaliczne płacone przez konsumentów w sklepach.

Trzoda chlewna i mleko z największymi spadkami

Najsilniejszy roczny spadek wśród analizowanych produktów odnotowano w przypadku żywca wieprzowego. W czerwcu za kilogram trzody chlewnej płacono w skupie średnio 5,08 zł, czyli o 27,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Cena mleka spadła w skali roku o 22,7 proc. Za hektolitr płacono przeciętnie 174,09 zł. Znaczące obniżki dotyczyły również owsa, żyta, pszenżyta i jęczmienia.

Roczna zmiana cen skupu produktów rolnych Czerwiec 2026 roku w porównaniu z czerwcem 2025 roku Żywiec wołowy +5,2% Ziemniaki +5,4% Kukurydza −1,6% Drób rzeźny −3,5% Pszenica −9,0% Jęczmień −12,6% Pszenżyto −13,1% Żyto −14,4% Owies −23,1% Mleko −22,7% Trzoda chlewna −27,6%

Pszenica podrożała w ciągu miesiąca, ale nadal była tańsza niż przed rokiem

Za pszenicę w skupie płacono w czerwcu średnio 80,96 zł za decytonę, czyli za 100 kilogramów. Cena wzrosła o 2,9 proc. w porównaniu z majem, ale pozostawała o 9 proc. niższa niż w czerwcu poprzedniego roku.

Na targowiskach pszenica kosztowała przeciętnie 104,65 zł za decytonę. Było to o 0,2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 9,3 proc. mniej niż przed rokiem.

Cena żyta w skupie wyniosła 63,57 zł za decytonę. Nie zmieniła się w porównaniu z majem, ale była o 14,4 proc. niższa rok do roku. Na targowiskach za żyto płacono 78,78 zł, o 0,3 proc. więcej niż w maju i o 12,8 proc. mniej niż rok wcześniej.

Cena pszenicy w czerwcu 2026 roku 80,96 zł Skup 104,65 zł Targowiska Cena żyta w czerwcu 2026 roku 63,57 zł Skup 78,78 zł Targowiska

Kukurydza najmocniej podrożała w ujęciu miesięcznym

Wśród zbóż największy miesięczny wzrost ceny skupu odnotowano w przypadku kukurydzy. Za decytonę płacono 88,16 zł, o 5,9 proc. więcej niż w maju. Cena była jednak nadal o 1,6 proc. niższa niż przed rokiem.

Cena pszenżyta wzrosła w ciągu miesiąca o 2,3 proc. do 72,53 zł za decytonę, ale w ujęciu rocznym obniżyła się o 13,1 proc.

Owies kosztował w skupie 55,72 zł za decytonę. Cena wzrosła o 1,1 proc. w stosunku do maja, jednak była aż o 23,1 proc. niższa niż w czerwcu 2025 roku.

Jęczmień był jednym z nielicznych zbóż, których cena spadła zarówno w skupie, jak i na targowiskach. W skupie płacono 72,18 zł za decytonę, o 1,7 proc. mniej niż w maju i o 12,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Miesięczna zmiana cen skupu w czerwcu Porównanie z majem 2026 roku Drób rzeźny +6,2% Kukurydza +5,9% Ziemniaki +3,4% Pszenica +2,9% Pszenżyto +2,3% Owies +1,1% Żywiec wołowy +0,7% Żyto 0,0% Jęczmień −1,7% Mleko −3,5% Trzoda chlewna −7,5%

Ziemniaki droższe w skupie, ale znacznie tańsze na targowiskach

Za ziemniaki w skupie płacono przeciętnie 120,89 zł za decytonę. Cena wzrosła o 3,4 proc. w porównaniu z majem i o 5,4 proc. rok do roku.

Odmienna sytuacja występowała na targowiskach, gdzie ziemniaki kosztowały średnio 151,24 zł za decytonę. Cena obniżyła się o 6,3 proc. w ciągu miesiąca oraz o 24,9 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 roku.

Różnice między cenami skupu i cenami targowiskowymi wynikają między innymi z odmiennej struktury produktów i kanałów sprzedaży. W przypadku ziemniaków ceny skupu obejmują ziemniaki jadalne, sadzeniaki i ziemniaki przemysłowe, natomiast ceny targowiskowe dotyczą ziemniaków jadalnych bez wczesnych.

Żywiec wołowy droższy niż rok wcześniej

Cena żywca wołowego w skupie wyniosła w czerwcu 14,15 zł za kilogram. Była o 0,7 proc. wyższa niż w maju oraz o 5,2 proc. wyższa niż w czerwcu poprzedniego roku.

Na targowiskach za kilogram żywca wołowego płacono przeciętnie 12,15 zł, o 0,6 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. GUS nie podał porównania rocznego z uwagi na objęcie danych za czerwiec 2025 roku tajemnicą statystyczną z powodu małej liczby notowań.

Zdecydowanie słabsza była sytuacja na rynku trzody chlewnej. Cena skupu żywca wieprzowego spadła w ciągu miesiąca o 7,5 proc. i wyniosła 5,08 zł za kilogram. W skali roku obniżka osiągnęła 27,6 proc.

Drób podrożał w czerwcu, mleko nadal taniało

Za kilogram drobiu rzeźnego płacono w skupie średnio 6,22 zł. Cena wzrosła o 6,2 proc. w stosunku do maja, ale nadal była o 3,5 proc. niższa niż przed rokiem.

W przypadku mleka odnotowano spadki w obu analizowanych ujęciach. Cena 174,09 zł za hektolitr była o 3,5 proc. niższa niż w maju i o 22,7 proc. niższa niż w czerwcu 2025 roku.

Pszenica w skupie 80,96 zł/dt Zmiana miesięczna +2,9% Zmiana roczna −9,0% Ziemniaki w skupie 120,89 zł/dt Zmiana miesięczna +3,4% Zmiana roczna +5,4% Żywiec wołowy 14,15 zł/kg Zmiana miesięczna +0,7% Zmiana roczna +5,2% Trzoda chlewna 5,08 zł/kg Zmiana miesięczna −7,5% Zmiana roczna −27,6% Drób rzeźny 6,22 zł/kg Zmiana miesięczna +6,2% Zmiana roczna −3,5% Mleko 174,09 zł/hl Zmiana miesięczna −3,5% Zmiana roczna −22,7%

Ceny skupu i targowiskowe w czerwcu 2026 roku

Produkt Cena skupu Zmiana m/m Zmiana r/r Cena targowiskowa Zmiana m/m Zmiana r/r Pszenica, za 1 dt 80,96 zł +2,9% −9,0% 104,65 zł +0,2% −9,3% Żyto, za 1 dt 63,57 zł 0,0% −14,4% 78,78 zł +0,3% −12,8% Jęczmień, za 1 dt 72,18 zł −1,7% −12,6% 98,77 zł −0,1% −10,5% Pszenżyto, za 1 dt 72,53 zł +2,3% −13,1% 88,87 zł +1,1% −9,9% Owies, za 1 dt 55,72 zł +1,1% −23,1% 86,15 zł −0,8% −14,7% Kukurydza, za 1 dt 88,16 zł +5,9% −1,6% 120,48 zł +0,2% −3,8% Ziemniaki, za 1 dt 120,89 zł +3,4% +5,4% 151,24 zł −6,3% −24,9% Żywiec wołowy, za 1 kg 14,15 zł +0,7% +5,2% 12,15 zł −0,6% brak danych Trzoda chlewna, za 1 kg 5,08 zł −7,5% −27,6% — — — Drób, za 1 kg 6,22 zł +6,2% −3,5% — — — Mleko, za 1 hl 174,09 zł −3,5% −22,7% — — —

Większość produktów nadal tańsza niż rok wcześniej

W porównaniu z czerwcem 2025 roku ceny większości produktów rolnych obniżyły się zarówno w skupie, jak i na targowiskach. Wyjątkami były ziemniaki i żywiec wołowy w skupie.

Na obu rynkach w ujęciu miesięcznym wzrosły ceny pszenicy, pszenżyta i kukurydzy, a spadły ceny jęczmienia. Na targowiskach mniej niż w maju płacono również za ziemniaki i żywiec wołowy.

Dane pokazują duże zróżnicowanie sytuacji poszczególnych producentów. Wzrost cen bydła kontrastuje z silnym spadkiem cen trzody chlewnej i mleka. W przypadku zbóż miesięczne odbicie cen nie zrekompensowało wcześniejszych spadków, dlatego ich ceny nadal były przeważnie wyraźnie niższe niż rok wcześniej.

Jak GUS oblicza ceny skupu

Ceny skupu obliczane są na podstawie informacji o wartości i ilości produktów kupowanych od producentów przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dane nie obejmują skupu dokonywanego przez osoby fizyczne.

Wskaźniki cen są wyliczane na podstawie danych bezwzględnych z większą dokładnością niż wartości prezentowane w tabelach. Z tego powodu zmiany procentowe obliczone bezpośrednio na podstawie zaokrąglonych cen mogą nieznacznie różnić się od wskaźników opublikowanych przez GUS.

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, „Ceny produktów rolnych w czerwcu 2026 r.”, publikacja z 22 lipca 2026 r.