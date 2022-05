Carbon Studio notuje zysk netto po I kwartale 2022

Carbon Studio – notowany na NewConnect specjalista w dziedzinie tworzenia gier w technologii Virtual Reality (VR) – uzyskał 211 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kwartale 2022 r. Jednocześnie w raportowanym okresie spółka wypracowała blisko 800 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży. Na wyniki finansowe firmy niezmiennie wpływ miała stabilna sprzedaż popularnej serii The Wizards. Lada dzień, 19 maja br., największy tytuł z portfolio Spółki – Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall – pojawi się w Meta Store. To właśnie nad dopracowaniem i optymalizacją tego projektu zespół Carbon Studio intensywnie pracował w okresie minionego kwartału.

Od stycznia do marca 2022 roku Carbon Studio odnotowało zysk netto na poziomie 211 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży gier w tym czasie wyniosły prawie 800 tys. zł, utrzymując się na zbliżonym poziomie co w analogicznym okresie ub. roku, kiedy to przychody osiągnęły wynik 900 tys. zł.

– Na wypracowane przez Carbon Studio wyniki finansowe w I kwartale 2022 – podobnie jak przy poprzednich okresach – pozytywny wpływ miała stabilna sprzedaż gier fantasy z naszej flagowej serii The Wizards. – mówi Błażej Szaflik, prezes zarządu Carbon Studio. – Początek tego roku był dla Carbon Studio bardzo pracowity, a uwaga naszego zespołu była skoncentrowana na przygotowaniu naszego największego projektu – Warhammer: Age of Sigmar Tempestfall do wersji Meta Quest. Prace weryfikacyjne ze strony właściciela marki – globalnej firmy Games Workshop oraz producenta gogli Meta Quest, rozpoczęły się na przełomie ostatnich kwartałów, co pozwoliło nam wejść w kolejną fazę projektu. Aktualnie wielkimi krokami zbliżamy się do premiery najnowszej odsłony gry, którą szykujemy jeszcze w tym tygodniu, na 19 maja. To dla nas bardzo ważny moment, który chcemy od początku świętować wspólnie z graczami. Dlatego też kilka dni temu udostępniliśmy fanom teaser projektu. Zachęcamy również do śledzenia naszych kanałów – dodaje Błażej Szaflik.

Gra z gatunku action – adventure – Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall, zadebiutowała na rynku w listopadzie 2021 roku w wersji na: Steam VR, Oculus Store oraz Viveport. Teraz przyszedł czas na Meta Quest (dawniej Oculus Quest).

– Meta Quest w dalszym ciągu jest dla nas najważniejszą platformą. To właśnie w Meta Store upatrujemy największego potencjału sprzedażowego dla tytułu Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall i tym samym wzrostu wyników finansowych Carbon Studio w przyszłych kwartałach. – mówi Aleksander Caban, członek zarządu w Carbon Studio S.A. – Jednocześnie mamy świadomość, że fani Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall korzystają z różnych wersji gogli VR, dlatego też docelowo będziemy kontynuowali rozwijanie tego tytułu na wszystkie popularne platformy VR – dodaje Aleksander Caban.

Nadchodząca edycja gry Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall będzie dostępna ze wszystkimi wdrożonymi ulepszeniami z wersji PC VR, a także z dodatkową zawartością – trybem The Storm Trials, w którym gracz zmierzy się z licznymi grupami wrogów na kolejnych poziomach-arenach, z dodatkową możliwością obrania własnej ścieżki progresji postaci oraz ekwipunku. Cena gry została ustalona na 24,99 USD.

W marcu br. Zarząd Carbon Studio poinformował o zawarciu trzech umów ze znaczącym podmiotem z branży gamingowej na bezzwrotne dofinansowanie 3 projektów, które spółka będzie realizować wspólnie z podmiotem zależnym. Dofinansowanie będzie wypłacane w transzach za realizację danego kamienia milowego w ramach postępu prac nad tymi projektami. Ich finalizację zaplanowano do końca 2023 r.

Miesiąc później, w kwietniu 2022 r., spółka otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kwota ponad 240 tys. zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu Motion Capture. – Przyznane dofinansowanie pozwoli nam wykorzystywać profesjonalny sprzęt Motion Capture – technologii stosowanej w filmach i grach komputerowych – polegającej na przechwytywaniu ruchu graczy i zapisywaniu ich w komputerze, co usprawni nasz system pracy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. – dodaje Aleksander Caban.

Jeszcze w tym roku spółka Carbon Studio planuje przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie.