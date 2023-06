Kolejne generacje tachografów – po co są wprowadzane?

Automatyzacja i cyfryzacja dotyczy niemal wszystkich branż, nic więc dziwnego, że nie ominęła również transportu drogowego. Jeszcze do niedawna kierowcy ciężarówek do rejestrowania czasu pracy używali tachografów pierwszej generacji – najpierw analogowych, a później cyfrowych. Aktualne przepisy UE, wprowadzone przez Pakiet Mobilności, wymagają jednak od przewoźników przejście na inteligentne urządzenia drugiej generacji.

Od urządzeń analogowych do inteligentnych

Zanim nastała era cyfrowa, kierowcy korzystali z analogowych tachografów. Zapisywały one informacje na papierowych wydrukach. Każdy trzeba było uzupełniać ręcznie, co było nie tylko uciążliwe, ale również pozwalało na różne formy manipulacji urządzeniem, a co za tym idzie – czasem pracy. Gdy pojawiły się rozwiązania cyfrowe, tachografy analogowe zostały wyparte przez ich cyfrowe odpowiedniki, nadal pierwszej generacji. Są one wygodniejsze w obsłudze, pozwalają na cyfrowy zapis danych, a nawet ich odczytywanie na odległość – ale nie wszystkich i niekoniecznie tych, które mogą interesować kontrolerów. Owszem, można na odległość odczytać informacje związane z prędkością czy próbami złamania zabezpieczeń. Nie ma natomiast możliwości uzyskania w taki sposób danych dotyczących pracy kierowcy. I tu pojawia się miejsce dla drugiej generacji tachografów, inteligentnych, pełnych innowacyjnych rozwiązań i możliwości.

W czym są lepsze tachografy inteligentne od cyfrowych?

Jedną z głównych zalet jest zdalna obsługa tachografu, oczywiście pod warunkiem, że osoba kontrolująca posiada specjalny czytnik. Tachograf drugiej generacji automatycznie zapisuje przekroczenie granicy, rejestruje załadunek i rozładunek, ma zdecydowanie większą pojemność do przechowywania danych. Można go również zintegrować z zewnętrznymi systemami transportowymi. Nowe tachografy dają więc nieporównywalnie więcej możliwości, usprawniają zarządzanie flotą pojazdów, a także gwarantują działanie zgodne z przepisami. W poszukiwaniu niezawodnych rozwiązań i tachografów spełniających wszystkie wymagania, warto skorzystać z konsultacji ze specjalistami Webfleet, którzy pomogą w doborze nie tylko samego urządzenia, ale również wspomagających je systemów.

Generacja inteligentnych tachografów – dlaczego jest wprowadzana?

Zadaniem tachografów drugiej generacji jest ułatwienie pracy zarówno inspektorom czy urzędnikom, jak i samym kierowcom. Konieczność ich stosowania jest związana z wprowadzonym przez Unię Europejską Pakietem Mobilności. Inteligentny tachograf usprawni pracę kontrolerów. Zdalna obsługa tachografu pozwoli na odczytywanie danych na odległość, a co za tym idzie – od razu umożliwi zidentyfikowanie tych pojazdów, które należy zatrzymać w celu bardziej szczegółowej kontroli. Dużą zaletą inteligentnych tachografów drugiej generacji jest również wydłużenie okresu magazynowania danych, co również ułatwi kontrolę i ograniczy manipulacje w transporcie drogowym.

A jak druga generacja tachografów pomoże kierowcom? Automatyczne rozpoznawanie strefy czasowej, kraju czy pozycji pojazdu przekłada się na płynniejszą jazdę. Co więcej, kierowcy, którzy nie mają nic na sumieniu i przestrzegają przepisów, nie będą zatrzymywani do wyrywkowych kontroli. Bez opóźnień dojadą więc do celu, a przy tym nie będą stresować się w czasie kontroli. Zdalna obsługa tachografu nie jest więc, wbrew pozorom, korzystna wyłącznie dla urzędników, ale również dla każdego przewoźnika, który w transporcie drogowym porusza się zgodnie z przepisami.

Obowiązek montowania tachografów nowej generacji wejdzie w życie 21 sierpnia 2023 roku i będzie dotyczył wszystkich samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, które będą rejestrowane od tego dnia. Dzięki narzędziom takim jak Webfleet Tachograph Manager zarządzanie czasem pracy kierowców będzie jeszcze łatwiejsze.