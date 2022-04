Polska firma Symmetrical zebrała 18,5 mln USD na rozwój

symmetrical.ai (Symmetrical) pozyskał 18,5 mln dolarów finansowania od czołowych funduszy venture capital. Inwestorem wiodącym w rundzie jest Target Global (znany z inwestycji w Revolut, DocPlanner, Delivery Hero i wielu innych czołowych firm europejskich).

Symmetrical pomaga firmom zatrudniać pracowników na dużą skalę i wypłacać im wynagrodzenia w sposób zautomatyzowany. Rozwiązanie to jest stosowane przez średnie i duże firmy z elastyczną bazą pracowników oraz wysokim poziomem złożoności procesów obsługi wynagrodzeń.

Wizją Symmetrical jest, aby system realizacji wypłat wynagrodzeń był niewidoczny (w tle codziennych operacji biznesowych) dzięki inteligentnej, szybkiej i niezwykle elastycznej technologii płacowej opartej na sztucznej inteligencji oraz połączony z innymi usługami z obszaru HR.

Firma oferuje swoje usługi platformom działającym w sektorze gig economy, franczyzom i klientom korporacyjnym oraz platformom cyfrowym, które chcą włączyć funkcje płacowe do swojej oferty.

Wartość globalnego rynku obsługi wynagrodzeń szacuje się na ponad 150 mld dolarów, a Symmetrical jest pierwszym globalnym dostawcą technologii headless payroll, która umożliwia automatyzację procesów płacowych dzięki elastycznemu podejściu opartemu o API. Dzięki technologii Symmetrical, firmy – w szczególności te, które oferują elastyczne formy zatrudnienia – są w stanie szybciej się skalować i optymalizować ogólne koszty obsługi wynagrodzeń.

Rozwiązanie Symmetrical zostało zbudowane w sposób umożliwiający niemal natychmiastowe wejście na każdy rynek, na którym działa klient.

Upraszczanie i skalowanie obsługi wynagrodzeń jest kluczowe dla firm, które zatrudniają pracowników oraz rozwijają się na skalę międzynarodową i napotykają problemy z obsługą wynagrodzeń za granicą. Symmetrical rozwiązuje ten problem, wspierając szybkie i nieprzerwane tempo wzrostu. Wizją firmy jest sprawienie, aby process obsługi wynagrodzeń stał się niewidzialny oraz aby każdy pracownik na całym świecie mógł być zatrudniony i otrzymać wynagrodzenie za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Firma Symmetrical została założona w 2019 r. w Warszawie i w ciągu ostatnich 9 miesięcy 23-krotnie zwiększyła swoje przychody, przetwarzając w tym czasie dziesiątki tysięcy wypłat i obsługując 47 klientów w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polsce.

Finansowanie z obecnej rundy A przyspieszy ekspansję Symmetrical na nowe rynki europejskie i rynek amerykański, a także pozwoli firmie oferować swoje usługi franczyzom i klientom korporacyjnym. Pozyskane środki zostaną również przeznaczone na rozwój zespołu oraz dalsze wzmocnienie globalnej technologii API typu single layer.

– Mamy śmiałą ambicję, aby uczynić obsługę wypłat niewidzialną – mówi Piotr Smoleń, CEO i współzałożyciel Symmetrical. – Wierzymy, że za 10 lat termin „oprogramowanie płacowe” zniknie ze słowników. Niewidoczna obsługa wynagrodzeń będzie kluczowym elementem większych platform, a my będziemy prekursorami nowego trendu. Cieszymy się również, że inwestorzy tacy jak Target Global dołączają by wesprzeć nas w realizacji tej wizji, pomagając wspólnie kształtować przyszłość obsługi wynagrodzeń – dodaje Piotr Smoleń.

– Największą bolączką naszych klientów jest brak scentralizowanej obsługi wynagrodzeń we wszystkich krajach, w których prowadzą działalność, przez co zmuszeni są do ich realizacji osobno na różnych rynkach, w ciągle zmieniającym się otoczeniu prawnym. Jest to niezwykle skomplikowany i kosztowny proces – zauważa Daniel Wartołowski, COO i współzałożyciel Symmetrical. – Nasza technologia API nie tylko wyświetla listy płac, ale również obsługuje złożone procesy ich realizacji. Rozwiązanie Symmetrical oferuje maksymalną prostotę i łatwość obsługi wynagrodzeń. Za to kochają nas nasi klienci – podkreśla Daniel Wartołowski.

– W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy świadkami radykalnej zmiany w relacjach na linii pracodawca-pracownik. Wiele sektorów opiera się obecnie na pracy niezależnych podwykonawców, w innych przypadkach pracownicy oczekują możliwości zdalnej pracy na całym świecie – mówi Ben Kaminski, partner w funduszu Target Global. – Doprowadziło to wiele firm do zmiany podejścia do obsługi płac, która zazwyczaj zlecana była tradycyjnym firmom outsourcingowym, sztywno podchodzącym do całego procesu i słabo integrującym się z rozrastającym się ekosystemem narzędzi do zarządzania kadrami. Dlatego jesteśmy podekscytowani możliwością wsparcia Symmetrical, pioniera w dziedzinie rozwiązań do obsługi wynagrodzeń, dedykowanych organizacjom o skomplikowanej strukturze. Według nas oparta o API technologia Symmetrical będzie nowym standardem w tej branży. Cieszymy się, że możemy powitać Piotra i Daniela oraz cały zespół Symmetrical w rodzinie Target – dodaje Ben Kaminski.

Wśród inwestorów w Symmetrical jest też Market One Capital.

Braliśmy udział w pierwszej rundzie finansowania Symmetrical na etapie pre-seed w 2019 roku oraz w każdej następnej. Szybkość i rozmach, z jakim zespół Symmetrical pozyskuje kolejnych klientów i waliduje “product-market fit” na kilku kluczowych rynkach europejskich, są imponujące – komentuje Jacek Łubiński, dyrektor w Market One Capital.