Trzy profesjonalne systemy ERP, na które warto zwrócić uwagę

System ERP (z ang. Enterprise Resource Planning) jest rodzajem oprogramowania informatycznego, które wykorzystuje się w celu efektywnego i skutecznego planowania zasobów przedsiębiorstwa. Jest to system aplikacji w postaci modułów obejmujących poszczególne obszary działalności firmy korzystających ze wspólnej bazy danych. System ERP pozwala na gromadzenie, porządkowanie oraz wzajemną integrację wszystkich obszarów funkcjonowania firmy. Oto trzy nowoczesne systemy ERP, na które warto zwrócić uwagę.

System ERP enova 365 marki Soneta

Jednym z wartych zainteresowania systemów ERP Polkas jest oprogramowanie enova 356 stworzone przez firmę Soneta – producenta przywiązującego dużą wagę do innowacyjności dostarczanych przez siebie rozwiązań. System ERP enova 365 na tle innych, dostępnych w sprzedaży rozwiązań wyróżnia się integralnością, skalowalnością, uniwersalnością i modularnością. Jego działanie oparte jest na centralnej bazie danych, a funkcjonalność rozbudowywana wraz z rozwojem firmy. Za każdy obszar działania odpowiedzialny jest dedykowany moduł zintegrowany z centralną bazą danych.

System ten sprawdzi się w każdej firmie, bez względu na jej wielkość, skalę prowadzonej działalności oraz branżę. Jako autoryzowany przedstawiciel oprogramowania enova 365 ERP Polkas oferuje 3 wersje oprogramowania enova 365 do wyboru – srebrną (dedykowaną dla małych i średnich firm), złotą (dla średnich przedsiębiorstw) oraz platynową (przeznaczoną dla dużych firm i korporacji).

Systemy ERP Optima i XL marki Comarch

System ERP marki Comarch w wersji Optima to oprogramowanie informatyczne dedykowane głównie małym i średnim przedsiębiorstwom, wersja XL przeznaczona jest natomiast dla większych przedsiębiorstw. Oba systemy dostępne są w ofercie firmy Polkas i charakteryzują się modułową budową, dzięki której wsparcie może otrzymać każdy obszar działania firmy. Ogromnym atutem oprogramowania marki Comarch jest dostarczana w standardzie wysoka i rozbudowana funkcjonalność. Systemy Optima i XL są ponadto łatwo skalowalne, co pozwala na dostosowanie ich funkcjonalności do własnych potrzeb oraz specyfiki każdego biznesu.

System ERP Sage Symfonia

Trzecim, wartym zainteresowania systemem klasy ERP, który dostępny jest w ofercie firmy Polkas, jest Sage Symfonia – oprogramowanie dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom. Jego atutem jest dostęp do rozbudowanych narzędzi analitycznych, za pomocą których możliwe jest uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących aktualnej oraz prognozowanej sytuacji firmy. W efekcie, Sage Symfonia pozwala na szybkie podejmowanie trafnych decyzji biznesowych oraz efektywne planowanie przyszłych działań firmy. Zaletą systemu ERP Sage Symfonia jest także przejrzysty interfejs, który zapewnia szybką i intuicyjną obsługę oprogramowania.

Jako autoryzowany przedstawiciel wszystkich trzech producentów oprogramowania ERP Polkas oferuje nie tylko sprzedaż dostępnych w ofercie rozwiązań informatycznych, ale zapewnia także profesjonalne wsparcie w zakresie ich wdrażania, integracji oraz obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobywanemu na rynku usług informatycznych jest w stanie doradzić wybór odpowiedniego rozwiązania oraz perfekcyjnie dostosować jego funkcjonalność do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.