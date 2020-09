CI Games S.A. dokonała przydziału akcji serii I. Spółka pozyskała od inwestorów ponad 25 mln zł

CI Games S.A. dokonała przydziału 21 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I, oferowanych podczas sierpniowej emisji akcji po cenie 1,2 zł. W jej ramach do spółki trafiło 25,2 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na produkcję gier w zakresie marek Lords of the Fallen oraz Sniper Ghost Warrior. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji był Trigon Dom Maklerski.

– Cieszę się, że udało nam się sprzedać wszystkie oferowane akcje nowej emisji przy naprawdę dużym zainteresowaniu ze strony inwestorów. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami pozyskaliśmy dużego i znaczącego inwestora finansowego, który przekroczy próg 5 proc. udziałów w akcjonariacie Spółki. Nazwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych, o którym wspominam, zostanie podana do publicznej wiadomości po rejestracji akcji przez sąd i po oficjalnym zawiadomieniu Spółki – mówi Marek Tymiński, prezes CI Games.

Marek Tymiński, zgodnie z deklaracjami, nabył w ramach nowej emisji 420 tys. akcji serii I oraz objął wszystkie posiadane przez siebie akcje lock-upem na okres 6 miesięcy. W wyniku tej emisji będzie posiadał w spółce 53.083.570 akcji, czyli 420.000 akcji więcej niże wymaga umowa z mBankiem dotycząca kredytu odnawialnego Spółki.

– W ciągu najbliższych dni jako akcjonariusz poproszę o zwołanie WZA, na którym zagłosuję za odwołaniem kapitału docelowego. Emisja to bardzo dobra wiadomość zarówno dla Spółki jak i jej akcjonariuszy. Dzięki niej na obecnym etapie będziemy mogli kontynuować prace nad projektami w dwóch dużych markach bez udziału współwydawców i większość zysków pozostawić po stronie CI Games – informuje Marek Tymiński.

Akcje serii I były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i z zastrzeżeniem ograniczonego prawa pierwszeństwa. Minimalna wartość zapisu wynosiła 0,5 mln zł. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji był Trigon Dom Maklerski.

Pozyskane z emisji środki Spółka przeznaczy na produkcję gier w zakresie dwóch marek – Lords of the Fallen oraz Sniper Ghost Warrior. Już w nadchodzącym tygodniu CI Games rozpocznie kampanię marketingową Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Zaplanowane w jej ramach działania będą skoncentrowane na kontynuacji sukcesu SGWC. Gra wydana w listopadzie 2019 roku już w II kwartale br. osiągnęła całkowity zwrot z inwestycji. Premiera tytułu planowana jest w IV kwartale 2020 roku.

Spółka obecnie rozwija dział produkcji gier w dwóch nowych lokalizacjach, gdzie trwają prace nad kontynuacją Lords of the Fallen.

– Z uwagi na przygotowania do emisji przesunęliśmy podanie pierwszych szczegółów na temat studiów pracujących nad Lords of the Fallen 2. W najbliższych dniach przekażemy więcej informacji na ich temat – mówi prezes CI Games.

Nad Lords of the Fallen 2 pracuje dedykowany grze zespół liczący 25 etatowych wysokiej klasy specjalistów, z których prawie wszyscy mają wieloletnie doświadczenie przy grach AAA. CI Games zleciło także współpracę przy projekcie zewnętrznym partnerom outsourcingowym. Premiera projektu planowana jest w 2021 roku.