INC rozpoczyna współpracę z Genomtec i zapowiada kolejne debiuty na NewConnect

Grupa INC wesprze Genomtec w procesie wprowadzenia akcji na NewConnect. Genomtec chce pozyskać środki od inwestorów na komercjalizację flagowego urządzenia spółki – Genomtec ID. INC, jako autoryzowany doradca, tylko w tym roku wprowadziło na NewConnect cztery spółki. Do końca września tego roku na GPW złożone będą dokumenty kolejnych kilku spółek.

– Zgodnie z naszą strategią koncentrujemy się na współpracy ze spółkami z tzw. nowej ekonomii, w szczególności innowacyjnych projektach technologicznych i medycznych. Genomtec idealnie wpisuje się w ten model oraz obecne trendy na rynku kapitałowym. Spółka ma duży potencjał rozwoju w średnim terminie, ale też potrafiła wykorzystać obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Genomtec zajmuje się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej genetycznej platformy diagnostycznej oraz testów mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu wirusów chorób zakaźnych, w tym COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID. Analizator jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem w tego typu urządzeniach. Pozwoli on na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym i to bez konieczności zaangażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. System wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT®. Odpowiednie zaprojektowanie systemu umożliwia przeprowadzenie procesu w rekordowo krótkim czasie tj. nawet w 15 min, przy skuteczności równej, a w niektórych przypadkach przekraczającej, jakość testów laboratoryjnych PCR. Proces rozwoju oraz produkcji przebiegał będzie w ścisłej współpracy z międzynarodową firmą typu CMO (ang. Contract Manufacturing Organization). Zgodnie z założeniami Zarządu Genomtec, komercjalizacja flagowego rozwiązania nastąpi w pierwszym półroczu 2022 r.

– Realizacja naszych projektów zaczyna się dynamizować. Jesteśmy na takim etapie, że musimy poszukać rozwiązań, które będą katalizatorem rozwoju Genomtec. Obecne otoczenie rynkowe i społeczne sprzyja rozwojowi urządzeń diagnostycznych. Polska giełda dojrzewa, a rodzimi inwestorzy coraz częściej chętnie inwestują w projekty bardzo innowacyjne. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwój Genomtec przez giełdę przy wsparciu INC. Dzięki ich doświadczeniu na rynku kapitałowym poczynimy znaczący krok w realizacji naszych celów.– mówi Miron Tokarski, prezes Genomtec.

INC w tym roku wprowadziła na NewConenct 4 spółki – Plantwear, SpyroSoft, GenXone oraz Skinwallet. Łącznie w 2020 r. INC chce wprowadzić na giełdę około 10 spółek.

– Do końca września na GPW planujemy złożyć wnioski kolejnych kilku spółek, które obsługujemy. Z kolei, należący do Grupy INC, Dom Maklerski INC będzie aktywny w obszarze przeprowadzania emisji akcji. Tylko na najbliższe kilka tygodni planowane są do przeprowadzenia oferty akcji o łącznej wartości 25 mln zł. – dodaje Paweł Śliwiński.