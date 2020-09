Wyniki finansowe Grupy LEGO za pierwsze półrocze 2020 r.

Wczoraj Grupa LEGO przedstawiła wyniki za pierwsze półrocze 2020 roku. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku przychody wzrosły o 7 proc. i wyniosły 15,7 mld koron duńskich (DKK). W sprzedaży konsumenckiej odnotowano wzrost o 14 proc., zysk operacyjny wyniósł 3,9 mld DKK, czyli 11 proc. więcej niż w 2019 roku, a wolne przepływy pieniężne były na poziomie 4,1 mld DKK. Zwiększył się też udział marki w światowym rynku, dzięki czemu wzmocniła się pozycja Grupy LEGO w przemyśle zabawek pozostawiając konkurencję w tyle.

Podczas wirtualnego briefingu prasowego CEO Grupy LEGO, Niels B. Christiansen, przybliżył wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Wysoki popyt konsumencki przyczynił się do wzrostu sprzedaży, przychodów, zysku operacyjnego i udziału w rynku, a strategiczne inwestycje długoterminowe pomogły Grupie LEGO dobrze poradzić sobie ze skutkami COVID-19.

Dobre wyniki rezultatem strategicznych inwestycji

Niels B. Christiansen prezentację wyników rozpoczął od podziękowania zespołowi za ogromny wkład i zaangażowanie w trudnym okresie pandemii. Kiedy z powodu COVID-19 zamknięto sklepy i biura, zrobili wszystko, co było w ich mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo, a także zabawę dzieciom i rodzinom na całym świecie.

CEO Grupy LEGO podkreślił, że w pierwszym półroczu dostrzeżono korzyści z inwestycji w długoterminowe inicjatywy rozwojowe, takie jak e-commerce i innowacje produktowe. „Mocne portfolio naszych produktów przemawiało do budowniczych w każdym wieku, a niedawno zmodernizowana platforma e-commerce i sprawny globalny łańcuch dostaw pozwoliły zaspokoić popyt online. Ściśle współpracowaliśmy również z naszymi partnerami handlowymi, aby zapewnić im możliwość dalszego zaopatrywania swoich klientów dokonujących zakupy w sieci” – powiedział Niels B. Christiansen.

Grupa osiągnęła dwucyfrowy wzrost sprzedaży konsumenckiej (14 proc.) na największych rynkach, w tym w obu Amerykach, Europie Zachodniej, regionie Azji i Pacyfiku i w Chinach. Wzrost zysku operacyjnego wynikał z wysokiej sprzedaży, która została zrównoważona przez odważne inwestycje w długofalowe inicjatywy rozwojowe oraz wyższe koszty transportu produktów po tymczasowych zamknięciach fabryk w Meksyku i Chinach, zaordynowanych przez rządy tych państw. Bazowy zysk netto wzrósł o 13 procent. Po uwzględnieniu wpływu wymiany walutowej na pożyczki między przedsiębiorstwami, który nie ma wpływu na gotówkę, zysk netto spadł o 1 procent do 2,6 miliarda DKK. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,1 mld DKK.

Szerokie portfolio produktów dla dzieci i dorosłych

W całym portfolio najlepsze wyniki osiągnęły produkty z serii: LEGO® Technic, LEGO® Star Wars, LEGO® Classic, LEGO® i Disney Princess, LEGO® Harry Potter i LEGO® Speed Champions. Potwierdza to popularność klocków LEGO wśród fanów w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.

Grupa LEGO uruchomiła również cyfrową inicjatywę „Let’s Build Together”, która ma na celu wspieranie nauki poprzez zabawę i dzieci, których edukacja została przerwana z powodu pandemii. W pierwszej połowie roku około 90 proc. dzieci w wieku szkolnym znajdowało się poza zwykłym środowiskiem nauki. Inicjatywa „Let’s Build Together” to tysiące godzin treści online i pomysłów na zabawę, które docierają do ponad 80 milionów unikalnych użytkowników na całym świecie.

Christiansen wyraził zadowolenie, że LEGO System in Play cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. „W pierwszej połowie roku przyciągnęliśmy nowych konstruktorów w każdym wieku, którzy zainteresowali się LEGO, chcąc przetrwać trudne czasy. Coraz więcej rodzin bawi się i uczy razem z klockami LEGO, a my widzimy coraz więcej dorosłych ludzi, którzy z radością budują nasze bardziej wymagające zestawy” – dodał.

Strategiczne inwestycje w długoterminowy wzrost

W pierwszej połowie 2020 r. Grupa LEGO kontynuowała inwestycje w długoterminowe inicjatywy na rzecz wzrostu, mające na celu dotarcie do większej liczby dzieci na całym świecie. Christiansen powiedział: „Wiele z głównych trendów kształtujących nasz przemysł, takich jak cyfryzacja i handel elektroniczny, nabiera tempa w wyniku pandemii. Byliśmy świadkami silnego wzrostu cyfrowej i tradycyjnej zabawy, szybkiego przejścia na handel elektroniczny oraz znaczenia posiadania prawdziwie globalnego modelu działania”.

Nowością tego okresu było zaprezentowanie LEGO® Super Mario, czyli całkowicie nowego podejścia do zabawy, które łączy grę cyfrową i fizyczną. Grupa zaprezentowała również LEGO® Monkie Kid, pierwszy projekt nawiązujący do chińskiego folkloru. Firma odnotowała wzrost zaangażowania w doświadczenie cyfrowej zabawy. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy liczba pobrań elektronicznych instrukcji budowlanych LEGO podwoiła się do 2 milionów, a co dwie sekundy udostępniana była zawartość aplikacji LEGO Life, która ma ponad 9 milionów użytkowników w 80 krajach.

Wielokanałowy model sprzedaży

Liczba osób odwiedzających platformę e-commerce LEGO.com podwoiła się do ponad 100 milionów w pierwszej połowie 2020 roku, w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Firma planuje również kontynuować tworzenie unikalnych doświadczeń marki dla kupujących w sklepach stacjonarnych i jest na dobrej drodze do otwarcia 120 nowych sklepów detalicznych w 2020 r., z czego 80 będzie zlokalizowanych w Chinach. W pierwszej połowie roku firmie udało się otworzyć już 46 (w tym 30 właśnie tam).

Christianen zapowiedział, że choć w ciągu ostatnich sześciu miesięcy handel detaliczny uległ transformacji, nadal widzi wielką szansę na stworzenie modelu wielokanałowego. Deklaruje inwestycje w unowocześnianie możliwości Grupy LEGO w zakresie handlu elektronicznego, aby wspierać zarówno partnerów detalicznych, własną platformę, a także nadal inwestować w tworzenie fantastycznych rozwiązań dla klientów i fanów marki.

Pomoc potrzebującym

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. grupa LEGO wspierała osoby najbardziej dotknięte przez pandemię. We współpracy z Fundacją LEGO przekazała 50 mln USD na rzecz szeregu organizacji, które udzielają rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych i wspierają dzieci w nauce poprzez zabawę. Marka LEGO przekazała również ponad 250 000 zestawów LEGO dla dzieci potrzebujących zabawy. Z kolei w swoich zakładach w Danii, Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Meksyku grupa wyprodukowała ponad pół miliona przyłbic dla pracowników służby zdrowia, którzy potrzebowali środków ochrony osobistej.

Christianen powiedział: „Pierwsze sześć miesięcy 2020 roku było bezprecedensowe. Jestem niezwykle dumny z zespołu i z tego, jak zareagował. Chroniliśmy się nawzajem, opiekowaliśmy się najbardziej potrzebującymi i robiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, aby zainspirować dzieci i rodziny, których życie zostało wstrzymane, do nauki poprzez zabawę”.