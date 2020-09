Eesti Energia podpisała przełomową umowę zakupu zielonej energii na Litwie

Grupa Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, podpisała umowę PPA z litewskim przedsiębiorstwem energetyki wiatrowej E energija i przez 10 lat będzie kupować cały wolumen zielonej energii wytwarzanej przez farmę wiatrową Telšiai. To największa tego typu transakcja w historii krajów bałtyckich.

Farma wiatrowa E energija Telšiai, o łącznej mocy zainstalowanej 68,9 MW, zostanie uruchomiona w 2022 roku. Park wiatrowy, zlokalizowany w litewskim regionie Tryškiai, ma produkować 235 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie, co wystarczyłby na pokrycie rocznego zapotrzebowania prawie 80 000 gospodarstw domowych. Będzie to największa farma wiatrowa na Litwie pod względem produkcji energii elektrycznej.

Eesti Energia będzie dostarczać energię wiatrową do gospodarstw domowych oraz do klientów biznesowych, stwarzając przedsiębiorcom możliwość prowadzania działalności bardziej przyjaznej dla środowiska.

To pierwsza w krajach bałtyckich umowa na zakup zielonej energii o takiej skali, zawarta na tak długi czas. Gotowość Eesti Energia do kupowania całego wolumenu energii produkowanej na farmie przez 10 lat (do 2032 r.) była kluczowym czynnikiem dla finansowania parku wiatrowego. Największa umowa zakupu zielonej energii w krajach bałtyckich była możliwa dzięki dobrej współpracy z firmami E energija, SEB i GE.

Eesti Energia, działając za pośrednictwem swojej spółki zależnej Enefi Green, jest wiodącym deweloperem energii odnawialnej w regionie. Enefit Green posiada na terenie Litwy pięć farm wiatrowych, gdzie generowana jest prawie połowa rocznej produkcji energii wiatrowej spółki.

Zdaniem Margusa Valsa, członka zarządu Eesti Energia, dzięki współpracy i długoterminowym umowom zakupu energii z innymi deweloperami, możliwe jest zwiększenie niezależności energetycznej krajów bałtyckich oraz umocnienie ich wiodącej roli w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Europie. – Jako międzynarodowa firma energetyczna, dążymy do tego, żeby oferować bardziej inteligentne rozwiązania i czystszą produkcję energii na każdym rynku, na którym działamy. Nieustannie szukamy nowych sposobów na rozwój naszego portfolio zielonej energii. Dlatego angażujemy się w projekty z obszaru OZE zarówno w roli producenta energii ze źródeł odnawialnych, jak i jej nabywcy – powiedział Margus Vals.

– Cieszymy się z naszej roli w rozwoju zielonej energetyki i z podpisania pierwszej umowy PPA w krajach bałtyckich o tak dużym znaczeniu. Budując pierwszą niesubsydiowaną farmę wiatrową w regionie otwieramy drogę do transformacji całego systemu energetycznego w krajach bałtyckich. Jesteśmy wdzięczni Eesti Energia za wsparcie naszych celów w tym burzliwym okresie – powiedział Gediminas Uloza, CEO E energija.

Celem strategicznym grupy Eesti Energia jest oferowanie najlepszej obsługi klienta za pomocą cyfrowych rozwiązań oraz rozszerzenie do 2024 r. portfolio klientów w krajach bałtyckich do 1 miliona.