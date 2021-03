Janusz Palikot: Tenczyńska Okovita planuje crowdfunding, a Grupa Manufaktury Piwa Wódki i Wina IPO

Tenczyńska Okovita jeszcze w marcu br. ruszy z emisją crowdfundingową promowaną przez Crowdway. Jest to część zaplanowanego procesu upublicznienia Grupy Manufaktury Piwa Wódki i Wina, której Tenczyńska Okovita jest częścią. Debiut giełdowy jest przewidziany na III kwartał 2021 roku. W 2022 roku inwestorzy Tenczyńska Okovita SA uzyskają możliwość upłynnienia akcji przez konwersję do spółki matki.

W zbliżającej się zbiórce spółka planuje pozyskać ponad 4,4 mln zł. Środki od inwestorów społecznościowych zostaną przeznaczone na rozbudowę dotychczasowych mocy wytwórczych, uruchomienie produkcji oraz sprzedaży własnej marki whisky, jak i rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach azjatyckich.

Tenczyńska Okovita w ostatnim roku rozwinęła największy w historii polskiego rynku alkoholowego program zakupów whisky. Nie był on wcześniej planowany na etapie crowdfundingu, odniósł jednak ogromny sukces i zapewnił dodatkowe przychody. W związku z bardzo dobrymi wynikami, osiąganymi na początku 2021 roku, spółka wypłaci ok. 0,5 mln zł zaliczki na poczet dywidendy – będzie to pierwszy taki przypadek w historii polskiego crowdfundingu udziałowego.

Polska od kilku lat jest w trakcie rewolucji na rynku alkoholowym. Zaczęło się od piwa kraftowego, które jako pierwsze zaczęło cieszyć się coraz większą popularnością. Następnie przyszedł czas na alkohole wysokoprocentowe. Doświadczenie i zaangażowanie zespołu Tenczyńska Okovita sprawiło, że rzemieślnicze gorzałki z różnych zbóż i owoców podbiły gusta Polaków. Teraz zapraszamy nowych akcjonariuszy do kolejnego przedsięwzięcia – stworzenia nowej polskiej marki whisky – powiedział Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA oraz Tenczyńska Okovita SA.

Warto dodać, że w tym roku nasi dotychczasowi inwestorzy otrzymają zaliczkę na poczet dywidendy. Wypłacimy ją jako pierwsza spółka w Polsce, która wsparła się finansowaniem z crowdfundingu udziałowego. Ponadto w tym roku planujemy IPO Grupy Manufaktury, której Tenczyńska Okovita jest ważnym ogniwem, co docelowo dostarczy naszym akcjonariuszom m.in. wartość w postaci płynności papierów wartościowych – dodał Janusz Palikot.

Cele emisji – wzrost produkcji, whisky i eksport

Spółka – za sprawą działań komunikacyjnych i wprowadzeniem na rynek wysokojakościowych rzemieślniczych wyrobów alkoholowych – notuje rosnącą liczbę zamówień. Maszyny zakupione ze środków pozyskanych z crowdfundingu z 2019 roku oraz z dodatkowej późniejszej emisji prywatnej jeszcze przed startem ich pracy były obłożone w pełni na cztery miesiące do przodu. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie Tenczyńska Okovita postanowiła zwiększyć moce produkcyjne.

Ponadto spółka planuje także produkcję whisky, którą będzie sprzedawana pod własną marką (nie tylko produkując ją dla prywatnych właścicieli beczek) – wymaga to nakładów na rozwój produkcji, zakup kolejnych beczek i zagospodarowanie miejsca na magazynowanie przez minimum 3 lata, a docelowo o wiele dłużej.

Wraz z popularyzacją produktu whisky i jej tokenizacji pojawiła się szansa wprowadzenia projektu na rynek azjatycki, który wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na projekty inwestycyjne w alkohol starzony. Spółka planuje wejść na rynki Azji, które są jednym z najciekawszych rynków sprzedaży dla tego typu produktów. Whisky z Tenczynka – która powstanie w beczkach z profilem japońskim, a także polskim – będzie niebawem oferowana poza granicami Polski.

Beczki Palikota, Palikot Selekcja i tokenizacja whisky

Pod koniec 2019 roku spółka uruchomiła program “Beczki Palikota”, w którym inwestorzy mogą rezerwować beczki pełne rzemieślniczej okowity oraz destylatu, który po trzech latach staje się whisky. Ceny beczek zaczynają się już od 4000 zł. W ciągu roku zarezerwowano ich już prawie 300.

Zanim jeszcze whisky z Tenczynka będzie gotowa spółka wprowadzi na rynek ­– w ramach programu Palikot Selekcja – szkocką whisky słodową mieszaną (blended malt whisky), wybraną jako wzorzec, na którym oprze się smak Whisky Palikota.

Tenczyńska Okovita to prawdopodobnie pierwsza na świecie spółka, która tokenizuje whisky. Projekt wystartował 10 grudnia 2020 roku i do tej pory zakupy whisky w formie tokenów zrealizowało ponad 1100 osób, na kwotę niemal 1,5 mln złotych.

Perspektywy rynkowe

Kultura picia alkoholu znacząco zmieniła się podczas pandemii. Nie tylko piwa rzemieślnicze zyskały na popularności, ale także odnotowano wzrost sprzedaży alkoholi premium. Polacy są otwarci na nietypowe smaki i wysokiej jakości wyroby. Wynika to między innymi z rosnącej świadomości konsumentów. Ponadto widoczny jest trend, w którym coraz bardziej pożądane są marki personalne, pochodzące od aktorów czy przedsiębiorców, a nie produkty korporacyjne. To ta część branży rozwija się dziś najszybciej na całym świecie.

Rynek whisky odnotował w Polsce w trakcie pandemii największy wzrost (aż o 15% rok do roku). Społeczeństwo pije droższe i bardziej ekskluzywne trunki. Za sprawą stabilnej i pewnej lokacie kapitału whisky stało się pożądanym towarem także dla inwestorów. Rynek tego alkohol jest w trakcie dynamicznego wzrostu. Według prognoz International Wine & Spirit Research (IWSR) udział rynku whisky super premium w Polsce wzrośnie do ok. 4 proc. całego rynku whisky, co będzie średnią Europejską w 2025 roku.[1][2]

Na atrakcyjność inwestycyjną whisky wpływa stabilny rynek, wysoki popyt i stopy zwrotu z inwestycji. Analitycy podkreślają, że najmocniej ilościowo rosną takie kategorie, jak whisky (15%), wino (8%), rumy (30%) czy giny (26%).[3]

Zainteresowanie polskimi produktami szczególnie w trakcie pandemii jest mocno zauważalne. Swój wpływ na to zjawisko miały nie tylko kampanie promujące zakupy u polskich producentów, wsparcie krajowej gospodarki, ale także świadomy wybór konsumenta stawiającego na dobrą jakość. Istotnym zjawiskiem nasilonym przez pandemię jest wzrost patriotyzmu konsumenckiego, który skutkuje wyborem polskich marek.

Pod koniec 2019 roku Tenczyńska Okovita zebrała 4 180 000 zł w pierwszej zbiórce crowdfundingowej. Wówczas do Janusza Palikota dołączyło 1339 nowych wspólników. Środki z emisji zostały przeznaczone na powstanie tradycyjnej okowity, starzenie piw warzonych w Browarze Tenczynek i otwarcie taproomu. Cieszymy się z dynamicznego rozwoju biznesu, ale także zapowiedzianego upublicznienia, co pozwoli zrealizować zyski inwestorom – powiedział Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny w Crowdway.

