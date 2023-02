Wybieramy samochód elektryczny do miasta

Jaki samochód najlepiej sprawdzi się w mieście? Przede wszystkim taki, którym z łatwością zaparkujemy w różnych miejscach, będzie zapewniał odpowiednią dynamikę do sprawnego poruszania się po mieście i bez problemu będziemy mogli wjechać nim w różne miejsca. Słowem, chodzi o mały samochód elektryczny. W Volkswagen Financial Services możesz sfinansować modele, które doskonale spełniają te kryteria.

Zatłoczone centra miast, ciasne uliczki, niewielkie przestrzenie parkingowe – wszystko to sprawia, że w miejskiej dżungli bardzo często rozmiar ma znaczenie. I w tym przypadku, jeżeli mówimy o poruszaniu się samochodem, często mniejsze auto ma znaczną przewagę. Dlatego, jeżeli poszukujemy samochodu z przeznaczeniem głównie do jazdy po mieście, powinniśmy poszukać zwrotnych i zwinnych aut o niedużych gabarytach.

Jednak, aby współcześnie swobodnie poruszać się po centrach wielu miast, powyższe kryteria nie są wcale wystarczające. Coraz więcej metropolii decyduje się bowiem na wyznaczanie tzw. stref bezemisyjnych, w których obowiązuje zakaz poruszenia się pojazdami z silnikami spalinowymi. Tym samym, jedyne auta, jakie mogą wjechać do tego typu stref mają napęd elektryczny. Łącząc wszystkie powyższe kryteria razem, możemy wywnioskować, że idealnym rozwiązaniem do miasta będzie mały samochód elektryczny.

Wśród aut dostępnych w atrakcyjnym finansowaniu VW FS znajdziemy również takie, które doskonale wypełniają kryteria bycia małym samochodem elektrycznym. Pierwsza propozycja to oczywiście wyjątkowo dopracowany i przemyślany Volkswagen ID.3. Jest to auto, które świetnie odnajduje się w warunkach miejskich, jednocześnie za sprawą m.in. dużego rozstawu osi jak na swoje gabaryty, zaskakuje przestronnością. Jak przystało na rasowego Volkswagena, został wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, a także potrafi dostarczyć wielu wrażeń za kierownicą.

Jeżeli głównym czynnikiem decydującym o wyborze samochodu, obok walorów praktycznych, jest jego nietuzinkowość, a także niezapomniane wrażenia z jazdy, to bardzo ciekawą alternatywę stanowi CUPRA Born. To mały samochód elektryczny o sportowym zacięciu i wyrazistym designie. Pomimo ostrych linii nadwozia i sportowej charakterystyki, w tym także precyzyjnego układu kierowniczego, w warunkach miejskich potrafi zaskoczyć także komfortem i płynnością jazdy. Niewątpliwie jest to propozycja dla osób, które lubią się wyróżniać.

Zarówno CUPRA Born jak i Volkswagen ID.3 dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu VW FS. Korzystając z tej ofert można mieć świetnie sprawdzający się w mieście samochód elektryczny przy niskiej miesięcznej racie. Oferty finansowe obejmują m.in. rozwiązanie JAK ABONAMENT, dzięki któremu można korzystać z samochodu przy minimalnych miesięcznych nakładach finansowych. Wszystko dlatego, że spłacamy jedynie część wartości pojazdu – jego przewidywaną utratę wartości w trakcie finansowania – a dopiero na koniec umowy podejmujemy decyzję, czy chcemy auto wykupić czy też zwrócić do salonu i zdecydować się np. na nowe finansowanie. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania na zakup samochodu elektrycznego z programu „Mój elektryk”.