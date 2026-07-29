XTB
FIRMY
Do przeczytania w3 min.

XTB z rekordowym półroczem. Ponad 1 mld zł szacunkowego zysku netto i 703 tys. nowych klientów

ŹródłoMateriały prasowe
-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Pierwsze półrocze 2026 roku potwierdziło, że XTB należy do najszybciej rozwijających się europejskich firm inwestycyjnych. Rekordowy zysk, niemal podwojenie liczby nowych klientów i rosnąca wartość aktywów pokazują, że spółka skutecznie rozszerza działalność poza rynek kontraktów CFD i coraz mocniej konkuruje o osoby zainteresowane długoterminowym inwestowaniem, akcjami, ETF-ami oraz produktami emerytalnymi.

Spis treści

XTB zakończyło pierwsze półrocze 2026 roku z najlepszymi wynikami finansowymi i operacyjnymi w swojej historii. Grupa wypracowała niemal 2,09 mld zł przychodów operacyjnych oraz blisko 1,03 mld zł szacunkowego skonsolidowanego zysku netto. Jednocześnie pozyskała ponad 703 tys. nowych klientów, a liczba aktywnych użytkowników wzrosła do 1,49 mln.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto XTB za pierwsze sześć miesięcy 2026 roku wyniósł około 1,03 mld zł, co oznacza wzrost o 150,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W samym drugim kwartale spółka wypracowała ponad 492 mln zł zysku netto.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły niemal 2,09 mld zł i były o 79,7% wyższe niż rok wcześniej. Na drugi kwartał przypadło ponad 992,6 mln zł tej kwoty.

Na wyniki spółki wpływały między innymi wysoka zmienność na rynkach finansowych, zwiększona aktywność inwestorów oraz prowadzone na szeroką skalę działania marketingowe i edukacyjne. W pierwszych miesiącach roku szczególnie duże wahania występowały na rynku surowców, a następnie na amerykańskich indeksach giełdowych, zwłaszcza w sektorze technologicznym.

Towarowe kontrakty CFD odpowiadały za większość wyniku

Największy udział w wyniku brutto z operacji na instrumentach finansowych miały kontrakty CFD oparte na towarach. Odpowiadały one za 75,3% wyniku.

Kontrakty CFD na indeksy stanowiły 13,9%, natomiast instrumenty oparte na walutach, w tym kryptowalutach, odpowiadały za 5% wyniku.

Wzrosło również znaczenie pozostałych instrumentów finansowych, między innymi akcji i funduszy ETF. Wynik osiągnięty w tej kategorii wyniósł blisko 83 mln zł i był o 129,6% wyższy niż w pierwszym półroczu 2025 roku.

Spółka wskazuje, że zmienia się również struktura aktywności klientów. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się akcje i fundusze ETF, podczas gdy udział instrumentów CFD stopniowo maleje.

Tendencja ta wpisuje się w strategię XTB zakładającą przekształcenie firmy z brokera kojarzonego przede wszystkim z handlem kontraktami CFD w kompleksową aplikację służącą do inwestowania, oszczędzania i zarządzania finansami.

Rekordowa liczba nowych klientów

W pierwszym półroczu 2026 roku XTB pozyskało ponad 703 tys. nowych klientów. Było to o 94,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Liczba aktywnych klientów osiągnęła rekordowy poziom 1,49 mln, co oznacza wzrost o 74,5% rok do roku. Według danych spółki na 28 lipca 2026 roku całkowita baza klientów przekroczyła 2,9 mln.

XTB realizuje w tym roku cel zakładający pozyskanie 1 mln nowych klientów. Wzrost liczby użytkowników wspierały największe dotychczas działania marketingowe spółki, prowadzone zarówno w internecie, jak i w mediach tradycyjnych.

Firma zawarła również umowy sponsoringowe z FIBA przy mistrzostwach świata w koszykówce kobiet i mężczyzn oraz z włoskim klubem piłkarskim SSC Napoli.

– Przekroczenie poziomu 1 mld zł zysku netto to dla całego XTB historyczny moment, ale nie traktujemy go jako zwieńczenia naszych ambicji. To rezultat konsekwentnej realizacji strategii, której fundamentami są dotarcie do masowego klienta, rozwój oferty produktowej oraz budowa globalnej marki inwestycyjnej – powiedział Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Aktywa klientów przekroczyły 50 mld zł

Na koniec czerwca 2026 roku wartość aktywów zgromadzonych przez klientów XTB wyniosła 50,3 mld zł.

Największą część tej kwoty stanowiły akcje o wartości ponad 23,3 mld zł. Wartość funduszy ETF przekroczyła natomiast 20 mld zł.

Rosnącą popularnością cieszą się również rachunki emerytalne. Klienci XTB otworzyli dotychczas ponad 190 tys. rachunków IKE oraz ponad 52 tys. rachunków IKZE.

We Francji liczba rachunków PEA przekroczyła 15 tys., natomiast w Wielkiej Brytanii łączna liczba rachunków ISA i Cash ISA wyniosła ponad 10,7 tys.

Zdaniem zarządu rosnący udział akcji, ETF-ów i produktów emerytalnych pokazuje, że klienci coraz częściej wykorzystują platformę do długoterminowego gromadzenia kapitału, a nie wyłącznie do krótkoterminowego handlu.

XTB rozwija ofertę produktową

W pierwszym półroczu 2026 roku spółka wprowadziła kolejne produkty i funkcje w swojej aplikacji.

XTB rozszerza dostępność opcji kupna i sprzedaży. Z rozwiązania mogą korzystać obecnie klienci w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Czechach i na Słowacji.

W Niemczech, Hiszpanii i na Słowacji udostępniono także nową wersję Planów Inwestycyjnych. Portfele mogą obejmować zarówno fundusze ETF, jak i akcje. Klienci otrzymali również dostęp do gotowych propozycji inwestycyjnych opartych na wybranych sektorach, strategiach lub poziomie ryzyka.

W aplikacji wprowadzono możliwość samodzielnego wskazywania pozycji przeznaczonych do sprzedaży, bez konieczności stosowania wyłącznie zasady FIFO. Pojawiły się również zaawansowane wykresy przygotowane we współpracy z TradingView.

Spółka wydłużyła ponadto godziny handlu wybranymi europejskimi akcjami i funduszami ETF. Niemal 1000 instrumentów notowanych na europejskich giełdach jest obecnie dostępnych od godziny 7.30 do 22.00.

Nowe zabezpieczenia i handel kryptowalutami

XTB rozwija także funkcje związane z cyberbezpieczeństwem. Klienci otrzymali dostęp do Awaryjnej Blokady Konta, która pozwala natychmiast zablokować dostęp do aplikacji w przypadku zauważenia podejrzanej aktywności.

Wprowadzono również możliwość weryfikowania połączeń telefonicznych w czasie rzeczywistym. Klient może sprawdzić w aplikacji, czy osoba kontaktująca się z nim rzeczywiście jest pracownikiem XTB.

Firma kontynuuje prace nad uruchomieniem handlu kryptowalutami na rynku spot. Usługa jest dostępna na Cyprze, a w trzecim kwartale 2026 roku ma zostać wprowadzona na kolejnych rynkach.

W pierwszej kolejności rozwiązanie ma trafić do klientów w Ameryce Łacińskiej, a następnie na wybrane rynki europejskie, po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych. XTB deklaruje również zainteresowanie uruchomieniem tej usługi w Polsce, jeśli pozwolą na to obowiązujące przepisy.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

DSV zwiększyło zysk operacyjny o 32,5 proc. Integracja Schenker przyspiesza

0
DSV odnotowało zysk operacyjny (EBIT) przed pozycjami specjalnymi...

Uniperks pozyskał 4,2 mln zł. Platforma chce wejść na zagraniczne rynki

0
Uniperks – największa w Polsce platforma łącząca marki...

Alicja Zajler na czele Real Estate Valuation & Advisory w KPMG w Polsce

0
KPMG w Polsce rozwija ofertę usług doradczych, wzmacniając obszar...

MedTech Solutions rozpoczyna pilotaż robota ortopedycznego MISSO

0
Robot ortopedyczny MISSO trafi do szpitala w Ostrołęce. Sześciomiesięczny pilotaż będzie pierwszym testowym wdrożeniem systemu w Polsce. Lekarze są już po certyfikowanym szkoleniu, a technologia ma wspierać operacje wymiany stawu kolanowego.

Pstryk pozyskał 7 mln euro w rundzie serii A

0
Pstryk, polska firma technologiczna oferująca energię elektryczną rozliczaną według...

Columbus Energy może zapłacić wysoką karę. UOKiK wszczął postępowanie

0
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko...

Byli liderzy Booksy rozwijają ForActive. Fundusz Simpact Ventures zainwestował w startup

0
Fundusz venture capital Simpact Ventures zainwestował w ForActive – platformę...

SIGNIUS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2026 roku

0
SIGNIUS S.A., dostawca technologii w obszarze usług zaufania i...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
DSV
DSV zwiększyło zysk operacyjny o 32,5 proc. Integracja Schenker przyspiesza