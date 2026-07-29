XTB zakończyło pierwsze półrocze 2026 roku z najlepszymi wynikami finansowymi i operacyjnymi w swojej historii. Grupa wypracowała niemal 2,09 mld zł przychodów operacyjnych oraz blisko 1,03 mld zł szacunkowego skonsolidowanego zysku netto. Jednocześnie pozyskała ponad 703 tys. nowych klientów, a liczba aktywnych użytkowników wzrosła do 1,49 mln.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto XTB za pierwsze sześć miesięcy 2026 roku wyniósł około 1,03 mld zł, co oznacza wzrost o 150,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W samym drugim kwartale spółka wypracowała ponad 492 mln zł zysku netto.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły niemal 2,09 mld zł i były o 79,7% wyższe niż rok wcześniej. Na drugi kwartał przypadło ponad 992,6 mln zł tej kwoty.

Na wyniki spółki wpływały między innymi wysoka zmienność na rynkach finansowych, zwiększona aktywność inwestorów oraz prowadzone na szeroką skalę działania marketingowe i edukacyjne. W pierwszych miesiącach roku szczególnie duże wahania występowały na rynku surowców, a następnie na amerykańskich indeksach giełdowych, zwłaszcza w sektorze technologicznym.

Towarowe kontrakty CFD odpowiadały za większość wyniku

Największy udział w wyniku brutto z operacji na instrumentach finansowych miały kontrakty CFD oparte na towarach. Odpowiadały one za 75,3% wyniku.

Kontrakty CFD na indeksy stanowiły 13,9%, natomiast instrumenty oparte na walutach, w tym kryptowalutach, odpowiadały za 5% wyniku.

Wzrosło również znaczenie pozostałych instrumentów finansowych, między innymi akcji i funduszy ETF. Wynik osiągnięty w tej kategorii wyniósł blisko 83 mln zł i był o 129,6% wyższy niż w pierwszym półroczu 2025 roku.

Spółka wskazuje, że zmienia się również struktura aktywności klientów. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się akcje i fundusze ETF, podczas gdy udział instrumentów CFD stopniowo maleje.

Tendencja ta wpisuje się w strategię XTB zakładającą przekształcenie firmy z brokera kojarzonego przede wszystkim z handlem kontraktami CFD w kompleksową aplikację służącą do inwestowania, oszczędzania i zarządzania finansami.

Rekordowa liczba nowych klientów

W pierwszym półroczu 2026 roku XTB pozyskało ponad 703 tys. nowych klientów. Było to o 94,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Liczba aktywnych klientów osiągnęła rekordowy poziom 1,49 mln, co oznacza wzrost o 74,5% rok do roku. Według danych spółki na 28 lipca 2026 roku całkowita baza klientów przekroczyła 2,9 mln.

XTB realizuje w tym roku cel zakładający pozyskanie 1 mln nowych klientów. Wzrost liczby użytkowników wspierały największe dotychczas działania marketingowe spółki, prowadzone zarówno w internecie, jak i w mediach tradycyjnych.

Firma zawarła również umowy sponsoringowe z FIBA przy mistrzostwach świata w koszykówce kobiet i mężczyzn oraz z włoskim klubem piłkarskim SSC Napoli.

– Przekroczenie poziomu 1 mld zł zysku netto to dla całego XTB historyczny moment, ale nie traktujemy go jako zwieńczenia naszych ambicji. To rezultat konsekwentnej realizacji strategii, której fundamentami są dotarcie do masowego klienta, rozwój oferty produktowej oraz budowa globalnej marki inwestycyjnej – powiedział Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Aktywa klientów przekroczyły 50 mld zł

Na koniec czerwca 2026 roku wartość aktywów zgromadzonych przez klientów XTB wyniosła 50,3 mld zł.

Największą część tej kwoty stanowiły akcje o wartości ponad 23,3 mld zł. Wartość funduszy ETF przekroczyła natomiast 20 mld zł.

Rosnącą popularnością cieszą się również rachunki emerytalne. Klienci XTB otworzyli dotychczas ponad 190 tys. rachunków IKE oraz ponad 52 tys. rachunków IKZE.

We Francji liczba rachunków PEA przekroczyła 15 tys., natomiast w Wielkiej Brytanii łączna liczba rachunków ISA i Cash ISA wyniosła ponad 10,7 tys.

Zdaniem zarządu rosnący udział akcji, ETF-ów i produktów emerytalnych pokazuje, że klienci coraz częściej wykorzystują platformę do długoterminowego gromadzenia kapitału, a nie wyłącznie do krótkoterminowego handlu.

XTB rozwija ofertę produktową

W pierwszym półroczu 2026 roku spółka wprowadziła kolejne produkty i funkcje w swojej aplikacji.

XTB rozszerza dostępność opcji kupna i sprzedaży. Z rozwiązania mogą korzystać obecnie klienci w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Czechach i na Słowacji.

W Niemczech, Hiszpanii i na Słowacji udostępniono także nową wersję Planów Inwestycyjnych. Portfele mogą obejmować zarówno fundusze ETF, jak i akcje. Klienci otrzymali również dostęp do gotowych propozycji inwestycyjnych opartych na wybranych sektorach, strategiach lub poziomie ryzyka.

W aplikacji wprowadzono możliwość samodzielnego wskazywania pozycji przeznaczonych do sprzedaży, bez konieczności stosowania wyłącznie zasady FIFO. Pojawiły się również zaawansowane wykresy przygotowane we współpracy z TradingView.

Spółka wydłużyła ponadto godziny handlu wybranymi europejskimi akcjami i funduszami ETF. Niemal 1000 instrumentów notowanych na europejskich giełdach jest obecnie dostępnych od godziny 7.30 do 22.00.

Nowe zabezpieczenia i handel kryptowalutami

XTB rozwija także funkcje związane z cyberbezpieczeństwem. Klienci otrzymali dostęp do Awaryjnej Blokady Konta, która pozwala natychmiast zablokować dostęp do aplikacji w przypadku zauważenia podejrzanej aktywności.

Wprowadzono również możliwość weryfikowania połączeń telefonicznych w czasie rzeczywistym. Klient może sprawdzić w aplikacji, czy osoba kontaktująca się z nim rzeczywiście jest pracownikiem XTB.

Firma kontynuuje prace nad uruchomieniem handlu kryptowalutami na rynku spot. Usługa jest dostępna na Cyprze, a w trzecim kwartale 2026 roku ma zostać wprowadzona na kolejnych rynkach.

W pierwszej kolejności rozwiązanie ma trafić do klientów w Ameryce Łacińskiej, a następnie na wybrane rynki europejskie, po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych. XTB deklaruje również zainteresowanie uruchomieniem tej usługi w Polsce, jeśli pozwolą na to obowiązujące przepisy.