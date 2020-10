Od polskiego startupu do międzynarodowego serwisu – 10 lat Clicktrans

Clicktrans to serwis, który łączy osoby i firmy poszukujące transportu większych rzeczy z przewoźnikami. Polski serwis wystartował w 2010 roku, a obecnie działa w całej Europie, świętując 10-lecie działalności. Z serwisu skorzystało już ponad pół miliona osób z całej Europy.

Od startupu do międzynarodowego serwisu. Taką drogę przeszli założyciele Clicktrans: Michał Brzeziński i Agnieszka Korzeniewska. Powód powstania platformy był wręcz typowy dla świata startupów – Clicktrans miał być odpowiedzią na pewną potrzebę.

– Ponad 10 lat temu szukałem sposobu na transport mebli z południa Polski do Trójmiasta. Okazało się, że nie było to ani proste, ani tanie. Zaczęliśmy rozwijać Clicktrans, bo na rynku brakowało właśnie serwisu dla klientów indywidualnych, którzy chcą po prostu zlecić transport nietypowych rzeczy, których nie zabierze kurier, takich jak samochód, motocykl czy meble – wspomina Michał Brzeziński, CEO i co-founder Clicktrans.

Jednak to co się wydarzyło później, przerosło najśmielsze oczekiwania. Serwis nie tylko z powodzeniem przyjął się w Polsce, ale jego twórcy uruchomili wersje platformy dedykowane klientom z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemiec, a w przygotowaniu są już serwisy dla kolejnych państw. Po 10 latach działalności w bazie serwisu znajduje się ponad 57 tysięcy przewoźników, a użytkownicy Clicktrans wystawili już niemal 1,2 miliona zleceń transportowych. Obecnie co trzecie zlecenie publikuje użytkownik z zagranicy. Klienci, którzy raz skorzystali z Clicktrans, chętnie wracają z kolejnymi zleceniami. Niektórzy z nich wystawili ich setki. Przewoźnicy z Clicktrans transportowali duże i nietypowe ładunki nie tylko do wszystkich państw Europy, ale także do tak odległych miejsc, jak Angola, Wietnam czy Kuwejt.

– Ważnym czynnikiem dla rozwoju Clicktrans był prężnie działający rynek transportu drogowego w Polsce. Warto pamiętać, że polskie firmy transportowe przewożą najwięcej ładunków w Unii Europejskiej. Dla wielu z nich nasz serwis szybko okazał się wartościowym źródłem zleceń. Ponadto kluczowa dla rozwoju platformy jest idea bardziej ekologicznego transportu. Clicktrans łączy osoby, które szukają transportu z przewoźnikami, jadącymi w tym samym kierunku. Dzięki temu przewoźnik zdobywa zlecenie po drodze, co zmniejsza koszty i ogranicza emisję CO 2 . Od początku istnienia serwisu nasi przewoźnicy zapobiegli emisji prawie 28 mln kg CO 2 ! W Clicktrans ekologia i oszczędzanie idą w parze – dodaje Agnieszka Korzeniewska, co-founder Clicktrans.

Obecnie działania Clicktrans wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki środkom z NCBR Clicktrans planuje zrewolucjonizować proces zlecania transportu w całej Europie.