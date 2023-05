Restrukturyzacja zatrudnienia w Sabre

Sabre Corporation ogłosiło nową strategię będącą odpowiedzią na zmiany zachodzące na globalnym rynku. W ramach tej strategii, firma planuje dostosować swoje długoterminowe cele, koncentrując się na poszukiwaniu nowych źródeł przychodów, maksymalizacji zwrotu z obecnych inwestycji oraz wprowadzeniu planu oszczędnościowego.

Rosnąca inflacja, sytuacja geopolityczna na świecie, długotrwałe skutki pandemii czy problemy energetyczne nie pozostały bez wpływu na spowolnienie gospodarcze, czego konsekwencją są zmiany na rynku IT. W ostatnich trzech kwartałach redukcje zatrudnienia nie ominęły zarówno mniejszych firm, jak i gigantów technologicznych.

Dostosowując się do panujących warunków, Sabre Corporation przedstawiło nową strategię, która skupia się na optymalizacji jej działalności w odpowiedzi na bieżące wyzwania rynkowe. Zaprezentowany plan zakłada wykorzystanie nowych możliwości rozwoju oraz doskonalenie istniejącej oferty, w celu osiągnięcia trwałego wzrostu przychodów oraz nowych inwestycji.

W odpowiedzi na zachodzące zmiany Sabre Corporation zdecydowało o konieczności zredukowania zatrudnienia o 15% w skali globalnej. Optymalizacja struktury zatrudnienia objęła wszystkie 55 oddziałów na całym świecie. Pod koniec roku 2022 Sabre zatrudniało prawie 7500 osób, zwolnienia dotknęły więc około 1100 pracowników, we wszystkich lokalizacjach firmy. Taki krok ma zapewnić środki na dalszą transformację technologiczną spółki, a tym samym przyczynić się do utrzymania i zrealizowania długoterminowego celu dotyczącego wzrostu spółki oraz rozwoju produktów dla jej klientów. Zmiany kadrowe przyniosą oszczędności na poziomie 100 milionów dolarów w drugiej połowie 2023 roku.

Dla Sabre priorytetem pozostają inwestycje w strategiczne inicjatywy rozwojowe, obejmujące dalszą koncentrację na rozwoju technologii oraz plany ekspansji w innych segmentach rynku i regionach geograficznych. Plany te zakładają m.in. rozszerzenie oferty technologicznej dla istniejących i nowych klientów, czy rozbudowę usług płatniczych, dzięki niedawnemu przejęciu Conferma Pay i partnerstwu z Mastercard.

Zmiany w Sabre Polska

Zgodnie z przyjętą strategią Sabre Corporation, w polskim oddziale Sabre zredukowano poziom zatrudnienia o 7,5%. Zwolnienia dotyczą pracowników wszystkich szczebli i obszarów, jednak w mniejszym stopniu dotknęły one pracowników technologicznych. Polski oddział niezmiennie pozostaje jednym z najważniejszych centrów technologicznych Sabre.

Decyzja o restrukturyzacji była trudna, ale konieczna do utrzymania stabilności, długoterminowego rozwoju i dostosowania struktury kosztów do panującej na rynku sytuacji. Ożywianie sektora podróżniczego po pandemii to nierównomierny i przedłużający się proces, którego tempo jest poza naszą kontrolą. Musimy się temu podporządkować i odpowiednio reagować na otaczającą nas rzeczywistość – tłumaczy Wojciech Gworek, prezes zarządu Sabre Polska, VP Software Engineering.

Sabre Polska przygotowało szeroki pakiet świadczeń dla osób dotkniętych restrukturyzacją – w tym m.in. odprawy pieniężne większe niż te określone w ustawie dotyczące zwolnień grupowych.

Dokładamy wszelkich starań, by pracownikom dotkniętym przez zmiany zapewnić pełne wsparcie, w tym pakiet odpraw i innych świadczeń znacząco wykraczających poza to, co wynika z prawa pracy. Mamy nadzieję, że te działania pozwolą im płynnie i bezpiecznie zaadaptować się do nowej sytuacji – dodaje Gworek.

Polski oddział Sabre, powstały w 2000 roku, pełni istotną rolę jako jedno z kluczowych centrów technologicznych w ramach Sabre Corporation, a polski rynek oraz krakowski oddział Sabre ma wartość priorytetową dla całej spółki. W polskim oddziale tworzone i rozwijane są produkty i oprogramowanie wspierające branżę turystyczną na całym świecie, a Sabre Polska od lat pozostaje jednym z głównych pracodawców IT w regionie i w kraju.