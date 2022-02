Grupa Fortis podsumowuje 2021 rok i planuje kolejne inwestycje

Miniony rok był dla Grupy Fortis intensywnym czasem rozwoju oraz planowania kolejnych projektów, w tym między innymi budowy parków handlowych w Strzelcach Opolskich i w Lubrzy o łącznej powierzchni wynajmowalnej około 13 000 mkw. Grupa przygotowuje także kolejne projekty deweloperskie w sektorach handlowym i mieszkaniowym w Ciechocinku, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Zgierzu, Łęczycy i Zabrzu. W ciągu minionych dwunastu miesięcy spółka rozwinęła także nowy dział w swoich strukturach: land development, który świadczy usługi zewnętrznym inwestorom poszukującym działek pod realizację projektów deweloperskich.

„Rok 2021 rozpoczęliśmy intensywnie od zakończenia budowy i otwarcia II etapu Premium Park w Strzelcach Opolskich. Park handlowy o powierzchni najmu ponad 5 000 mkw. został w całości wynajęty markom takim jak Hebe, Deichmann, KiK, Martes Sport, Neonet, Tedi, Żabka czy 4F, Diverse, KS Sport i Top Secret. W II kwartale 2021 roku park został sprzedany LCP Properties” – mówi Sebastian Wiśniewski, Założyciel i Zarządzający Fortis Group. „W minionym roku rozpoczęliśmy również i zakończyliśmy budowę parku handlowego Premium Park w Lubrzy k/Prudnika. Także i ten obiekt o powierzchni najmu 9 000 mkw. został w całości wynajęty i w grudniu sprzedany również na rzecz LCP Properties” – podkreśla Sebastian Wiśniewski.

Projekt w Lubrzy został wykreowany jako wielofunkcyjna lokalizacja handlowo-usługowa, która ma za zadanie dostarczyć rozbudowaną ofertę nie tylko mieszkańcom najbliższych miejscowości, ale także całego regionu. W ramach projektu uruchomionych zostanie szereg dodatkowych funkcji w tym między innymi stacja paliw Shell, market BricoMarche oraz restauracja McDonald’s, pod budowę których grunty przygotowała i sprzedała na rzecz inwestorów Grupa Fortis. W samym Premium Parku powierzchnie handlowe wynajęte zostały między innymi: 4F, Biedronka, CCC, Deichmann, Diverse, Kaes, KIK, Martes, Monnari, Neonet, Pepco, Sinsay, Smyk, Tedi oraz Young Reporter. W kompleksie handlowym funkcjonować będą także kantor, sklep zoologiczny, restauracja Olimp oraz drogeria Rossmann.

Grupa Fortis prowadziła procedury administracyjno-prawne zmierzające do realizacji przyszłych inwestycji w Ciechocinku, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Zgierzu, Łęczycy i Zabrzu. To właśnie one w tym roku będą przedmiotem działalności firmy. W skład portfela nieruchomości handlowych zrealizowanych do tej pory przez Fortis Investments wchodzi ponad 40 projektów. Mowa zarówno o parkach, jak i wolnostojących pawilonach handlowych. Łączna powierzchnia wynajmowalna w istniejących obiektach komercyjnych to około 50 000 mkw. Jednocześnie Grupa Fortis wybudowała lub przygotowała kilkaset lokali mieszkaniowych.

„W związku z rozwojem rynku obserwujemy wzmożone zainteresowanie inwestorów gruntami pod realizację projektów handlowych, magazynowych i mieszkaniowych. Posiadając wewnątrz Grupy Fortis odpowiednie kompetencje, w tym wiedzę na temat licznych działek i możliwości ich wykorzystania, postanowiliśmy uruchomić dział Land Development, który bazując na naszym doświadczeniu, świadczy usługi na rzecz zewnętrznych inwestorów.” – dodaje Sebastian Wiśniewski.